Danh sách 15 công việc lý tưởng nhất 2026 tiết lộ sự thật: Lương cao thưởng nhiều không còn là ưu tiên hàng đầu

Khi nhắc đến một công việc lý tưởng, nhiều người thường nghĩ ngay đến mức lương cao hoặc chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới đây cho thấy thu nhập chỉ là một phần của bức tranh. Điều khiến nhân sự gắn bó lâu dài và cảm thấy hạnh phúc với công việc lại nằm ở những yếu tố khác như: Môi trường làm việc, chất lượng quản lý, cơ hội phát triển, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, cũng như cảm giác được làm điều mình yêu thích mỗi ngày.

Đây là kết luận được nền tảng tuyển dụng Monster đưa ra sau khi phân tích hàng loạt đánh giá của nhân viên trên các trang tuyển dụng và đánh giá doanh nghiệp lớn.

Danh sách 15 công việc lý tưởng nhất 2026

Monster đánh giá mức độ hài lòng của nhân sự trên thang điểm 5, dựa trên nhiều tiêu chí như mức lương, văn hóa doanh nghiệp, chất lượng quản lý, triển vọng nghề nghiệp, cân bằng giữa công việc và cuộc sống, mức độ ổn định cũng như trải nghiệm tổng thể tại nơi làm việc. Kết quả xếp hạng 15 nhóm nghề có trải nghiệm làm việc tích cực nhất như sau:

1. Nhân sự trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: 3,86/5 điểm.

2. Chuyên gia toán học và khoa học dữ liệu: 3,85/5 điểm.

3. Kỹ thuật viên khoa học: 3,81/5 điểm.

4. Chuyên gia giáo dục và thư viện: 3,78/5 điểm.

5. Chuyên gia khoa học sự sống: 3,78/5 điểm.

6. Giáo viên và giảng viên: 3,78/5 điểm.

7. Chuyên gia pháp lý: 3,70/5 điểm.

8. Chuyên gia tài chính: 3,69/5 điểm.

9. Kỹ sư: 3,68/5 điểm.

10. Chuyên gia giải trí và thể thao: 3,67/5 điểm.

11. Kiến trúc sư và chuyên gia khảo sát: 3,64/5 điểm.

12. Quản lý vận hành: 3,60/5 điểm.

13. Chuyên gia vận hành doanh nghiệp: 3,59/5 điểm.

14. Nhân sự hỗ trợ xây dựng: 3,59/5 điểm.

15. Trợ lý hành chính: 3,54/5 điểm.

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Điều đáng chú ý là bảng xếp hạng không chỉ có những ngành nghề vốn được xem là "mơ ước" mà còn xuất hiện các công việc mang tính kỹ thuật, lao động thực hành hay hỗ trợ hành chính.

Monster cho rằng khoảng cách điểm số giữa nhóm dẫn đầu và các vị trí phía sau không quá lớn, phản ánh thực tế rằng trải nghiệm làm việc tích cực hoàn toàn có thể đạt được ở rất nhiều ngành nghề khác nhau, nếu người lao động được làm việc trong môi trường phù hợp.

Điều gì khiến chúng ta hạnh phúc khi đi làm mỗi ngày?

Trong khi Monster tập trung vào việc đo lường trải nghiệm tại nơi làm việc, một nghiên cứu quy mô toàn cầu của Gallup lại đi sâu tìm hiểu điều gì thực sự khiến con người cảm thấy hạnh phúc với công việc.

Phân tích được thực hiện trên hơn 350.000 người trưởng thành đang đi làm tại 149 quốc gia trong giai đoạn 2020-2025 cho thấy: Yếu tố có tác động mạnh nhất đến mức độ hài lòng với cuộc sống không phải là thu nhập hay chức danh, mà là việc người lao động có thực sự yêu thích công việc mình làm mỗi ngày hay không.

Theo Gallup, những người cảm thấy yêu thích công việc hàng ngày chấm điểm cuộc sống của mình cao hơn hơn 1 điểm trên thang đánh giá từ 0 đến 10 so với nhóm không có cảm giác này. Khoảng cách này còn lớn hơn tác động của quyền tự chủ trong công việc (0,8 điểm) hay cảm giác công việc của mình đang giúp ích cho người khác (0,7 điểm).

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Các nhà nghiên cứu cho rằng công việc chiếm phần lớn thời gian trong cuộc sống của mỗi người, vì thế Gallup đánh giá hạnh phúc trong công việc thông qua ba khía cạnh cốt lõi: Mức độ yêu thích công việc hàng ngày, cảm giác công việc mang lại giá trị cho người khác, và quyền lựa chọn đối với công việc mình đang làm.

Kết quả cũng cho thấy bối cảnh kinh tế và văn hóa khiến các yếu tố này có mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa các quốc gia.

Tại Nhật Bản, cảm giác yêu thích công việc có liên hệ rõ rệt nhất với mức độ hài lòng về cuộc sống, trong khi cảm giác công việc có ý nghĩa lại có tác động khá nhỏ. Tại Mỹ, mức độ yêu thích công việc và quyền tự chủ gần như có tầm quan trọng ngang nhau. Trong khi đó, ở Indonesia và Ấn Độ, cảm giác yêu thích công việc mình đang làm vẫn là yếu tố nổi bật nhất. Ngược lại, tại Nigeria hay Mexico, quyền được lựa chọn công việc lại đóng vai trò lớn hơn, cho thấy ở những nền kinh tế mà cơ hội việc làm còn hạn chế, khả năng được tự quyết định nghề nghiệp mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Gallup cũng phát hiện mức độ yêu thích công việc ảnh hưởng đến mọi nhóm tuổi. Người trẻ từ 18 đến 24 tuổi và nhóm lao động từ 65 tuổi trở lên đều có sự khác biệt rất rõ về mức độ hài lòng với cuộc sống tùy thuộc vào việc họ có thích công việc mình làm hay không. Riêng với nhóm từ 25 đến 44 tuổi - giai đoạn xây dựng sự nghiệp và chịu nhiều áp lực cuộc sống, quyền tự chủ trong công việc gần như quan trọng ngang với cảm giác yêu thích công việc, bởi đây là thời điểm nhiều người phải cân bằng giữa sự nghiệp, gia đình và các mục tiêu cá nhân.

Có thể thấy mức lương vẫn là yếu tố quan trọng nhưng không còn giữ vị trí số một trong việc tạo nên một sự nghiệp bền vững. Một môi trường làm việc tích cực, người quản lý tốt, cơ hội học hỏi, quyền tự chủ và đặc biệt là cảm giác hào hứng khi bắt đầu một ngày làm việc, mới chính là những yếu tố giúp nhân sự gắn bó lâu dài với nghề.

Monster cũng khuyến nghị người tìm việc nên nhìn xa hơn con số trên bảng lương khi lựa chọn công việc. Một vị trí có mức thu nhập thấp hơn đôi chút nhưng mang lại cơ hội phát triển, văn hóa doanh nghiệp tích cực và sự cân bằng giữa công việc với cuộc sống hoàn toàn có thể đem lại mức độ hài lòng cao hơn trong dài hạn. Bởi sau cùng, thành công trong sự nghiệp không chỉ được đo bằng số tiền kiếm được, mà còn bằng cảm giác hạnh phúc khi dành phần lớn thời gian mỗi ngày để làm một công việc thực sự yêu thích.