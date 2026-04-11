Danh sách các khu vực tại TPHCM bị cúp nước từ 23 giờ hôm nay

Theo Bảo Nghi | 11-04-2026 - 20:46 PM | Sống

Theo SAWACO, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) vừa có thông báo cúp nước để khắc phục sự cố rò rỉ khu vực Tê trụ Phòng cháy chữa cháy D1050x150 trên tuyến ống cấp nước D1050 tại giao lộ Võ Thị Sáu - Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TPHCM nhằm đảm bảo cấp nước ổn định, liên tục, an toàn.

Theo đó, từ 23 giờ ngày 11-4 (thứ bảy) đến 5 giờ ngày 12-4 (chủ nhật), các khu vực bị cúp nước gồm:

Khu vực Công ty CP Cấp nước Bến Thành: Phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Bàn Cờ, Xuân Hòa, Nhiêu Lộc.

Khu vực Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân: Phường Vườn Lài, Hòa Hưng, Diên Hồng (trừ phường 14 cũ), Hòa Bình, Phú Thọ, Bình Thới, Minh Phụng

Khu vực Công ty CP Cấp nước Gia Định: Phường Nhiêu Lộc, Phú Nhuận (nước yếu)

Khu vực Công ty CP Cấp nước Thủ Đức: Nước yếu tại các phường Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình.

Theo SAWACO, do điều kiện đặc thù của vùng cấp nước nên thời gian phục hồi nước trên mạng lưới cấp nước tại một số nơi xa nguồn sẽ chậm hơn so với mốc thời gian chính nêu trên.

SAWACO đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều tiết mạng lưới cấp nước nhằm hạn chế tối đa các khu vực bị gián đoạn cung cấp nước, đồng thời tăng cường hoạt động tiếp nước bằng xe bồn đến các vị trí trọng yếu cũng như sẽ nỗ lực hoàn thành công tác trên trong thời gian sớm nhất.


CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Mỹ công bố “12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026”, nhiều món “quen nhẵn mặt” với người Việt

Mỹ công bố “12 loại nông sản bẩn nhất năm 2026”, nhiều món “quen nhẵn mặt” với người Việt Nổi bật

Nên chọn trà hay cà phê để bắt đầu buổi sáng?

Nên chọn trà hay cà phê để bắt đầu buổi sáng? Nổi bật

U60, tôi phát hiện người có 1 đặc điểm này thường dễ sống thọ, an yên khi về già: Không liên quan đến thể chất hay tiền bạc

U60, tôi phát hiện người có 1 đặc điểm này thường dễ sống thọ, an yên khi về già: Không liên quan đến thể chất hay tiền bạc

20:13 , 11/04/2026
Khách thuê nhà giá 15 triệu đồng/tháng không trả tiền đúng hạn, chủ nhà liền cắt điện nước gây áp lực, tòa án tuyên bố: Không nên làm vậy!

Khách thuê nhà giá 15 triệu đồng/tháng không trả tiền đúng hạn, chủ nhà liền cắt điện nước gây áp lực, tòa án tuyên bố: Không nên làm vậy!

20:09 , 11/04/2026
Gia đình có "DNA Bách khoa" lạ lùng: 3 đời làm đồng môn, 2 thế hệ sinh đôi cùng dắt tay nhau bước qua cổng parabol

Gia đình có "DNA Bách khoa" lạ lùng: 3 đời làm đồng môn, 2 thế hệ sinh đôi cùng dắt tay nhau bước qua cổng parabol

20:02 , 11/04/2026
Công an cảnh báo tất cả người dân nhận được cuộc gọi yêu cầu nhấn **67*SĐT#: Có nạn nhân đã mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Công an cảnh báo tất cả người dân nhận được cuộc gọi yêu cầu nhấn **67*SĐT#: Có nạn nhân đã mất tiền trong tài khoản ngân hàng

19:08 , 11/04/2026

