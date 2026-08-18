Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu

| | Xã hội

Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận và đưa ra mức chi phí từ 1,4 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng cho một ca.

Theo Thái Hà - Hà Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ

Thủ tướng Lê Minh Hưng viếng nguyên Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ Nổi bật

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau Nổi bật

Tuyên Quang có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Tuyên Quang có tân Giám đốc Sở Nội vụ

14:21 , 18/08/2026
Xử phạt cô gái 25 tuổi đăng 63 bình luận bịa chuyện "đút lót", "bao đậu" sát hạch lái xe

Xử phạt cô gái 25 tuổi đăng 63 bình luận bịa chuyện "đút lót", "bao đậu" sát hạch lái xe

13:59 , 18/08/2026
Viện kiểm sát xác định ca sĩ Chi Dân có tình tiết giảm nhẹ

Viện kiểm sát xác định ca sĩ Chi Dân có tình tiết giảm nhẹ

13:42 , 18/08/2026
Cách Huấn "Hoa Hồng" trao tiền từ thiện, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Cách Huấn "Hoa Hồng" trao tiền từ thiện, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

13:34 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên