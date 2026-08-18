Danh tính 10 'đàn em' trong đường dây mua bán thận tiền tỷ do Phạm Thị Mỹ Hà SN 1994 cầm đầu
Theo Thái Hà - Hà Linh |
18-08-2026 - 14:59 PM |
Xã hội
Các đối tượng trực tiếp tìm kiếm, kết nối người có nhu cầu ghép thận với người có nhu cầu bán thận và đưa ra mức chi phí từ 1,4 tỷ đồng đến 1,5 tỷ đồng cho một ca.
Theo Thái Hà - Hà Linh
Phụ nữ mới
Theo Phụ nữ mới
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