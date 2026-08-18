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Xử phạt cô gái 25 tuổi đăng 63 bình luận bịa chuyện "đút lót", "bao đậu" sát hạch lái xe

| | Xã hội

Sau khi trượt phần thi đường trường, nữ học viên ở Nghệ An lên mạng đăng nhiều bình luận về chuyện “bao đậu”, “đút lót” dù bản thân không chứng kiến việc này.

Ngày 17/8, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị N.T.N.A. (SN 2001, trú tại xã Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) số tiền 13,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, qua công tác rà soát không gian mạng, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tài khoản cá nhân của chị N.A. đăng tải nội dung sai sự thật liên quan đến quy trình kỳ thi sát hạch cấp giấy phép lái xe.

Cụ thể, khoảng 20h ngày 31/7, chị N.A. đưa lên mạng xã hội đoạn video ghi lại cảnh bản thân vừa hoàn thành nội dung thi sát hạch thực hành sa hình. Ở phần bình luận, dù bị trượt nội dung thi lái xe trên đường trường, chị N.A. vẫn liên tục viết các phản hồi khẳng định việc phải đưa tiền, nhờ giáo viên "đút lót", "bao đậu" thì mới qua kỳ thi. Nữ học viên này thậm chí còn nhiều lần nhấn mạnh luận điểm "không đưa tiền sẽ bị đánh trượt".

Chị N.A làm việc với cơ quan Công an - Ảnh: PA05

Nhận thấy các bình luận có dấu hiệu xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín của Hội đồng sát hạch Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An và đội ngũ giáo viên dạy lái xe, Phòng CSGT đã thu thập tài liệu, chuyển hồ sơ vụ việc sang Phòng PA05 để thụ lý, xử lý theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra chuyên sâu của Phòng PA05 xác định, chị N.A. đã trực tiếp đăng tải 63 nội dung trả lời bình luận có tính chất bịa đặt dưới đoạn video. Cơ quan Công an đánh giá việc lặp lại hành vi vi phạm nhiều lần này là tình tiết tăng nặng.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị N.A. thừa nhận toàn bộ thông tin về việc "đút lót" là do bản thân "hóng" được từ những tin đồn vô căn cứ trên mạng, không hề trải qua hay chứng kiến bất kỳ hành vi can thiệp kết quả nào. Thực tế buổi thi hôm đó, chị N.A. đạt phần thi lý thuyết và sa hình nhưng không đạt phần thi thực hành lái xe trên đường.

Nữ học viên đã nhận thức rõ sai phạm, bày tỏ sự hối hận và cam kết không tái phạm. Cùng với mức phạt tiền 13,5 triệu đồng, cơ quan Công an đã buộc chị N.T.N.A. gỡ bỏ hoàn toàn các thông tin vi phạm trên trang cá nhân.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần ứng xử văn minh, có trách nhiệm khi tham gia không gian mạng. Tuyệt đối không đăng tải, bình luận hoặc chia sẻ những thông tin "nghe ngóng", chưa qua kiểm chứng làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.

Mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan nhà nước đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, bao gồm xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm.

Giả Hủ

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