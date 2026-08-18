Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bảo vệ ngân hàng dùng dây xích đánh đồng nghiệp nhập viện vì đến thay ca trễ

| | Xã hội

Ông Luyến và N. cùng làm bảo vệ tại chi nhánh một ngân hàng ở Vĩnh Long, do ông Luyến tới thay ca trễ nên giữa 2 người xảy ra cự cãi, xô xát, ông Luyến dùng dây xích đánh ông N. bị thương nặng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ Đinh Văn Luyến (45 tuổi, ngụ xã Cái Ngang, tỉnh Vĩnh Long), để điều tra về hành vi dùng dây xích đánh người khác trọng thương.

Chi nhánh ngân hàng nơi xảy ra vụ việc ở Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, ông Luyến và ông T.T.N (49 tuổi, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) cùng là nhân viên bảo vệ chi nhánh một ngân hàng tại phường Long Châu, tỉnh Vĩnh Long.

Theo lịch làm việc, ông N. trực ca ban ngày, từ 6-18h ngày 16/8; ông Luyến trực ca đêm, từ 18h ngày 16/8 đến 6h hôm sau.

Tối 16/8, do ông Luyến tới thay ca trễ, nên giữa hai người xảy ra cự cãi, xô xát.

Lúc này, ông Luyến dùng dây xích dùng khóa bánh xe đánh nhiều cái vào đầu và người ông N. làm ông này bị thương tích nặng. Ông N. được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan công an đã đến hiện trường ghi nhận lời khai, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo Cảnh Kỳ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau

Công an sẽ kiếm tra giao dịch chuyển, nhận tiền của người dân trong trường hợp sau Nổi bật

Người 40 tuổi muốn có lương hưu 5 triệu đồng/tháng, cần đóng BHXH mức bao nhiêu?

Người 40 tuổi muốn có lương hưu 5 triệu đồng/tháng, cần đóng BHXH mức bao nhiêu? Nổi bật

Bắt khẩn cấp 2 anh em sinh đôi Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc tại một nhà nghỉ

Bắt khẩn cấp 2 anh em sinh đôi Trần Nhật Trung và Trần Nhật Quốc tại một nhà nghỉ

11:49 , 18/08/2026
Hiện trạng 'ngõ khổ nhất Hà Nội' sau 1 tháng giải phóng mặt bằng

Hiện trạng 'ngõ khổ nhất Hà Nội' sau 1 tháng giải phóng mặt bằng

11:08 , 18/08/2026
Hà Nội mưa to, có nơi trên 150mm

Hà Nội mưa to, có nơi trên 150mm

10:24 , 18/08/2026
Khám xét với Đỗ Thị Huỳnh Trang, kẻ lừa thầy cúng 1,7 tỷ đồng

Khám xét với Đỗ Thị Huỳnh Trang, kẻ lừa thầy cúng 1,7 tỷ đồng

10:00 , 18/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên