Hiện trạng 'ngõ khổ nhất Hà Nội' sau 1 tháng giải phóng mặt bằng
Minh Đức/VTC News |
18-08-2026 - 11:08 AM |
Xã hội
Ngõ 381 Nguyễn Khang, nơi được ví là “ngõ khổ nhất Hà Nội”, đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng từ 3-5m lên 21,5m, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Cận cảnh giải phóng mặt bằng ngõ 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội
Minh Đức/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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