Hiện trạng 'ngõ khổ nhất Hà Nội' sau 1 tháng giải phóng mặt bằng

“Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai và hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn. Khi ngõ được mở rộng, cuộc sống của người dân trong ngõ chắc chắn cũng sẽ thay đổi”, ông Thắng, một người dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang, chia sẻ.