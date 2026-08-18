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Hiện trạng 'ngõ khổ nhất Hà Nội' sau 1 tháng giải phóng mặt bằng

| | Xã hội

Ngõ 381 Nguyễn Khang, nơi được ví là “ngõ khổ nhất Hà Nội”, đang được giải phóng mặt bằng để mở rộng từ 3-5m lên 21,5m, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Cận cảnh giải phóng mặt bằng ngõ 381 Nguyễn Khang ở Hà Nội

Ngõ 381 Nguyễn Khang (phường Cầu Giấy) nhiều năm qua được người dân gọi là “con ngõ khổ nhất Hà Nội” bởi mặt đường chật hẹp, chỉ khoảng 3-5m, có nơi chưa đến 2m. Mặt ngõ xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà, ổ voi, trong khi tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm.

Từ cuối tháng 6, UBND phường Cầu Giấy bắt đầu triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án cải tạo, mở rộng đoạn ngõ từ phố Thành Thái đến đường Nguyễn Khang. Đến cuối tháng 7, phần lớn các hộ dân thuộc diện thu hồi đất đã chủ động tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản để bàn giao mặt bằng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Cầu Giấy, dự án có 103 tổ chức, hộ gia đình và cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành với sự đồng thuận của toàn bộ các hộ dân liên quan.

Sau khi hoàn tất mặt bằng, địa phương đang thực hiện các thủ tục đấu thầu để lựa chọn đơn vị thi công. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, đồng bộ với tuyến Vành đai 2,5 đang triển khai trên địa bàn phường.

Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiều công trình nằm trong phạm vi dự án đã được tháo dỡ. Các loại phế thải, vật liệu xây dựng cũng đang được vận chuyển khỏi khu vực để sớm hình thành mặt bằng sạch.

Máy móc được huy động liên tục để xử lý những công trình còn lại, phục vụ công tác bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian tới.

Hiện trạng chật hẹp của ngõ 381 Nguyễn Khang khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào các khung giờ cao điểm. Lượng xe cộ lớn thường xuyên dồn ứ, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và việc đi lại của người dân dọc tuyến.

“Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai và hoàn thành để việc đi lại thuận lợi hơn. Khi ngõ được mở rộng, cuộc sống của người dân trong ngõ chắc chắn cũng sẽ thay đổi”, ông Thắng, một người dân sinh sống tại ngõ 381 Nguyễn Khang, chia sẻ.

Mỗi ngày, người dân phải nhiều lần xịt rửa để giảm bụi từ công trường.

Theo quy hoạch, ngõ 381 Nguyễn Khang sẽ được mở rộng lên khoảng 21,5m, rộng hơn nhiều lần so với hiện trạng. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối với Vành đai 2,5, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Cùng thời điểm, dự án Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Tuyến có chiều dài khoảng 1,13km, mặt cắt ngang 50m và đang được triển khai nhiều hạng mục trên công trường.

Tại khu vực thi công, máy móc cùng đội ngũ kỹ sư, công nhân được huy động để thực hiện đồng thời các hạng mục như hệ thống thoát nước, nền đường và hạ tầng kỹ thuật.

Đoạn tuyến kết nối với đường Dương Đình Nghệ đang từng bước được định hình. Khi các dự án hoàn thành, hệ thống giao thông khu vực được kỳ vọng sẽ được kết nối đồng bộ hơn, giảm áp lực lên các tuyến đường hiện hữu và tạo thêm không gian phát triển đô thị.

Việc hoàn thiện các tuyến đường cũng được kỳ vọng thúc đẩy kết nối giữa các khu vực phía Tây và phía Nam Hà Nội, tạo điều kiện phát triển thương mại, dịch vụ và các khu đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ.

Minh Đức/VTC News

VTC News

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