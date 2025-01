Danh tính cô gái 18 tuổi bắt cóc bé 3 tuổi tại trường mầm non

Chiều 14/1, Công an TP Hải Phòng cho biết, người dân cùng Công an TP Thủy Nguyên và Công an quận Ngô Quyền đã tạm giữ được đối tượng Đồng Thị Thu (18 tuổi, trú tại thôn Sú, phường Hoàng Lâm, TP Thủy Nguyên.

Đồng Thị Thu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Hải Phòng).

Hiện đối tượng đã được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai và điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 13/1, Đồng Thị Thu đến Trường mầm non Thiên Hương (phường Thiên Hương, TP Thủy Nguyên) đưa cháu N.T.M. rời khỏi trường bằng taxi.

Sau đó, người thân đến trường đón cháu M. thì được cô giáo thông báo bé được một cô gái đưa về.

Nhận được thông tin, cơ quan chức năng khẩn trương đã vào cuộc, trích xuất hệ thống camera và xác định sau khi dẫn bé gái ra khỏi sân trường, người phụ nữ trên đã bắt taxi sang khu vực đường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân), cách khu vực Trường mầm non Thiên Hương khoảng 20 km và mất dấu.

Bé gái thời điểm được người dân giải cứu.