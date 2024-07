Danh tính nhà thầu tranh chấp hợp đồng thi công công trình trong sân golf Đồi Cù của Hoàng gia ĐL

Tạm dừng tháo dỡ vì vướng vào kiện tụng

Ngày 17/7, cơ quan chức năng phường 1, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức cưỡng chế hai công trình xây dựng sai phép, không phép tại Tòa nhà Câu lạc bộ (CLB) Golf (sân golf Đồi Cù) do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư.

Hơn 50 người thuộc các cơ quan chức năng của phường 1, UBND TP.Đà Lạt và UBND tỉnh Lâm Đồng, trong đó có cán bộ, nhân viên y tế, công an, dân quân cùng công nhân… đã có mặt tại hiện trường, chuẩn bị tháo dỡ công trình sai phạm.

Theo UBND TP Đà Lạt, cụm công trình vi phạm về xây sai phép và trái phép tại dự án trên bị cưỡng chế có tổng diện tích 20.406m2. Trong đó, có công trình tại khối 1 quy mô 2 tầng, kết cấu móng, trụ, dầm. Khối lượng công trình này là 3.333m2, sàn bê tông cốt thép, chưa xây tường.

Khối 2 có quy mô 5 tầng, gồm 1 trệt, 2 lầu và 1 hầm. Khối lượng công trình hơn 17.000m2, có kết cấu trụ, dầm, móng, sàn bê tông cốt thép, tường gạch. Thời gian thực hiện tháo dỡ, cưỡng chế trong hai tháng từ ngày 17/7 đến 17/9/2024.

Phương án cưỡng chế phải đảm bảo đúng pháp luật, an toàn, an ninh trật tự, theo kế hoạch được cơ quan chức năng ban hành.

Công trình sai phạm bên trong sân golf Đồi Cù. Ảnh: Tiền phong

Sau khi Chủ tịch UBND phường 1 Nguyễn Long An công bố quyết định cưỡng chế, ông Trần Quốc Hùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Gia ĐL, cho biết hiện nay tại công trình đang xảy ra tranh chấp giữa các nhà thầu và khởi kiện nhau ra Tòa án nhân dân (TAND) TP. Thủ Đức - TPHCM.

Cụ thể, ông Trần Quốc Hùng đưa ra quyết định số 16/2024/QĐ-BPKCTT ngày 16/7/2024 của TAND TP Thủ Đức (TPHCM) áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: "Cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp".

Theo nội dung quyết định, tòa đã xem xét đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời của Công ty TNHH Văn Lang (phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức), nguyên đơn trong vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm được tòa án thụ lý ngày 7/6/2024 về việc tranh chấp hợp đồng thi công.

Công ty CP Hoàng Gia ĐL, chủ đầu tư của tòa nhà CLB Golf Đà Lạt là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên.

Qua xem xét, TAND TP.Thủ Đức xét thấy việc Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời cấm thay đổi hiện trạng đối với hiện trường tranh chấp là cần thiết.

Động thái này nhằm bảo vệ chứng cứ, bảo toàn tình trạng hiện có của tài sản liên quan tới vụ án, tránh gây thiệt hại không thể khắc phục được, đảm bảo cho việc tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ, thực hiện các thủ tục tố tụng để giải quyết vụ án.

TAND TP. Thủ Đức quyết định cấm thay đổi hiện trạng đối với tài sản tranh chấp là Tòa nhà CLB Golf Đà Lạt cho tới khi có quyết định khác của cơ quan có thẩm quyền thay đổi, hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời này.

Trước quyết định trên, Ban cưỡng chế đã hội ý, đưa ra quyết định tạm hoãn việc cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng tại dự sân golf Đồi Cù.

Danh tính nhà thầu Công ty TNHH Văn Lang

Theo tìm hiểu, nguyên đơn trong vụ kiện với Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL là Công ty TNHH Văn Lang được thành lập tháng 1/2002. Thời điểm tháng 11/2019, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông gồm ông Đoàn Quang Cương nắm giữ 85% đồng thời là Chủ tịch HĐQT, ba cổ đông Lê Trọng Long, Đoàn Quang Chương và Nguyễn Thị Thanh mỗi người 5%.

Đến tháng 3/2022, Chủ tịch Đoàn Quang Cương giảm sở hữu còn 60%, cổ đông mới xuất hiện là Phan Thị Lan Phương chiếm 30%, hai cổ đông còn lại là Lê Trọng Long và Đoàn Quang Chương mỗi người 5%.

Tháng 9/2023, cổ đông Lê Trọng Long rút vốn, Chủ tịch Đoàn Quang Cương tăng sở hữu lên 65%, tỷ lệ sở hữu của hai cổ đông Phan Thị Lan Phương và Đoàn Quang Chương vẫn giữ nguyên.

Chỉ 3 tháng sau tức tháng 12/2023, Chủ tịch Đoàn Quang Cương chuyển nhượng 10% cổ phần cho cổ đông mới là Lại Quang Trung. Qua đó, ông Đoàn Quang Cương chỉ còn sở hữu 55%.

Trên website, Công ty TNHH Văn Lang giới thiệu là nhà thầu thi công công trình công nghiệp, dân dụng, xaya lắp công trình điện, công trình hạ tầng, cung cấp thiết bị ngành xây dựng...

Một số dự án do công ty này làm nhà thầu như: Dự án tổ hợp TTTM và Khách sạn Hoàng Đế (phường 9, TP Đà Lạt), Tổ hợp khu đô thị KCN cụm nhà máy năng lượng mặt trời sân golf Hoàn cầu Long An (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), khách sạn Hoàn cầu Bến Tre, Khách sạn Đà Lạt Palace (phường 3, TP Đà Lạt cũng do Hoàng gia ĐL làm chủ đầu tư)...

Theo dữ liệu của PV, tháng 3/2023, Công ty TNHH Văn Lang phát sinh khoản vay tại Vietinbank - chi nhánh 2 TP.HCM. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là các quyền tài sản phát sinh từ: Hợp đồng Thi Công Xây Dựng số 250.03/2023/HĐTC/AQSG-VL ngày 02/03/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (nếu có) do Công ty TNHH Văn Lang ký với Công ty TNHH Anh Quốc SG để thực hiện hạng mục Kết cấu phần ngầm + Thân – Khối đón tiếp & Golf 2 thuộc công trình: Tòa nhà câu lạc bộ Golf, địa điểm: số 02 Trần Nhân Tông, Phường 01, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp đến tháng 9/2023, Công ty TNHH Văn Lang tiếp tục phát sinh khoản vay tại Vietinbank - chi nhánh 2 TP.HCM. Tài sản thế chấp là Hợp đồng Thi Công Xây Dựng số 420.09/2023/HĐTC/AQSG-VL ngày 05/09/2023 và các văn bản sửa đổi, bổ sung Hợp đồng này (nếu có) do công ty này ký với Công ty TNHH Anh Quốc SG để thực hiện hạng mục Xây thô thuộc công trình: Tòa nhà câu lạc bộ Golf, dự án Sân Golf Đà Lạt, địa điểm: Số 02 Trần Nhân Tông, Phường 01, TP. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.

Về chủ đầu tư, Công ty cổ phần Hoàng Gia ĐL được thành lập vào tháng 8/1991, tiền thân là Công ty TNHH MTV Khu nghỉ mát Đà Lạt.

Tại thời điểm tháng 4/2016, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 848 tỷ đồng, bao gồm các cổ đông: bà Dương Trương Thiên Lý (Á hậu Dương Trương Thiên Lý) nắm 78% vốn, ông Trần Khải Hoàn 11%, bà Đào Thị Hiền 11%.

Tháng 9/2019, cơ cấu cổ đông của Hoàng Gia ĐL thay đổi khi ông Hoàn và bà Hiền thoái hết vốn, thay vào đó là ông Nguyễn Hoàng Vũ và bà Nguyễn Thị Kim Phượng mỗi người nắm 11%, bà Lý giữ nguyên 78%. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng Giám đốc công ty lúc này là ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Đến tháng 3/2023, vốn điều lệ doanh nghiệp được điều chỉnh lên mức 1.100 tỷ đồng. Chỉ sau đó 1 tháng, Hoàng Gia ĐL biến động nhân sự cấp cao khi bà Lê Thị Hồng Xuân (SN 1995) trở thành Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật doanh nghiệp thay thế ông Nguyễn Hoàng Vũ.

Cập nhật mới nhất tháng 4/2024, Phó Tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Vũ cùng với Tổng giám đốc Lê Thị Hồng Xuân là hai người đại diện pháp luật của doanh nghiệp.

Ngoài công trình Toà nhà Câu lạc bộ golf nằm trong sân golf Đồi Cù (tên thương mại là sân golf Dalat Palace), Hoàng Gia ĐL đang vận hành khách sạn Dalat Palace, khách sạn Duparc Dalat và hai biệt thự số 27A và số 27B Trần Hưng Đạo, TP Đà Lạt. Tất cả các hạng mục trên thuộc dự án Khu nghỉ mát Đà Lạt do Công ty Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư.

Liên quan đến dự án Tòa nhà CLB Golf bên trong sân golf Đồi Cù, dữ liệu của PV ghi nhận tháng 3/2023, Hoàng gia ĐL đem thế chấp tại Nam A Bank quyền tài sản phát sinh từ Toàn bộ các quyền, lợi tức phát sinh từ việc Khai thác 624.038,2 m2 đất (trong đó: Diện tích 3.212 m2, mục đích sử dụng: Đất thương mại dịch vụ; Diện tích 324.926,2 m2, mục đích sử dụng: Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao (sân golf); Đất rừng phòng hộ nội ô: 295.900 m2) thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số C70-I-C tại địa chỉ Khu vực Đồi Cù, phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Tháng 10/2023, Hoàng gia ĐL tiếp tục đem thế chấp tại Nam A Bank toàn bộ lợi tức phát sinh từ việc Khai thác 624.038,2 m2 đất thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số C70-I-C tại địa chỉ Khu vực Đồi Cù, phường 1, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.