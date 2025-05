Tuyến đường ven biển hàng nghìn tỷ qua Nghệ An hiện ra sao?

Đây được xem là công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông của toàn tỉnh nói riêng và hệ thống giao thông đường bộ ven biển của cả nước nói chung. Dự án kết nối thuận lợi các vùng kinh tế trọng điểm của khu vực từ Thanh Hoá đến Nghệ An; tạo tiền đề để phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực kinh tế - xã hội - du lịch của tỉnh Nghệ An, đặc biệt là khu trung tâm TP. Vinh và Cửa Lò, đáp ứng và giải quyết trực tiếp nhu cầu đi lại, di chuyển của nhân dân trong vùng.