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Danh tính tài xế ô tô biển xanh vượt ẩu gây bức xúc: Đã có hình thức xử lý

| | Xã hội

Đoạn clip ghi lại cảnh ô tô biển xanh vượt xe không đúng quy định trên Quốc lộ 6 khiến một người đi xe máy bị ngã đã thu hút sự chú ý của dư luận. Sau quá trình xác minh, lực lượng CSGT đã xác định danh tính tài xế và xử lý theo quy định.

Ngày hôm qua (15/7), mạng xã hội lan truyền đoạn camera an ninh ghi lại hình ảnh một xe ô tô biển xanh có hành vi vượt ẩu, khiến một người đàn ông chạy xe máy đúng chiều bị ngã bên đường.

Nắm bắt được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 1 tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, ngày 15/7/2026, Đội CSGT đường bộ số 1 đã mời ông H.M.T. (SN 1970, trú tại phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) đến làm việc.

Ông T. xác nhận là người điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 26A-000.xx (biển số nền xanh, chữ trắng) xuất hiện trong đoạn clip phản ánh.

Đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội.

Theo cơ quan chức năng, vào khoảng 13h57 ngày 15/7/2026, khi điều khiển ô tô lưu thông trên Quốc lộ 6, tại Km165+400 thuộc xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, theo hướng Hà Nội - Sơn La, ông T. đã thực hiện hành vi vượt xe trong trường hợp không được phép vượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Làm việc với lực lượng chức năng, người điều khiển phương tiện thừa nhận hình ảnh và clip phản ánh trên mạng xã hội là đúng sự thật, đồng thời nhận thức rõ hành vi của mình đã vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Được biết, chiếc ô tô mang biển số 26A-000.xx là xe biển nền xanh, chữ trắng của một cơ quan thuộc tỉnh Sơn La. Căn cứ kết quả xác minh, Đội CSGT đường bộ số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông H.M.T. về hành vi "Vượt xe trong những trường hợp không được vượt", quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ.

Với hành vi vi phạm trên, tài xế bị xử phạt 5 triệu đồng và bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định. Đối với trường hợp người điều khiển xe mô tô bị ngã vào lề đường có liên quan đến hành vi vi phạm của ông H.M.T., Phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La cho biết đang tiếp tục xác minh và đề nghị người liên quan liên hệ với đơn vị để được xử lý theo đúng quy định.

(Nguồn: Cục Cảnh sát Giao thông)

Theo Hương Trà

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