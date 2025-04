Danh Việt Group công bố chương trình ưu đãi nóng trong tháng 4

Thị trường đất nền đang có dấu hiệu phục hồi đáng chú ý!

Nhìn lại bức tranh thị trường đất nền từ năm 1994 đến năm 2024, ta nhận thấy rõ chu kỳ biến động mang tính quy luật. Cứ khoảng 3 năm một lần, thị trường lại trải qua các đợt sốt đất lên xuống theo đồ thị hình sin.

Theo chuyên gia Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam cho biết, "Mức độ quan tâm tìm kiếm các dự án đất nền tăng mạnh ở các tỉnh có thông tin dự kiến sáp nhập với HCM như Nhơn Trạch (41%), Dĩ An (23%), Thuận An (26%) so với cùng kỳ năm 2024".

Biểu đồ tổng hợp mức độ quan tâm tìm kiếm BĐS khi có đề xuất sáp nhập HCM-BD-NT-BRVT (Batdongsan.com.vn)

Ông Tuấn nhấn mạnh: "Đất nền chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ ba yếu tố: kinh tế vĩ mô, hạ tầng giao thông và tâm lý thị trường. Khi các yếu tố này chuyển biến tích cực, phân khúc đất nền thường sẽ có dấu hiệu phục hồi rõ rệt."

Lấy ví dụ về giai đoạn sốt đất năm 2017-2018 ghi nhận sự bùng nổ hạ tầng giao thông tại nhiều tỉnh thành, kéo theo giá trị đất nền tăng mạnh. Theo Batdongsan.com, một số khu vực có mức tăng trưởng ấn tượng như Kiên Giang (269%), Long An (175%), Cần Thơ (161%), Đồng Nai (127%) và Bình Dương (69%).

Về kinh tế vĩ mô, năm 2025 được dự báo sẽ là năm bản lề với triển vọng tăng trưởng GDP vượt mức 8%. Đồng thời, nguồn vốn FDI đang tăng lên mạnh mẽ, Việt Nam được đánh giá sẽ thu hút lượng vốn lớn nhờ vị trí chiến lược và tình hình chính trị ổn định. Ngoài ra, 25 ngân hàng thương mại đã đồng loạt giảm lãi suất tiết kiệm và cho vay từ 0,8 - 1%, tạo động lực, thúc đẩy các nhà đầu tư.

Chuyên gia đưa ra dự báo về điểm đảo chiều của thị trường đất nền sẽ rơi vào năm nay. Đây là cơ hội vàng cho những ai nhạy bén trước triển vọng kinh tế và làn sóng đầu tư năm 2025.

Đất nền Bình Dương là điểm sáng đầu tư tăng trưởng

Bình Dương đang nổi lên như một trong những thị trường đất nền hấp dẫn nhất năm 2025, nhờ sự kết hợp của cả ba yếu tố quan trọng, đó là: nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng mạnh mẽ, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện và tâm lý thị trường dịch chuyển tích cực về "vũng trũng".

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bình Dương có mức tăng trưởng GRDP 7,48% trong năm 2024 và tổng vốn FDI lũy kế đạt 44,8 tỷ USD. Khu vực này đang thu hút dòng tiền đầu tư từ trong và ngoài nước. Sự phát triển kinh tế tạo ra động lực lớn cho nhu cầu bất động sản, đặc biệt là đất nền.

Về hạ tầng, hàng loạt dự án giao thông trọng điểm đang được triển khai, điển hình là tuyến cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành với quy mô 6 làn xe và tốc độ thiết kế 100 km/h, dự kiến hoàn thành năm 2027. Quốc lộ 13 được mở rộng. Đặc biệt hơn, phải kể đến, là dự án Metro Bình Dương dài 32,5 km. Tuyến Metro Bình Dương có tốc độ thiết kế 120km/h, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Bình Dương đến TP.HCM từ 60-75 phút xuống chỉ còn 20-25 phút.

Lễ khởi công Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Dương

Trong khi đó, tâm lý của nhà đầu tư đi tìm đất vẫn rất sôi động. Theo báo cáo thống kê từ trang Batdongsan.com, mức độ quan tâm và giá đất nền theo tỉnh tính đến ngày 10/02/2025 được xếp hạng từ cao đến thấp như sau: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu. Qua đó cho thấy Bình Dương hiện đang là tỉnh đứng top 1 về mức độ quan tâm.

Bình Dương không chỉ là điểm đến của dòng vốn FDI mà còn là vùng đất vàng cho những nhà đầu tư nhạy bén. Lịch sử đã chứng minh, người chiến thắng chính là người nhìn thấy trước được nhịp bước của tương lai. Ở đâu có đại lộ huyết mạch chảy qua, bản đồ giá trị bất động sản sẽ được vẽ lại.

Cơ hội nào cho nhà đầu tư thông thái ?

Giữa bối cảnh thị trường đất nền đang có dấu hiệu phục hồi rõ rệt, dự án Icon Central nổi lên như một lựa chọn sáng giá dành cho các nhà đầu tư có tầm nhìn và chiến lược "chắc thắng".

Icon Central tọa lạc tại trung tâm giao thương sầm uất Dĩ An – Thuận An, Bình Dương, với quy mô 5,3 ha, gồm nhà phố và shophouse diện tích 5m x 15m, phù hợp cả an cư và kinh doanh. Dự án sở hữu pháp lý minh bạch, sổ hồng riêng từng sản phẩm, đảm bảo sự an tâm tuyệt đối cho khách hàng.

Ảnh thực tế dự án Icon Central

Tọa lạc tại trung tâm Dĩ An, Icon Central hưởng lợi lớn từ dự kiến triển khai tuyến Metro Số 1 kéo dài với trạm S12 cách dự án 200m. Đồng thời, cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đã chính thức khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2027 cũng tác động tích cực đến tính kết nối vùng của dự án.

Nắm bắt xu hướng tăng trưởng của thị trường bất động sản, Danh Việt Group chính thức triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt "Mua đất tặng nhà – Nhận quà 1 tỷ". Theo đó, khách hàng giao dịch quyền sử dụng đất sẽ được hưởng chương trình ưu đãi xây dựng nhà trị giá 1 tỷ đồng, áp dụng cho các sản phẩm shophouse mặt tiền đường 22m với số lượng giới hạn. Chương trình diễn ra từ ngày 01/04 - 15/04/2025. Đây sẽ là cơ hội vàng dành cho các nhà đầu tư nhanh nhạy, biết nắm bắt thị trường.

Anh Đặng Tiến Hoàng, nhà đầu tư lâu năm tại TP.HCM chia sẻ: "Tôi nhận thấy rõ thị trường đất nền đang có dấu hiệu phục hồi tích cực, đặc biệt là ở khu vực vùng ven, cụ thể tại Bình Dương, nơi quỹ đất còn dồi dào và tiềm năng phát triển rất lớn từ các chính sách mới như sáp nhập tỉnh hay mở rộng đô thị. Nếu không nhanh tay, chắc chắn những sản phẩm có giá trị sinh lời cao như Icon Central sẽ nhanh chóng được săn đón gần hết, đặc biệt khi Danh Việt Group sắp tung ra chính sách ưu đãi chưa từng có trong thời gian ngắn tới đây."

