Lặng lẽ làm giàu trong năm 2025 từ những thói quen nhỏ: Hãy bắt đầu với 6 bước đơn giản!

Mỗi khi lướt qua mạng xã hội, bạn có thường thấy bạn bè mình đăng kín dòng thời gian những dự án thành công, những căn nhà xinh đẹp mới xây dựng hay là sự ăn mừng thành công của một thường vụ nào đó không. Cũng giống như việc mỗi khi bắt đầu năm mới, có người mong giàu sang, kẻ ước hạnh phúc, ai cũng tràn đầy hy vọng và nhiệt huyết.

Nhìn lại chính mình những năm trước, tôi cũng từng như vậy. Vào khoảnh khắc Giao thừa, tôi viết ra những mục tiêu lớn lao, lòng ngập tràn quyết tâm thay đổi cuộc đời. Nhưng rồi, khi những dòng chữ ấy nguội dần trên trang giấy, cuộc sống của tôi lại rơi vào vòng lặp cũ kỹ: Ngày này qua ngày khác chẳng có gì khác biệt, chẳng tiến bộ hơn là bao. Dường như mọi khát vọng chỉ dừng lại ở những con chữ hoa mỹ mà không biến thành hành động.

Gần đây, tôi tình cờ đọc lại cuốn sách Micro Habits: Simple Strategies for Big Results (tạm dịch: Thói quen nhỏ - Chiến lược đơn giản cho kết quả lớn. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi: Thành công không phải là những bước nhảy vọt, mà là sự tích lũy từ những thay đổi nhỏ bé, kiên trì lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Năm 2025 này, dù bạn muốn tiết kiệm tiền, trở nên xinh đẹp hơn, hay học một kỹ năng mới, hãy thử bắt đầu từ 6 thói quen nhỏ dưới đây. Chúng đơn giản, dễ thực hiện, nhưng nếu kiên trì, bạn sẽ thấy bản thân thay đổi từng ngày một cách kỳ diệu.

1. Tạo 1 bảng tầm nhìn/danh sách mong muốn (Vision Board)

Tôi biết đến khái niệm "danh sách mong muốn" lần đầu tiên khi đọc cuốn The Richest Dog in the World (tạm dịch: Chú chó giàu nhất thế giới). Trong truyện, chú chó thông minh Money yêu cầu cô bé Gia viết ra 10 lý do vì sao cô muốn giàu có. Việc viết ra giấy không chỉ giúp chúng ta khắc sâu mục tiêu vào tâm trí, mà còn tạo động lực mạnh mẽ để biến chúng thành hiện thực.

Nhưng năm nay, tôi quyết định nâng cấp hơn một chút: Tạo một "bảng tầm nhìn". Bạn có thể dùng một góc tường trong nhà, một tấm bảng nhỏ, hay thậm chí là một cuốn sổ tay. Dán lên đó những bức ảnh, hình vẽ hoặc dòng chữ thể hiện ước mơ của bạn: Tiết kiệm 100 triệu trong năm, du lịch đến một thành phố trong mơ, học chơi guitar, hay giảm 5kg. Mỗi lần nhìn vào bảng tầm nhìn, bạn sẽ cảm nhận được mục tiêu của mình rõ ràng hơn, sống động hơn so với những dòng chữ khô khan trong danh sách thông thường.

2. Xây dựng một "nhân vật" mới cho bản thân

Hãy tưởng tượng cuộc sống như một trò chơi nhập vai thú vị. Mỗi tuần, bạn có thể "thiết kế" một phiên bản mới của chính mình. Chẳng hạn, tuần đầu tiên, nếu bạn muốn bỏ thói quen bừa bộn, hãy tự đặt mình vào vai một người "sạch sẽ, chỉn chu". Sau đó, đặt ra những quy tắc cho "nhân vật" này: Trước khi đi ngủ, chọn sẵn quần áo cho ngày mai; sáng dậy, dành 2 phút gấp chăn gọn gàng; mỗi ngày bỏ ra 5-10 phút lau dọn góc bàn làm việc.

Tuần tiếp theo, bạn có thể thử một nhân vật khác, như "người sống lành mạnh" với thói quen uống đủ nước, đi bộ 30 phút mỗi ngày. Cách tiếp cận này không chỉ thú vị mà còn giúp bạn dần dần tích hợp những thói quen tốt vào cuộc sống mà không cảm thấy áp lực.

3. Giảm bớt sự lựa chọn không cần thiết

Cuộc sống hiện đại ngập tràn lựa chọn: Mặc gì, ăn gì, làm gì trước tiên? Quá nhiều tùy chọn đôi khi khiến chúng ta mệt mỏi và mất tập trung. Vậy tại sao không thử đơn giản hóa mọi thứ? Thay vì đứng trước tủ quần áo hàng giờ, hãy giới hạn lựa chọn xuống còn 2-3 bộ đồ mỗi ngày. Thay vì lướt danh sách công việc dài dằng dặc, hãy chọn 3 việc quan trọng nhất để bắt đầu. Thậm chí với chuyện ăn uống, hãy tự đặt quy tắc: Chỉ mang cơm từ nhà hoặc ăn ở căng tin, tuyệt đối không mở ứng dụng đặt đồ ăn online.

Càng ít quyết định phải đưa ra, bạn càng tiết kiệm được năng lượng và ý chí để tập trung vào những điều quan trọng hơn.

4. Tự động hóa cuộc sống

Công nghệ sinh ra để giúp cuộc sống nhẹ nhàng hơn, vậy tại sao không tận dụng? Nếu muốn dậy sớm viết lách hoặc đọc sách, hãy đặt báo thức cố định trên điện thoại. Nếu mục tiêu là uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày, hãy tải một ứng dụng nhắc nhở. Những việc lặt vặt như quét nhà, giặt đồ, nấu cơm cũng có thể giao cho máy hút bụi, máy giặt, hay nồi cơm điện với chế độ hẹn giờ. Khi những việc "bắt buộc" được tự động hóa, bạn sẽ có thêm thời gian và tâm trí để tập trung vào mục tiêu lớn hơn.

5. Dành 10 phút "reset" cuộc sống mỗi ngày

Chỉ 10 phút mỗi ngày có thể thay đổi cách bạn sống đáng kể. Trước khi đi ngủ, hãy chuẩn bị quần áo, giày dép, phụ kiện cho ngày mai. Sắp xếp sẵn tài liệu làm việc, cốc nước, sổ tay cho cuộc họp. Hoặc trước giờ làm việc, dọn dẹp bàn làm việc, sắp xếp lại góc học tập, chuẩn bị dụng cụ tập thể dục cho sáng hôm sau. Những hành động nhỏ này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian mà còn mang lại cảm giác kiểm soát, sẵn sàng cho một ngày mới hiệu quả.

6. Tận dụng những gì đã có

Trước khi vội vàng mua sắm một món đồ mới, hãy dừng lại và tự hỏi: "Mình có thể dùng gì sẵn có không?". Điều này không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn khuyến khích sự sáng tạo. Muốn mặc đẹp với chiếc áo mới? Hãy lục tủ quần áo xem có thể phối đồ với quần áo cũ không. Muốn thử làm bánh? Đừng vội mua lò nướng, hãy tận dụng nồi cơm điện hoặc lò vi sóng trong nhà. Sử dụng tối đa những gì bạn đã có trước khi đầu tư mới là cách thông minh để sống tối giản mà vẫn hiệu quả.

Năm 2025, thay vì chờ đợi một phép màu lớn lao, hãy bắt đầu từ những thói quen nhỏ bé này. Chúng không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực, nhưng nếu kiên trì, bạn sẽ thấy cuộc sống của mình thay đổi từng ngày: Giàu có hơn, xinh đẹp hơn, và trọn vẹn hơn. Hãy thử ngay hôm nay, và đến cuối năm, bạn sẽ cảm ơn chính mình vì đã bắt đầu!