Đạo diễn người Việt đảm nhận 1 vị trí Giám đốc ở Tuần lễ Thời trang nổi tiếng thế giới

Mới đây, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc gây bất ngờ khi lần đầu tiên đảm nhiệm vị trí Show Director, Đạo diễn catwalk cho show của nhà thiết kế Indonesia trong khuôn khổ New York Fashion Week và hoàn thành xuất sắc.

Trong show của Indonesia Now bao gồm 5 nhà thiết kế nổi tiếng của Indonesia trình diễn tại New York Fashion Week Xuân Hè 2025, Nguyễn Hưng Phúc được mời vào vị trí Show Director, Đạo diễn catwalk. Đạo diễn cho biết đây là lần thứ năm anh đến New York Fashion Week nhưng là lần đầu tiên trực tiếp đảm nhiệm vị trí quan trọng này của show. Nguyễn Hưng Phúc chia sẻ từ những lần hợp tác trước tại New York Fashion Week hay chương trình Asian Kids Fashion Week do anh tổ chức, anh có cơ hội "bén duyên" với các nhà thiết kế Indonesia và được giao vị trí quan trọng này.

Trong vai trò Show Director, anh chịu trách nhiệm dàn dựng về âm thanh, ánh sáng, điều phối chỗ ngồi khách mời. Bên cạnh đó, anh cũng làm việc trực tiếp với các công ty quản lý người mẫu để hướng dẫn người mẫu, lên tuyến đi catwalk. Nguyễn Hưng Phúc cho biết show của Indonesia Now quy tụ 5 nhà thiết kế, vì vậy anh phải làm việc với riêng từng nhà thiết kế, từng stylist, từng NTK phụ trách trang sức cho từng bộ sưu tập. Trong vai trò Giám đốc, anh điều phối, hòa hợp tất cả các khâu, cân chỉnh ánh sáng, tông màu, nền nhạc cho từng bộ sưu tập, sau đó làm việc với photo, quay phim nước ngoài để chọn lựa hình ảnh chỉn chu nhất.

Vốn có kinh nghiệm 20 năm trong lĩnh vực thời trang, Nguyễn Hưng Phúc mang đến sự sáng tạo, cá tính riêng cho sàn diễn lần này. Đạo diễn nói anh vẫn tuân thủ các quy chuẩn của New York Fashion Week với sàn diễn và cách catwalk tối giản, tuy nhiên thay vì đi một chiều thành hình chữ U như thông thường, anh cắt sân khấu thành hai line. "Đường dây catwalk mới mẻ giúp người mẫu ở trên sàn diễn lâu hơn, khán giả có thể ngắm rõ hơn, kỹ hơn từng thiết kế, đồng thời có thêm thời gian cho những người mẫu còn lại thay đồ để kịp tuyến đi", Nguyễn Hưng Phúc nói. Bên cạnh đó, anh cũng chủ động thay đổi layout vị trí chỗ ngồi khán giả để tất cả mọi người đều ngồi front-row và có trải nghiệm giống nhau. Đạo diễn nói những cách sáng tạo này giúp anh được đối tác Indonesia đánh giá cao.

Để có show diễn trong 20-25 phút, Nguyễn Hưng Phúc cùng êkíp sang New York từ bốn ngày trước để training cho một số người mẫu đến từ Indonesia. Sau đó, anh cùng các model thử trang phục, casting lần cuối để có phương án trang phục cho từng người mẫu. Trước ngày diễn ra show, anh chỉ đạo việc thử nghiệm các layout makeup. Hôm show được tổ chức, đạo diễn có mặt tại địa điểm là Daylight Studio Hudson Yard từ 13h đến 20h khi show bắt đầu. Sau khi show kết thúc, anh thở phào nhẹ nhõm vì thành công trong lần "chào sân" với vai trò Đạo diễn Catwalk ở New York Fashion Week.

Bên cạnh những thuận lợi trong công việc, Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh gặp không ít khó khăn khi làm Giám đốc catwalk cho NTK quốc tế. "Dù có kinh nghiệm thời trang trong nước, khi sang nước ngoài tôi gần như vô danh. Các agency quản lý người mẫu họ không biết mình là ai nên rất khó để họ tin tưởng và nghe theo các chỉ đạo của mình. Thời gian đầu khi hai bên có những tranh luận, không tránh khỏi việc họ thấy khó chịu. Tuy nhiên tôi rất biết ơn phía NTK Indonesia đã hết mực tin tưởng, đấu tranh để tôi toàn quyền quyết định và thể hiện được hết khả năng của mình", đạo diễn nói.

Trong quá trình dàn dựng catwalk, Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh luôn dành sự tôn trọng tối đa cho 40 người mẫu quốc tế cùng với tác phong chuyên nghiệp, cách truyền đạt rõ ràng. "Tôi luôn tự mình làm những việc nhỏ nhất như chỉnh từng bộ váy, chiếc đèn, từng cái ghế. Có những sự cố xảy ra khi model tập dượt, tôi luôn có mặt ở đó để đỡ họ và có sự điều chỉnh cho phù hợp. Qua nhiều hành động như vậy, dần dần các đối tác cũng thay đổi suy nghĩ trước đó về một người lạ từ Việt Nam qua. Tôi nhận ra khi làm mọi thứ xuất phát từ sự đam mê thì sẽ được ghi nhận. Tôi hạnh phúc khi góp phần giúp giới chuyên môn quốc tế thay đổi nhận định về những người làm thời trang ở Việt Nam", Nguyễn Hưng Phúc chia sẻ.

Rào cản ngôn ngữ cũng là một trong những điều khiến nam đạo diễn gặp áp lực. Dù tốt nghiệp cử nhân Ngôn ngữ Anh, Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh gặp khó khăn để nắm bắt toàn bộ ý tưởng của êkíp khi họ sử dụng nhiều từ chuyên môn và nói quá nhanh. Anh cũng phải vận dụng hết sự nhạy bén để truyền đạt giúp các người mẫu, ê kíp nắm bắt được thật rõ ràng ý tưởng mình đưa ra. Sau show, anh cho biết sẽ trau dồi thêm kỹ năng ngoại ngữ để có cơ hội làm việc được với nhiều hơn những thương hiệu quốc tế lớn trong tương lai.

Sau chuyến công tác này, Nguyễn Hưng Phúc ấn tượng với sự chuyên nghiệp của người mẫu quốc tế và sự khắt khe từng chi tiết ở New York Fashion Week. Anh cũng thích thú với bộ sưu tập của các NTK Indonesia vì có tính ứng dụng cao nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa. "Tôi mong có cơ hội nhìn thấy những bộ sưu tập vừa hiện đại, vừa truyền thống tương tự của Việt Nam trên sàn diễn New York", Nguyễn Hưng Phúc nói.

Nguyễn Hưng Phúc có nhiều năm tổ chức và thực hiện Asian Kids Fashion Week - tuần lễ thời trang cho trẻ em được biết đến ở nhiều nước châu Á. Anh còn đảm nhiệm vai trò đạo diễn catwalk cho nhiều chương trình lớn như show Fashion Voyage hay các show cá nhân của Công Trí, Adrian Anh Tuấn, Lê Thanh Hòa, Hoàng Hải...