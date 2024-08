Đào được “nhân sâm” quý, cô gái đăng ảnh khoe ăn rất ngon, chuyên gia vừa nhìn đã tái mặt: Nhổ ra ngay!

Theo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai cho biết, thương lục là loại cây có chiều cao trung bình khoảng 1,5m. Thân cây hình trụ nhẵn, không có lông, ít phân nhánh có màu xanh lục hoặc pha đỏ tím. Lá to, mọc so le với phiến lá hình trứng tròn, có cuống.



Củ của cây thương lục dễ bị nhầm là nhân sâm. Ảnh: Internet

Rễ củ thương lục mập, có nét giống củ nhân sâm nên dễ nhầm lẫn. Quả mọng, có màu đỏ tím. Trong Đông y, cây thương lục có thể dùng làm thuốc chữa một số bệnh nhưng phải dùng theo hướng dẫn của thầy thuốc.