Đảo Vozrozhdeniya: Vùng đất bị bỏ hoang vì 'nhiễm độc sinh học'

Trong sa mạc rộng lớn ở Trung Á có một hòn đảo xa xôi và bí ẩn, hầu như không thể nhìn thấy trên bản đồ và hầu hết mọi người đều không biết đến. Nhưng bên dưới lớp cát của nó là một bí mật đen tối, một vùng đất hoang chứa đầy những tạo vật nguy hiểm và chết chóc nhất của loài người. Đây là câu chuyện chưa được kể về đảo Vozrozhdeniya (Voz), nơi bị nghi ngờ từng là địa điểm thử nghiệm bị cấm của Liên Xô có tên là "Aralsk-7".

Ẩn giấu ở đây trong nhiều thập kỷ là một trong những bộ sưu tập bệnh than lớn nhất thế giới. Liên Xô đã thực hiện các thí nghiệm sinh học tuyệt mật tại địa điểm ẩn giấu này. Điều gì đã xảy ra ở đảo Voz trong những khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó bị bỏ hoang? Những nỗi kinh hoàng đen tối nào đang bị chôn vùi trên hòn đảo?

Cảnh quan xung quanh hòn đảo Vozrozhdeniya trước đây, nằm giữa Kazakhstan và Uzbekistan, rất ảm đạm và khắc nghiệt. Nơi từng là biển Aral rộng lớn giờ trải dài thành sa mạc mặn vô tận.

Cách đây rất lâu, Vozrozhdeniya đã hỗ trợ một cộng đồng ngư dân thịnh vượng với những đầm phá trong xanh và nguồn cá dồi dào. Tuy nhiên, việc chuyển dòng của các con sông đổ ra biển Aral về phía các cánh đồng bông đã làm giảm mực nước. Ngày nay, chỉ còn lại cát và cây chết, bị ô nhiễm hóa chất để lại khi nước biển rút đi.

Theo đó, nhiều người cho rằng Vozrozhdeniya, được Liên Xô gọi là "Aralsk-7". Sự cô lập của nó khiến nó trở thành một địa điểm khó bị phát hiện và là nơi lý tưởng để thực hiện các hoạt động bí mật.

Kể từ năm 1936, đảo Vozrozhdeniya được nghi ngờ là đã đóng vai trò là nơi thử nghiệm nghiên cứu sinh học của Liên Xô. Các tác nhân như bệnh than, bệnh đậu mùa, bệnh dịch hạch, bệnh tularemia, bệnh brucellosis và bệnh sốt phát ban đã được nghiên cứu ở đó. Là một địa điểm xa xôi mà người ngoài không biết đến cho đến thế kỷ 19, nó tỏ ra có lợi thế về mặt chiến lược cho các hoạt động bí mật như vậy.

Hòn đảo này là nơi có kho dự trữ bệnh than lớn nhất thế giới vào thời điểm đó. Nguồn gốc chính xác của nó cho tới nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Chương trình của Liên Xô đã phát triển bệnh than và các mầm bệnh khác trên quy mô khổng lồ thông qua nhiều nhà máy sản xuất.

Toàn bộ phạm vi thử nghiệm trên Vozrozhdeniya vẫn bị che khuất do tên gọi ẩn của nó. Tuy nhiên, sự xa xôi về mặt địa lý và vùng biển Aral xung quanh chắc chắn đã góp phần khiến nơi đây được chọn làm địa điểm thử nghiệm vũ khí sinh học tuyệt mật trong thời kỳ Xô Viết.

Năm 1971, một nhà khoa học bị ốm sau khi tàu nghiên cứu của cô gặp phải một đám mây mù màu nâu không xác định. Sau đó cô được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa mặc dù đã tiêm phòng trước đó. Đáng buồn thay, dù cô đã bình phục nhưng virus vẫn lây nhiễm thêm 9 người ở quê cô, trong đó có em trai cô.

Năm sau, 1972, hai ngư dân mất tích được phát hiện đã chết trên thuyền của họ, nghi ngờ đã chết vì bệnh dịch hạch. Các quần thể cá địa phương cũng bắt đầu chết hàng loạt một cách bí ẩn.

Vào ngày 2 tháng 4 năm 1979, một loại bột vô hình bắt đầu lan rộng trong không khí từ ống khói cao cách thành phố Sverdlovsk hơn một dặm. Trong vài tuần tiếp theo, khoảng 80 người ở Sverdlovsk (nay tên là Yekaterinburg) đổ bệnh. Các triệu chứng của họ lúc đầu có vẻ giống như bệnh cúm, nhưng chúng nhanh chóng trở nên tồi tệ hơn. Mọi người bắt đầu bị suy nội tạng và xuất huyết nội nghiêm trọng, ít nhất 68 người đã thiệt mạng vì vụ việc này.

Rõ ràng đây không phải là một căn bệnh thông thường. Có tin đồn rằng một tác nhân sinh học đã vô tình được thả vào khu vực lân cận. Mặc dù Liên Xô phủ nhận nhưng mọi người tin rằng đó là bệnh than, một trong những loại vi khuẩn gây chết người nhất mà nhân loại biết đến.

Chỉ đến năm 1988, chín năm sau vụ rò rỉ bệnh than, các quan chức Liên Xô mới quyết định ngừng hoạt động kho chứa tác nhân sinh học của họ. Một lượng lớn bào tử bệnh than trộn lẫn với chất khử trùng được vận chuyển bằng xà lan đến đảo. Khoảng 100 đến 200 tấn bệnh than đã được xử lý vội vàng bằng cách đổ vào các hố nông, sau đó bị bỏ rơi mà không có sự giám sát hoặc biện pháp phòng ngừa liên tục.

Cũng vào năm 1988, một sự kiện thảm khốc đã xảy ra - khoảng 50.000 con linh dương saiga đang chăn thả gần đó đột nhiên ngã gục và chết trong vòng một giờ.

Lịch sử u ám của đảo Voz vẫn còn ám ảnh những bờ biển trống trải của nó. Nó từng là một khu vực nhỏ bé trên biển Aral rộng lớn nhưng đã phát triển lớn hơn rất nhiều khi các dự án nước lấy nước ra khỏi biển. Bây giờ, nó được kết nối với đất liền như một bán đảo, với diện tích đất liền rộng gấp mười lần.

Tuy nhiên, như chúng ta đã thảo luận, Vozrozhdeniya là một nơi nguy hiểm. Việc đến thăm hòn đảo vẫn còn khó khăn và rủi ro.

Tham khảo: Unbelievable