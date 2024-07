Dat Bike cùng FPT IS chuẩn hoá quản trị với SAP S/4HANA Public Cloud

Đây được xem là dự án tiên phong về quản trị doanh nghiệp ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA phiên bản Public Cloud trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh xe máy điện do FPT IS triển khai tại Việt Nam.

Thành lập năm 2019, Dat Bike là công ty chuyên sản xuất xe máy điện cùng mục tiêu chuyển đổi thị trường xe máy từ xăng sang điện. Dat Bike đặt tham vọng trở thành nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam tiên phong dẫn đầu khu vực trong khát vọng "xanh hóa" thị trường xe 2 bánh có giá trị 8 tỷ USD tại thị trường trong nước và 25 tỷ USD tại khu vực Đông Nam Á. Sau khi ra mắt dòng sản phẩm scooter Quantum vào cuối năm 2023, Bike ghi nhận doanh số hàng tháng tăng gấp 10 lần so với trước đây, bên cạnh đó ngành công nghiệp xe điện 2 bánh tại Việt Nam cũng tăng trưởng đều trên 30% mỗi năm. Với tốc độ phát triển nhanh chóng, Dat Bike cần một nền tảng công nghệ quản trị doanh nghiệp tốt để đáp ứng kinh doanh và mở rộng thị trường.

Với tầm nhìn chiến lược về kinh doanh cũng như công nghệ, cùng tư vấn từ đối tác FPT IS, ban lãnh đạo Dat Bike đã quyết định đầu tư và lựa chọn giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud - giúp Dat Bike ứng dụng nền tảng quản trị chuẩn toàn cầu và triển khai tối ưu nhờ công nghệ đám mây. Dự án được hai bên thống nhất và đi tới thực hiện chỉ trong vòng 3 tháng. Với đặc thù doanh nghiệp hoạt động toàn diện từ sản xuất đến phân phối bán hàng nhưng quy mô nhân sự nhỏ, lộ trình chuyển đổi số cùng sự phát triển nhanh chóng, việc triển SAP S/4HANA Public Cloud là dấu mốc "chuyển mình" ấn tượng, giúp Dat Bike giữ sự tinh gọn gọn trong quy mô nhân lực nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất vận hành và quản lý hiệu quả.

Cụ thể, dự kiến trong FPT IS triển khai giải pháp cho Dat Bike trên đa hệ thống từ sản xuất đến phân phối, bán hàng với quy mô toàn doanh nghiệp, với phạm vi cả trong lãnh thổ Việt Nam và Đông Nam Á. Giải pháp được triển khai với các phân hệ: Sales (Bán hàng), Sourcing and Procurement (Nguồn cung ứng và mua sắm), Supply Chain (Chuỗi cung ứng), Manufacturing (Sản xuất); Finance (Tài chính); Integration to eInvoice System (Tích hợp hóa đơn điện tử), Quality Management (Quản trị chất lượng).

Việc ứng dụng SAP S/4HANA Public Cloud sẽ giúp Dat Bike có thể cập nhật báo cáo theo thời gian thực, đồng thời thực hiện báo cáo tài chính đảm bảo đúng với chuẩn mực Kế toán Việt Nam cũng như quốc tế để thu hút đối tác trong và ngoài nước. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp đảm bảo sự phát triển nhanh chóng, đồng bộ và bền vững.

Tại lễ ký kết, ông Phạm Đức Nam Trung, Giám đốc Tài chính của Dat Bike bày tỏ: "Dat Bike đang trên hành trình tăng tốc phát triển với những mục tiêu về phát triển sản xuất cũng như mở rộng thị trường. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng dự án SAP S/4HANA Public Cloud sẽ giúp Dat Bike nâng cao hiệu quả quản trị kinh doanh thông qua việc ứng dụng nhanh chóng quy trình quản trị chuẩn quốc tế. Thứ hai, hỗ trợ Dat Bike nâng chuẩn từ khâu quản lý tới báo cáo, giúp chúng tôi có cơ hội mở rộng thị trường sang các nước khác trong khu vực, nâng cao vị thế của công ty trên thị trường quốc tế".

"Dự án SAP Public Cloud cho Dat Bike có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự tiên phong của một doanh nghiệp ngành xe máy điện về triển khai ERP do FPT IS triển khai. Với vai trò là đối tác SAP cấp cao nhất, cùng năng lực triển khai chuyên biệt về ERP được đúc kết trên các lĩnh vực đặc thù và dẫn dắt đưa giải pháp theo mô hình Public Cloud vào thị trường Việt Nam, FPT IS tự hào am hiểu bài toán quản trị trong mỗi ngành và cam kết song hành cùng Dat Bike vận hành hệ thống hiệu quả, thông minh, tăng tốc kinh doanh. Tôi tin rằng dự án này cũng sẽ tạo cảm hứng cho rất nhiều doanh nghiệp khác trong việc quyết liệt đầu tư cho việc chuẩn hóa quản trị để tăng tốc kinh doanh, với mô hình Public Cloud linh hoạt, tối ưu chi phí và thời gian triển khai nhanh chóng, tối ưu hơn so với thông thường", ông Đặng Trường Thạch, Phó Tổng Giám đốc FPT IS chia sẻ.

Lựa chọn SAP S/4HANA theo mô hình Public Cloud là một phương thức khá mới đối với doanh nghiệp tại Việt Nam. Giải pháp mới được SAP cùng FPT IS giới thiệu cho thị trường Việt Nam năm 2023, được kỳ vọng mở ra một xu hướng mới về đầu tư ERP linh hoạt cho các doanh nghiệp Việt. SAP S/4HANA Public Cloud là giải pháp ERP SaaS cho phép khách hàng khai thác hệ thống trên nền tảng đám mây chung của SAP, giúp tiết kiệm lên tới 50% chi phí và 99.7% thời gian trong hoạt động vận hành của doanh nghiệp. Giải pháp cũng được công nhận trong các bảng xếp hạng uy tín hàng đầu của Gartner, Forrester, IDC và trở thành một trong những lựa chọn công nghệ quản trị vận hành hàng đầu của các doanh nghiệp tại đa ngành nghề.

Đại diện SAP Việt Nam, Dat Bike và FPT IS tại sự kiện

Theo ông Nguyễn Hồng Việt, Tổng Giám đốc SAP Việt Nam: "Chúng tôi rất tự hào khi có cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực kinh doanh, sản xuất xe máy điện, gián tiếp tác động đến việc "xanh hóa" môi trường. Với bài toán mục tiêu hoàn tất khối lượng công việc khổng lồ trong thời gian ngắn, quy mô nhân lực tinh gọn, SAP tin rằng FPT IS cùng kinh nghiệm dày dặn trong việc triển khai dự án sẽ mang lời giải SAP S/4HANA Public Cloud tới Dat Bike trong thời gian ngắn nhất. Ứng dụng giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud, Dat Bike sẽ có hệ thống data nền tảng công nghệ chuẩn thế giới, hướng tới chất lượng và chuẩn hóa hoạt động quản trị vận hành, giúp cho công cuộc kinh doanh của doanh nghiệp phát triển hiệu quả, bền vững."

Sự kiện khởi động dự án SAP S/4HANA Public Cloud giữa Dat Bike và FPT IS – đối tác SAP cấp cao nhất đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, hứa hẹn mang lại nhiều giá trị bền vững cho cả hai bên và cộng đồng. Dự án kỳ vọng sẽ là bàn đạp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai của Dat Bike, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ và quản trị doanh nghiệp với FPT IS.