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Đặt CCCD lên màn hình điện thoại, phát hiện tài khoản tự động chuyển khoản 585 triệu đồng: Người phụ nữ ở Hà Nội báo công an

| | Kinh tế số

Công an Hà Nội vừa phát đi thông báo mới.

Đặt CCCD lên màn hình điện thoại, phát hiện tài khoản tự động chuyển khoản 585 triệu đồng: Người phụ nữ ở Hà Nội báo công an - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội liên tục ghi nhận các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả mạo cán bộ cơ quan nhà nước, liên hệ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp và thuế điện tử.

Điển hình, chị N.T.T.D., trú tại An Khánh, Hà Nội, đã trình báo bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 585 triệu đồng. Theo trình báo, các đối tượng chủ động gọi điện thoại cho nạn nhân, tự giới thiệu là cán bộ hoặc người được giao hỗ trợ thực hiện thủ tục pháp lý, đăng ký kinh doanh và thuế doanh nghiệp. Để tạo lòng tin, chúng gửi qua các ứng dụng nhắn tin như Zalo, Viber… những công văn, quyết định giả mạo có quốc hiệu, tiêu ngữ và hình thức trình bày giống văn bản của cơ quan nhà nước.

Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân truy cập trang web giả mạo giao diện của cơ quan chức năng, trong đó có trang “dangkythuedientu.com”, để thực hiện các bước được giới thiệu là đăng ký hoặc đồng bộ thông tin.

Đáng chú ý, các đối tượng yêu cầu nạn nhân quét mã QR, đồng thời đặt căn cước công dân lên màn hình điện thoại với lý do “đồng bộ thông tin cá nhân”. Thực chất, đây là thủ đoạn nhằm che khuất màn hình, khiến nạn nhân không thể quan sát thông báo trừ tiền hoặc nội dung giao dịch chuyển tiền đang được thực hiện.

Tiếp đó, các đối tượng liên tục thông báo thủ tục bị lỗi hoặc chưa hoàn tất, thao túng tâm lý để nạn nhân tiếp tục quét mã QR và thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền. Quá trình này chỉ dừng lại khi tài khoản không còn tiền hoặc nạn nhân phát hiện dấu hiệu bất thường.

Để chủ động phòng ngừa, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, CATP Hà Nội đề nghị người dân nâng cao cảnh giác:

1. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh căn cước công dân qua điện thoại hoặc trên các trang web không rõ nguồn gốc.

2. Không chuyển tiền, quét mã QR hoặc truy cập đường link lạ theo hướng dẫn của người tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh, kê khai hoặc nộp thuế.

3. Khi cần giải quyết thủ tục hành chính, người dân cần trực tiếp liên hệ bộ phận Một cửa, cơ quan thuế hoặc cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền; chỉ truy cập các cổng thông tin điện tử chính thức của cơ quan nhà nước.

4. Không quét mã QR do người lạ gửi hoặc được đăng tải từ các nguồn không chính thống trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân tuyệt đối không chuyển tiền; cần nhanh chóng lưu lại tin nhắn, số điện thoại, địa chỉ trang web, mã QR và lịch sử giao dịch, đồng thời đến cơ quan Công an gần nhất trình báo để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

MT

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