Đặt cược vào ‘suối tiền’ từ lòng đất, người đàn ông trở thành tỷ phú giàu nhất Indonesia với tài sản ròng hơn 40 tỷ USD

Forbes đưa tin, tỷ phú ngành hóa dầu và năng lượng Prajogo Pangestu (79 tuổi), đã trở thành người giàu nhất Indonesia với giá trị tài sản ròng hơn 40 tỷ USD. Khối tài sản của ông đã tăng hơn 7 lần so với hồi đầu năm, theo Danh sách tỷ phú thế giới do Forbes công bố.

Được biết, ông Pangestu đã vượt qua tỷ phú than Low Tuck Kwong với tài sản ròng trị giá 26,5 tỷ USD. Gia đình anh em R. Budi Hartono và Michael Hartono cũng tụt một bậc xuống vị trí giàu thứ ba và thứ tư, với giá trị tài sản ròng lần lượt là 24,8 tỷ USD và 23,7 tỷ USD.

Phần lớn lợi nhuận của Pangestu đến từ giá trị cổ phần tăng vọt của ông tại công ty sản xuất năng lượng địa nhiệt Barito Renewables Energy. Công ty được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Indonesia vào tháng trước. Cổ phiếu của công ty đã tăng gấp 5 lần kể từ khi lên sàn, và từng có thời điểm, cổ phiếu này ghi nhận mức tăng 25% chỉ trong một ngày.

Điều này gây ra tình trạng ngắt mạch và khiến sàn giao dịch chứng khoán tạm thời đình chỉ giao dịch cổ phiếu của công ty vào thứ sáu tuần trước (10/11) để hạn chế biến động giá nhưng được mở trở lại vào thứ hai (13/11). Dù giao dịch bị ngắt quãng nhưng vốn hóa thị trường của công ty vẫn ở mức khoảng 45 tỷ USD, tăng từ mức 8,3 tỷ USD khi bắt đầu niêm yết.

Barito Renewables là công ty mẹ của Star Energy Geothermal Group, nhà sản xuất địa nhiệt lớn nhất ở Indonesia với công suất đạt 886 MW. Star Energy đang vận hành ba dự án điện địa nhiệt ở tỉnh Tây Java và có giấy phép tiến hành thăm dò ở các vùng của Bắc Maluku và Lampung.

Theo công ty nghiên cứu ThinkGeoEnergy, Indonesia là nước sản xuất năng lượng địa nhiệt lớn thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, với công suất điện địa nhiệt là 2.356 MW vào cuối năm ngoái. Địa nhiệt là nguồn nhiệt năng có sẵn trong lòng đất. Nguồn nhiệt lượng này được chuyển lên mặt đất qua dạng hơi hoặc nước nóng.

Năm ngoái, Green Era, một công ty chuyên dụng thuộc văn phòng gia đình Pangestu có trụ sở tại Singapore, đã nắm quyền kiểm soát Star Energy bằng cách mua 1/3 cổ phần từ BCPG của Thái Lan với giá 440 triệu USD. Số cổ phần còn lại được nắm giữ bởi Barito Pacific, công ty cổ phần niêm yết mà Pangestu kiểm soát đại đa số cổ phiếu.

Yosua Zisokhi, nhà phân tích của Samuel Sekuritas Indonesia cho biết các nhà đầu tư đang lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty trong bối cảnh lĩnh vực năng lượng địa nhiệt đang rất được quan tâm.

Tỷ phú Pangestu gần đây cũng đã được hưởng lợi từ khoản đầu tư vào than. Cổ phiếu của Petrindo Jaya Kreasi, công ty khai thác khoáng sản của ông đã tăng gấp 30 lần kể từ khi IPO vào tháng 3.

Tuần trước, giao dịch cổ phiếu của công ty này cũng bị đình chỉ sau khi cổ phiếu tăng 15%, do có thông tin công ty đang mua lại 34% cổ phần của nhà thầu than Petrosea. Gần đây, họ cũng đã mua lại 100% Multi Tambangjaya Utama, một mỏ than của Indika Energy. Cổ phiếu đã tiếp tục giao dịch kể từ đó.

Theo Forbes, ông Pangestu bắt đầu công việc kinh doanh bán gỗ vào cuối những năm 1970. Công ty Barito Pacific Timber của ông được niêm yết vào năm 1993 và đổi tên thành Barito Pacific sau khi công ty đa dạng hóa sang các ngành kinh doanh khác.

Năm 2007, ông Pangestu mua lại 70% công ty hóa dầu Chandra Asri. 4 năm sau nó hoàn tất việc sáp nhập với Tri Polyta Indonesia để trở thành nhà sản xuất hóa dầu tích hợp lớn nhất đất nước.

Pangestu đang chuẩn bị cho thế hệ tiếp theo kế nhiệm ông. Con trai lớn của ông, Agus Salim - đang đảm đương vị trí lãnh đạo cấp cao của Barito Pacific. Con gái ông, Nancy Pangestu Tabardel, phụ trách quản lý văn phòng gia đình cũng như Green Era ở Singapore. Còn con trai út của Pangestu, Baritono là lãnh đạo cấp cao phụ trách thương mại của Chandra Asri.

Tổng hợp