DAT Group giới thiệu giải pháp IoT cho đèn năng lượng mặt trời

Để các dự án chiếu sáng sử dụng đèn năng lượng mặt trời đạt hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng yêu cầu về độ sáng, tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng; bên cạnh chất lượng sản phẩm, lựa chọn loại đèn phù hợp với từng dự án chiếu sáng công cộng, đường nông thôn, đường liên tỉnh, giao thông đô thị thì các chủ đầu tư cũng cần triển khai hệ thống IoT để giám sát và vận hành ổn định.



Nắm bắt nhu cầu và mong đợi của đối tác, DAT Group đã tổ chức Hội thảo "Đèn năng lượng mặt trời và giám sát IoT – Kỷ nguyên mới của chiếu sáng giao thông". Chương trình diễn ra tại Mường Thanh Luxury Sài Gòn, thu hút đông đảo sự tham gia của khách hàng, đối tác ở khu vực TP. HCM và các tỉnh thành lân cận.

Hội thảo chia sẻ về hiệu quả của giải pháp IoT cho đèn năng lượng mặt trời.

DAT Group đã giới thiệu các sản phẩm đèn năng lượng mặt trời Sokoyo đa dạng về kiểu dáng thiết kế và công suất bao gồm: Đèn liền thể (All in One) dòng Matrix 10W, Nova 40 – 60W, Coolex 60 – 120W ứng dụng chiếu sáng khu resort, khu dân cư, giao thông đô thị; Đèn liền thể (All in Two) dòng Solo 15W, Teco 20W, Ambo 30W, Intense 40 – 60W ứng dụng cho giao thông nông thôn, đô thị, đường nội khu nhà máy; Đèn rời thể (Split Type) dòng Lumo 40 – 60W, Conco 80 – 150W cho các trục đường chính, đường cao tốc, giao thông đô thị...

Nhờ nền tảng cốt lõi về công nghệ, tự chủ trong sản xuất, năng lực cung ứng hơn 250.000 đèn/năm, Sokoyo không ngừng cải tiến sản phẩm để tiệm cận nhu cầu và xu hướng năng lượng mới. So với các sản phẩm khác trên thị trường, đèn Sokoyo cho thấy ưu điểm nổi bật về thông số kỹ thuật khi sử dụng Chip LED Philips 3030/5050 (Hà Lan), quang thông 170lm/W, độ bền trên 12 năm; pin lưu trữ Lithium LiFePO4 dung lượng gấp 14,4 lần so với công suất đèn, tuổi thọ đến 8 năm; tấm pin mono/poly công suất cao hơn 2,2 – 3,3 lần so với công suất đèn, hiệu suất 80% trong 25 năm…

DAT Group giới thiệu tổng quan đèn Sokoyo "Chuẩn mực chất lượng".

Đặc biệt, Sokoyo sẵn sàng cấu hình sản phẩm, gia công sản xuất mới đèn năng lượng mặt trời để đáp ứng nhu cầu chủ đầu tư hoặc theo yêu cầu riêng từng dự án. Nhờ đó, nhà thầu có thể chọn được sản phẩm phù hợp, an tâm về chất lượng, độ bền, hiệu suất hoạt động khi ứng dụng đèn Sokoyo trong các dự án chiếu sáng hạ tầng giao thông.

Ông Tiêu Văn Đạt – Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn DAT (DAT Group) chia sẻ: "Là đối tác Độc quyền và Trung tâm dịch vụ Ủy quyền của Sokoyo tại Việt Nam, DAT Group đại diện phân phối chính thức các sản phẩm đèn đường năng lượng mặt trời "Chuẩn mực chất lượng" 100% chính hãng, đạt chứng chỉ CE, RoHS, TUV, IEC, ISO… đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn Bộ Xây dựng. Đồng thời, DAT Group và Sokoyo còn mang đến giải pháp giám sát, vận hành hệ thống chiếu sáng trên nền tảng IoT thông minh, giúp hệ thống vận hành ổn định, tối ưu hiệu quả đầu tư và đạt hiệu suất cao."

Demo giải pháp IoT của DAT Group nhận được nhiều sự quan tâm.

Giải pháp IoT với nền tảng được DAT Group nghiên cứu, phát triển phù hợp với mô hình chiếu sáng, thu thập, phân tích, xử lý dữ liệu tại Việt Nam. Giải pháp này có thể kết nối đồng bộ dữ liệu với Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IoT) của các thành phố lớn hoặc các nền tảng quản lý dữ liệu riêng của từng khách hàng. Song song đó, giám sát toàn diện hệ thống đèn năng lượng mặt trời dựa trên mạng 4G và giao thức truyền thông LoRa, phù hợp cho các dự án chiếu sáng đô thị thông minh.

Giải pháp IoT giúp giám sát thời gian thực trạng thái hoạt động của từng đèn và các thông tin về điện áp, dòng điện, mức năng lượng, tỷ lệ chiếu sáng… mọi lúc mọi nơi qua điện thoại, máy tính. Ngoài ra, hệ thống giám sát có khả năng điều khiển từ xa, điều chỉnh độ sáng để kéo dài thời gian chiếu sáng và dự báo sự cố đèn, tự động phát cảnh báo lỗi để xử lý kịp thời, chính xác. Bên cạnh đó, giao tiếp không dây, không cáp kết nối cũng giúp tiết kiệm chi phí nhân lực giám sát.

Hội thảo thành công tốt đẹp, lan tỏa nhiều giá trị hữu ích.

Mong rằng thông qua Hội thảo "Đèn năng lượng mặt trời và giám sát IoT – Kỷ nguyên mới của chiếu sáng giao thông", DAT Group và đối tác sẽ có nhiều cơ hội đồng hành, hợp tác và nhân rộng mô hình chiếu sáng thông minh, ứng dụng năng lượng sạch vì một tương lai xanh bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu Net Zero năm 2050 và Quy hoạch điện VIII của Chính phủ.

Để kết nối, hợp tác cùng DAT Group triển khai nhiều dự án chiếu sáng năng lượng mặt trời, khách hàng, đối tác vui lòng truy cập Website hoặc liên hệ Hotline 1800 6567 (miễn phí cước) để được tư vấn, hỗ trợ 24/7.