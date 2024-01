Đất nền quận 9 diễn biến lạ cận Tết

Ghi nhận thị trường đất nền, nhà phố riêng lẻ quận 9 thời điểm cận Tết nhận thấy, giao dịch vẫn chưa đột phá nhưng hiện tượng bán cắt lỗ đã giảm rõ rệt.

Tại khu vực P.Long Trường, P.Trường Thạnh, P.Long Phước hiện tìm nền đất giá giảm 400-500 triệu đồng/nền so với giá thị trường là rất hiếm. Đây là diễn biến mới của thị trường khu vực khi giữa năm 2023 các nền đất, căn nhà giảm giá sâu vẫn còn khá nhiều tại quận 9. Sau khoảng thời gian từ quý 1/2023 đến đầu quý 3/2023, nguồn hàng ngộp được chào bán khá nhiều và đã có giao dịch sau đó thì hiện nhà đầu tư hoặc bán bằng giá, hoặc giảm nhẹ từ 100-200 triệu đồng/nền so với giá thị trường.

Một số nhà đầu tư dù khá bí dòng tiền cuối năm nhưng vẫn chưa có động thái giảm giá mạnh. Có hiện tượng nhà đầu tư liên tục liên hệ môi giới để dò giá và canh thời điểm với mong muốn ra được sản phẩm như giá kì vọng. Anh Vinh, môi giới tự do cho biết, người bán hiện trong tâm lý vừa muốn bán thu dòng tiền vừa sợ bán bị “hớ”. Họ chờ đợi tín hiệu tốt lên từ thị trường nhưng trong trạng thái lo lắng. Hầu hết rơi vào các nhà đầu tư có sử dụng vốn vay ngân hàng khi đầu tư bất động sản, kì vọng sẽ thu về bằng giá, hạn chế lỗ khoản vay ngân hàng.

“Tâm lý của nhà đầu tư hiện đã tốt lên do thị trường đang có những tín hiệu khả quan. Điều này thúc đẩy nhà đầu tư giữ hàng và giữ giá. Một số mảnh đất, căn nhà nhà đầu tư gửi môi giới bán lại ở thời điểm này không còn hiện tượng giảm sâu. Về phía người mua dù có tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội nhưng vẫn chưa mạnh dạn xuống tiền”, anh Vinh cho hay.

Nhiều môi giới quận 9 đã có giao dịch trở lại nhưng chưa đột phá. Ảnh: Hạ Vy

Quan sát thông tin rao bán của môi giới trên trang cá nhân cho thấy, các cụm từ như “cắt lỗ sâu” “bán gấp” “hàng ngộp”… đã ít xuất hiện hơn so với giai đoạn đầu năm 2023. Thay vào đó, môi giới tăng cường đăng tin bán đất nền, nhà phố đi kèm với tiềm năng của hạ tầng khu vực trong tương lai nhằm kích thích tâm lý người mua. Các căn nhà phố thuộc khu đô thị tại quận 9, nếu đầu năm 2023 liên tục xuất hiện tin rao giảm từ 1-4 tỉ đồng/căn (tuỳ căn, vị trí) thì hiện hiếm nguồn hàng được rao bán. Theo các môi giới, các căn nhà giảm 20-30% so với giá thị trường đã được mua vào trước đó. Một số căn chưa bán được người bán “rút về” chờ hồi giá do xoay chuyển được dòng tiền.

Theo tìm hiểu, lãi suất hạ, nhiều nhà đầu tư xoay chuyển được dòng tiền thay vì bán rẻ bất động sản. Cùng với đó, tâm lý thị trường đang dần tốt lên, nhiều người chấp nhận “gồng” thêm là nguyên nhân khiến hiện tượng giảm giá cắt lỗ bất động sản tại quận 9 giảm rõ rệt. Ở một số khu vực đất nền, nhà phố có tiềm năng tăng giá tốt theo “sóng” hạ tầng trong tương lai nhà đầu từ đã xuống tiền mua vào dù mức giảm chỉ khoảng trên dưới 10% so với giá thị trường.

Trong báo cáo mới đây, đại diện Batdongsan.com.vn cho hay, loại hình bất động sản được quan tâm nhất đầu năm 2024 là đất nền. Dữ liệu từ khảo sát cho thấy tỉ lệ phản hồi với phân khúc này vượt trội so với các phân khúc khác trên thị trường. Tuy vậy, đơn vị này cũng khẳng định, đầu năm 2024 chưa phải là thời gian phục hồi của phân khúc đất nền. Sự “đảo chiều” về sức cầu có thể sẽ rơi vào thời điểm cuối năm 2024 trở đi.

Theo các chuyên gia, so với các loại hình khác, thời điểm phục hồi của thị trường đất nền có thể sẽ chậm hơn do nhiều yếu tố. Xét về tăng trưởng kinh tế, dự báo hết năm 2024 kinh tế mới có khả năng hồi phục. Tín dụng mở dành cho đầu tư bất động sản vẫn ở mức rất thấp, lãi suất dù đang giảm dần nhưng với tốc độ giảm hiện tại dự kiến cần 3-4 quý để có thể trở về mức lãi suất năm 2021. Bên cạnh đó, tốc độ giải ngân đầu tư công dự kiến phải đến năm 2025 mới bùng nổ, luật đất đai thông qua cũng cần có thời gian để đi vào thực tế. Ngoài ra tâm lý thị trường vẫn còn thấp với các phân khúc bất động sản thuộc loại đầu tư, đầu cơ, ít phục vụ nhu cầu ở thực như đất nền.