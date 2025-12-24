Đất nền Thanh Hoá phân khúc 1-3 tỷ được săn đón

Tiềm năng mạnh, nguồn cung khan

Trong bối cảnh thị trường đất nền miền Bắc bước vào giai đoạn phục hồi có chọn lọc, Thanh Hóa là một trong số ít địa phương ghi nhận sức mua duy trì ổn định ngay từ những tháng đầu chu kỳ mới. Sự hồi phục này không mang tính ngẫu nhiên, mà đến từ nền tảng kinh tế và hạ tầng đã được đầu tư bài bản, liên tục trong nhiều năm.

Thanh Hóa hiện là một trong những tỉnh có quy mô kinh tế lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, với tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ở mức cao. Năm 2025, tăng trưởng GRDP của tỉnh ước đạt 8,36%, xếp thứ 13 cả nước và đứng thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ. Tính chung giai đoạn 2021–2025, tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,24%, đứng thứ 4 cả nước. Cùng với đó, Thanh Hóa cũng là điểm đến của dòng vốn đầu tư nước ngoài khi đứng thứ 8 toàn quốc về thu hút FDI, với 179 dự án đến từ 21 quốc gia và vùng lãnh thổ, tổng vốn đầu tư vượt 15,6 tỷ USD.

Song hành với tăng trưởng kinh tế là làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, tạo lực đẩy dài hạn cho thị trường bất động sản. Các tuyến cao tốc Bắc – Nam, trục ven biển cùng hệ thống giao thông kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển giữa Thanh Hóa với Hà Nội và các trung tâm kinh tế lớn. Sân bay Thọ Xuân được nâng cấp, mở rộng mạng lưới bay cũng góp phần gia tăng khả năng kết nối và thu hút dòng vốn đầu tư.

Không chỉ dừng ở hạ tầng giao thông, quy hoạch mở rộng đô thị và định hướng phát triển công nghiệp tiếp tục tạo ra kỳ vọng lớn cho thị trường. Bên cạnh đó, du lịch tiếp tục là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng, đặc biệt tại các khu vực ven biển và các điểm du lịch sinh thái, văn hóa. Điều này kéo theo nhu cầu về nhà ở, dịch vụ và bất động sản phục vụ sản xuất – kinh doanh – thương mại.

Sở hữu nhiều động lực tăng trưởng, tuy nhiên khảo sát thị trường cho thấy nguồn cung dự án mới tại Thanh Hóa hiện đang ở trạng thái khan hiếm. Gần như không xuất hiện thêm các dự án đất nền mới, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa và các xã, thị trấn có tốc độ đô thị hóa nhanh. Thị trường vì vậy chủ yếu vận hành dựa trên các giao dịch thứ cấp, tập trung vào quỹ đất đấu giá, đất thổ cư lân cận trung tâm hoặc các dự án đã hình thành từ trước.

Thanh khoản ghi nhận tốt nhất ở phân khúc đất nền có tổng giá trị từ 1 đến 3 tỷ đồng – khoảng giá được đánh giá là "vừa tầm" với cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Theo dự báo của nhiều chuyên gia, áp lực chi phí đầu vào ngày càng gia tăng sẽ khiến việc phát triển các dự án mới trở nên khó khăn hơn, kéo theo nguồn cung tiếp tục bị siết chặt. Thị trường cũng không còn dư địa cho những sản phẩm thiếu pháp lý, vị trí kém hoặc chỉ dựa trên kỳ vọng đầu cơ ngắn hạn. Thay vào đó, dòng tiền đang quay về với các giá trị cốt lõi: pháp lý rõ ràng, vị trí trung tâm và khả năng khai thác thực trong dài hạn.

Nam Đồng Nẫn 1 kích hoạt giai đoạn tăng tốc sau cú bắt tay với TADASHI

Trong bối cảnh thị trường đang thanh lọc mạnh mẽ, những dự án đáp ứng được các tiêu chí khắt khe của nhà đầu tư bắt đầu lộ diện rõ nét hơn. Dự án Nam Đồng Nẫn 1, tọa lạc tại trung tâm xã Triệu Sơn, là một trong số ít dự án đáp ứng đồng thời các yêu cầu về vị trí, pháp lý và quy mô phát triển.

Dự án Nam Đồng Nẫn 1 được quy hoạch hạ tầng bài bản.

Dự án được quy hoạch trên quỹ đất gần 10 ha, với mật độ xây dựng thấp, hạ tầng đã hình thành và đặc biệt là pháp lý hoàn chỉnh khi từng lô đất đều đã có sổ và đủ điều kiện chuyển nhượng. Đây là yếu tố then chốt giúp Nam Đồng Nẫn 1 ghi điểm trong bối cảnh thị trường ngày càng đề cao tính an toàn và minh bạch.

Lợi thế của Nam Đồng Nẫn 1 không chỉ nằm ở vị trí trung tâm Triệu Sơn – khu vực đang đóng vai trò vệ tinh quan trọng của thành phố Thanh Hóa – mà còn ở khả năng kết nối linh hoạt tới các trục giao thông chính, khu công nghiệp và các khu vực phát triển kinh tế – dịch vụ của tỉnh. Đây là những yếu tố nền tảng giúp dự án đáp ứng đồng thời hai nhu cầu: tích lũy tài sản an toàn cho nhà đầu tư và an cư bền vững cho người mua ở thực.

Mới đây, sự kiện ký kết hợp tác phát triển kinh doanh giữa Công ty TNHH BT Triệu Sơn và Tập đoàn TADASHI được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới cho dự án. Theo thỏa thuận, TADASHI sẽ đảm nhận vai trò đơn vị phát triển kinh doanh Nam Đồng Nẫn 1. Việc lựa chọn một đơn vị phát triển kinh doanh cho thấy chủ đầu tư hướng tới cách tiếp cận bài bản và chuyên nghiệp hơn, tập trung vào chiến lược thị trường dài hạn và chất lượng sản phẩm.

Lễ ký kết hợp tác phát triển kinh doanh giữa Triệu Sơn và TADASHI.

Đại diện TADASHI đánh giá Nam Đồng Nẫn 1 là dự án hội tụ đầy đủ các yếu tố nền tảng để phát triển bền vững, từ vị trí trung tâm, pháp lý hoàn chỉnh đến mặt bằng giá phù hợp với nhu cầu thực của thị trường. Trong khuôn khổ hợp tác, TADASHI khẳng định sẽ tập trung nguồn lực về chiến lược, nhân sự và hệ thống bán hàng, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng dự án, từng bước hình thành một khu đô thị có nhịp sống sôi động, thanh khoản tốt và giá trị gia tăng ổn định theo thời gian.

Trong bối cảnh dòng tiền đang quay trở lại thị trường với tâm thế thận trọng và lý tính hơn, những dự án có nền tảng tốt và được dẫn dắt bởi chiến lược phát triển bài bản như Nam Đồng Nẫn 1 đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên hàng đầu.