Đạt Phương (DPG) báo lãi sau thuế năm 2022 đạt 530 tỷ đồng, điện đóng góp chính vào lãi gộp

Công ty cổ phần Đạt Phương (mã CK: DPG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022.

Theo đó, doanh thu thuần quý 4 DPG đạt 1.094 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do giá vốn tăng cao nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 261 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp lùi về 23,9%.

Doanh thu tài chính của công ty tăng 81% so với cùng kỳ lên 16,5 tỷ đồng do lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng cao. Chi phí tài chính cũng tăng lên gần 51 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong quý này, chi phí bán hàng của DPG giảm mạnh từ 111 tỷ đồng trong quý 4/2021 xuống còn 27 tỷ đồng trong quý 4/2022 do chi phí dịch vụ mua ngoài giảm. Điều đó khiến cho DPG lãi thuần 171 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Dù khoản lợi nhuận khác âm 1,4 tỷ đồng, trái ngược với khoản lãi 10 tỷ trong quý 4 năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế DPG vẫn đạt 169 tỷ đồng, tăng 6,6%. Lợi nhuận sau thuế đạt 154 tỷ đồng, tăng 5%.

Lũy kế cả năm 2022, DPG đạt 3.319 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 595 tỷ đồng, tăng 15%. Lợi nhuận sau thuế đạt 530 tỷ đồng, tăng 18% so với 2021. EPS năm 2022 đạt 6.017 đồng.

Phần lớn doanh thu của Đạt Phương đến từ doanh thu hợp đồng xây dựng (chiếm 61% doanh thu năm 2022), sau đó là doanh thu bán điện (chiếm 20%). Tuy nhiên, điện lại là mảng mang lại lợi nhuận gộp chủ yếu cho DPG. Năm 2022, lợi nhuận gộp mảng điện của DPG là 503 tỷ, trong khi mảng xây dựng là 112 tỷ.

Năm 2022, DPG đặt kế hoạch 3.825 tỷ đồng doanh thu và 442 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được cả năm, công ty chỉ hoàn thành 87% kế hoạch doanh thu nhưng đã vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản DPG đạt 6.150 tỷ đồng, tăng 3% so với thời điểm đầu năm. Tổng nợ phải trả của DPG ở mức 3.932 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm và chiếm 64% cơ cấu nguồn vốn của công ty. Trong đó, nợ vay tài chính ở mức 2.661 tỷ đồng, có 1.044 tỷ là nợ vay ngắn hạn và 1.617 tỷ đồng là nợ vay dài hạn. Vốn chủ sở hữu công ty đạt 2.218 tỷ đồng.