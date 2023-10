Đất vườn tỉnh có giao dịch trở lại

Đó là 2 mảnh đất trồng cây lâu năm tại huyện Định Quán và Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Theo chị Ng, đó đều là sản phẩm giảm giá trên 20% so với thời điểm đầu năm 2022. Tuy nhiên, thay vì tắt giao dịch như trước thì hiện nhà đầu tư đã tham gia thị trường, gom hàng “đón sóng” phục hồi.

Thời gian này, Chị Ng cũng liên tục đăng tin rao bán đất vườn, đất thổ cư xung quanh khu vực Tp.HCM. Theo môi giới này, từ nay đến cuối năm là thời điểm nhà đầu tư dễ xuống tiền mua bất động sản. Khi đăng tin đã có một số nhà đầu tư vào hỏi thông tin cho thấy, họ vẫn quan tâm đến việc đầu tư bất động sản. Tuy vậy, do thị trường mất một khoảng thời gian trầm lắng nên việc quay trở lại thị trường của nhà đầu tư còn khá thận trọng. “Các giao dịch đã xuất hiện nhưng khá ít. Nhà đầu tư cũng lựa chọn khá kỹ khu vực xuống tiền và mức giá chào bán”, chị Ng cho hay.

Tại vùng Tây Nguyên, gần đây anh Hoàng, một môi giới địa phương cũng đã có một số giao dịch sau thời gian dài “ngủ đông”. Tại một số khu vực của Đắk Lắk, đất nền thổ cư hoặc đất vườn có diện tích từ 60-200m2 có giá từ 150-500 triệu đồng/lô đã xuất hiện giao dịch. Các lô đất vùng cao này hiện đang giảm dao động từ 100-300 triệu đồng/lô so với cuối năm 2021.

Vốn là loại hình ít giảm giá do tổng giá trị thấp nhưng hiện đất vườn tại Gia Lai, Đắk Lắk… cũng chung xu hướng giảm giá. Theo môi giới, ngoài nguồn hàng mới do dân bản địa bán ra thì có khá nhiều hàng thứ cấp do nhà đầu tư gửi bán lại. Bên cạnh đất thổ cư, đất vườn thì các căn biệt thự gỗ cũng được rao bán khá nhiều ở thời điểm này.

Môi giới địa phương cũng tăng tốc đăng tin rao bán bất động sản vùng cao. Sau thời gian khó khăn, nhiều nhà đầu tư muốn thu dòng tiền để trang trải cuộc sống, theo đó, nguồn hàng chào bán đất vườn ở giai đoạn này khá đa dạng.

Sau khoảng thời gian chờ thị trường hồi phục, mới đây, nhóm đầu tư anh V (ngụ Tp. Thủ Đức, Tp.HCM) đã quyết định bán “lỗ” 800 triệu đồng lô đất vườn tại Hàm Thuận Nam (Bình Thuận). Giao dịch đã xuất hiện sau hơn 1 tháng rao bán. Người mua là một nhà đầu tư địa phương. Theo anh V, do áp lực khoản đáo hạn ngân hàng nên anh em trong nhóm đã quyết định bán tài sản ở xa để nuôi thêm các bất động sản gần. Dự định ban đầu sẽ khó bán do thị trường còn khó khăn nhưng sau hơn 1 tháng đã có người mua. Mảnh đất có vị trí mặt tiền đẹp, bán dưới giá vốn nhóm cũng rất tiếc.

Ghi nhận cho thấy, loại hình đất vườn tỉnh từng “khuấy đảo” thị trường lân cận Tp.HCM, đến nay thanh khoản vẫn chưa hồi phục rõ nét. Thế nhưng, so với loại hình giá trị cao như đất nền thổ cư, nhà phố, biệt thự… thì các mảnh đất với giá trị vài trăm triệu đồng/lô được nhà đầu tư cá nhân lẻ quan tâm. Nhất là các mảnh đất vườn có vị trí gần Tp.HCM, thuận tiện đi lại.