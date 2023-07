Đất Xanh (DXG) báo lãi ròng 6 tháng giảm sâu 85% so với cùng kỳ năm trước, số lượng nhân sự sụt gần 1.400 người so với đầu năm

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với doanh thu giảm giảm 54% so với cùng kỳ, xuống 714 tỷ đồng. Chi phí giá vốn giảm chậm hơn khiến biên lãi gộp co lại còn 41% (quý 2/2022 đạt 51%), tương ứng lợi nhuận gộp đạt 290 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính tăng 74% lên 342 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính mà chủ yếu là chi phí lãi vay ghi nhận 160 tỷ. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt giảm hơn 60% xuống còn lần lượt là 108 tỷ đồng và 100 tỷ đồng.

Kết quả, DXG lãi sau thuế 157 tỷ đồng trong quý 2 vừa qua, giảm 40% so với quý 2/2022. Dù vậy, đây là thông tin tương đối tích cực sau khi công ty vừa báo lỗ ròng trong quý 1 liền trước.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của DXG đạt 1.091 tỷ đồng, giảm 67%. Trong đó, doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong nửa đầu năm ghi nhận 721 tỷ đồng, giảm còn 1/3 so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 66% cơ cấu doanh thu. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm sâu còn 259 tỷ. Doanh thu từ hợp đồng xây dựng và khác cũng giảm mạnh từ 204 tỷ 6 tháng đầu năm 2022 xuống còn 34 tỷ đồng. Ngoài ra, Đất Xanh còn ghi nhận 78 tỷ đồng từ dịch vụ quản lý, cho thuê và BĐS đầu tư.

Khấu trừ chi phí, DXG báo lãi sau thuế 6 tháng đạt 40 tỷ đồng, giảm 94% so với cùng kỳ năm trước. LNST công ty mẹ đạt 61 tỷ, giảm 85%.

Năm 2023, DXG lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu doanh thu thuần 5.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 158 tỷ đồng. Như vậy công ty đã hoàn thành 38% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Nguồn: BCTC DXG

Tại thời điểm 30/06/2023, tổng tài sản của DXG đạt 30.498 tỷ đồng, tăng gần 200 tỷ so với đầu năm. Trong đó, các khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho với 11.870 tỷ đồng và 14.788 tỷ đồng. Tổng nợ vay thời điểm cuối quý 1 ghi nhận 6.027 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn chiếm 3.008 tỷ, còn lại là dài hạn.

Cũng theo thuyết minh BCTC, số lượng nhân sự của Đất Xanh tại thời điểm 30/6/2023 ghi nhận 2.390 người, nhích thêm 1 người so với thời điểm cuối quý 1 và giảm 1.383 người so với thời điểm đầu năm 2023. Đây là số nhân sự thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây tại DXG.

Cổ phiếu DXG trên thị trường đang có đà tăng mạnh kể từ thời điểm cuối tháng 2. Thị giá hiện đạt 18.950 đồng/cp, tăng 93% chỉ sau khoảng 5 tháng và hiện đang ở vùng giá cao nhất 10 tháng.