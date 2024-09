Đất Xanh Miền Bắc dành các căn hộ trống tại dự án Tecco Elite Thái Nguyên hỗ trợ người dân tránh lũ, sức chứa lên tới 200 người

Theo thông báo được phát đi vào ngày 10/9, Đất Xanh Miền Bắc cho biết hiện đang sẵn sàng các căn hộ trống tại tầng 18 tòa E - Tecco Elite (đường Quang Trung, phường Thịnh Đán) dành cho người dân tránh lũ.

Sức chứa khoảng từ 150-200 người, đảm bảo điện nước, nhu yếu phẩm cơ bản tại căn hộ cho người dân tránh lũ đến khi nước rút và tình hình ổn định trở lại.

Đất Xanh Miền Bắc cho biết thêm, khu vực Tecco Elite hiện nay không ngập, căn hộ tại tầng cao rất an toàn. Đồng thời, công ty cũng đã liên hệ với Công an Phường Thịnh Đán cùng phối hợp với Ban Quản lý Tòa nhà để hỗ trợ người dân tới tránh lũ an toàn, đảm bảo an ninh tại các căn hộ này.

Công tác chuẩn bị cho người dân tránh lũ vào ở.

Dự án Chung cư Tecco Elite trên đường Quang Trung, phường Thịnh Đán, Thành phố Thái Nguyên.

Hình ảnh căn hộ bên trong tòa nhà.

Tại Thái Nguyên, từ đêm đêm 9/9 và rạng sáng 10/9, nhiều lực lượng đã ứng trực xuyên đêm để thực hiện công tác khẩn trương di dời và cứu hộ người dân ở khu vực ngập úng nặng ra khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 10/9, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thái Nguyên, mực nước lũ trên sông Cầu đã giảm 10cm.

Và cho đến sáng hôm nay (ngày 11/9), nhiều tuyến đường, khu dân cư ở một số phường tại thành phố vẫn còn bị nước chia cắt, khiến việc đi lại, đời sống của người dân nơi đây gặp nhiều khó khăn.