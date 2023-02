Đất Xanh muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest

HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) vừa thông qua quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại công ty con – CTCP Sài Gòn Riverview cho CTCP Hội An Invest.

Cụ thể, DXG sẽ chuyển nhượng hơn 16,6 triệu cổ phần Sài Gòn Riverview, tương đương 99,99% vốn, cho Hội An Invest với giá 10.000 đồng/cp. Giá trị thương vụ ước tính hơn 166 tỷ đồng.

Mục đích chuyển nhượng là nhằm tái cấu trúc cơ cấu sở hữu của Sài Gòn Riverview theo định hướng chiến lược của Tập đoàn.

Sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, các công ty kể trên vẫn thuộc trường hợp công ty có mối quan hệ công ty mẹ - công ty con với Đất Xanh theo quy định.

Thông tin về Sài Gòn Riverview, công ty được thành lập tháng 6/2017, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh và môi giới bất động sản. Công ty có địa chỉ tại Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. HCM. Đại diện pháp luật là ông Hà Hữu Khương.

Hồi tháng 12/2021, HĐQT Đất Xanh đã thông qua việc chuyển nhượng 18,3 triệu cổ phần (tương đương 52% vốn điều lệ) tại Sài Gòn Riverview cho Hội An Invest.

Về phần Hội An Invest, công ty được thành lập vào tháng 5/2017, trụ sở tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đến tháng 9/2020, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình và đổi tên từ Công ty TNHH MTV Đất Xanh Hội An sang CTCP Hội An Invest. Hiện nay, đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lưu Đức Khang.

Trước đó, Đất Xanh vốn trực tiếp sở hữu 99,9992% vốn tại Hội An Invest, song đến tháng 6/2021, HĐQT công ty đã ra nghị quyết chuyển nhượng hết số cổ phần này cho CTCP Đầu Tư Kinh Doanh Bất Động Sản Hà An, từ đó gián tiếp sở hữu Hội An Invest thông qua BĐS Hà An.

Được biết, BĐS Hà An là đơn vị đảm nhiệm vai trò chính trong việc đầu tư phát triển các dự án bất động sản của DXG. Công ty là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Gem Sky World và dự án Bùi Hữu Nghĩa…

Nói thêm về hoạt động kinh doanh của Hội An Invest, trong năm 2022, công ty này đã phát hành 4 đợt trái phiếu với tổng mệnh giá 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ 1 – 3,5 năm.

Về tình hình kinh doanh của Đất Xanh, lũy kế cả năm 2022, Đất Xanh ghi nhận doanh thu thuần đạt mức 5.581 tỷ đồng, giảm 45% và lãi sau thuế 469 tỷ đồng, giảm 71% so với kết quả năm 2021.

Theo giải trình của Đất Xanh, do tình hình khó khăn chung của thị trường bất động sản dẫn đến doanh số bán hàng ở mảng dịch vụ giảm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp chưa kịp ghi nhận doanh thu, lợi nhuận từ các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư và đã triển khai bán hàng thành công.

Tính đến ngày 31/12/2022, tổng tài sản của DXG ghi nhận đạt 30.771 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả ghi nhận hơn 16.751 tỷ đồng, tăng gần 13%, trong đó, tổng dư nợ vay chiếm 5.771 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt 14.020 tỷ đồng.