Data Cloud: Cơ hội và thách thức của dân IT

Công nghệ Cloud được chia thành nhiều mảng, cụ thể như IaaS (Dịch vụ cung ứng hạ tầng cơ sở) ở Cloud đại chúng, PaaS (Dịch vụ cung ứng nền tảng) ở Cloud riêng hay SaaS (Dịch vụ cung ứng phần mềm) trong Cloud tích hợp. Sự phát triển đa dạng cùng tiềm năng ứng dụng phong phú của Data và Cloud đòi hỏi các kỹ sư công nghệ phải liên tục học hỏi, cập nhật xu hướng để thích ứng nhanh với biến đổi và hỗ trợ khách hàng đưa ra các giải pháp vận hành hiệu quả.



Sự kiện được hợp tác tổ chức giữa FPT Software và Vietcetera

Những sự kiện có sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu đang là kênh trao đổi thông tin hữu ích. Một trong những chuỗi sự kiện chia sẻ chuyên sâu về công nghệ có chuyên môn cao là Tech Innovators do FPT Software tổ chức. Khởi đầu từ năm 2021, Tech Innovators quy tụ các khách mời là những chuyên gia công nghệ hàng đầu quốc tế, mang đến góc nhìn kỹ thuật chuyên môn và vấn đề đa chiều của công nghệ thế giới. Chuỗi chương trình nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng công nghệ, với các chủ đề trải từ trí tuệ nhân tạo, robot, ngành khoa học dữ liệu, học máy và học sâu…

Trong sự kiện được tổ chức vào lúc 14h00 ngày 21/06 tới, FPT Software kết hợp cùng Vietcetera - tổ chức truyền thông danh tiếng nhằm mang đến chủ đề về Data và Cloud dưới góc nhìn của các chuyên gia quốc tế. Sự kiện "Unify your data on the cloud to unlock limitless innovation" (tạm dịch: Hợp nhất Data trên Cloud - khai mở tiềm năng vô hạn) tập trung các câu chuyện ứng dụng Data trên môi trường Cloud để giúp doanh nghiệp bứt phá trong kinh doanh, đồng thời bật mí kinh nghiệm giải bài toán đào tạo nhân lực mảng công nghệ đặc biệt này.

Sự kiện có sự góp mặt của chuyên gia hơn 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển tại The World Bank Group - ông Huỳnh Lê Duy. Ông hiện là nhân sự chủ chốt phát triển Framework cho Garage chuyển đổi số, tập trung xây dựng hệ thống Minimum Viable Product (giải pháp chuyển đổi số cơ bản) tại FPT Software. Ông từng triển khai mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống về sinh trắc học quy mô lớn, các quy trình kinh doanh của các hệ thống quan trọng tại Hoa Kỳ, cũng như trực tiếp tư vấn nhiều đối tác lớn để giải bài toán về con người, quy trình và công nghệ, và triển khai các dự án về công nghệ Phân tích Nâng cao.

Cùng xuất hiện trong chương trình là doanh nhân công nghệ người Israel với hơn 15 năm nghiên cứu về thị trường Việt Nam - ông Doron Shachar hiện đang là Founder & CEO của Renova Cloud - Đơn vị chuyên cung cấp các Giải pháp Cloud, DevOps và Dịch vụ Quản lý hạ tầng. Bên cạnh vai trò là nhà cung cấp Tư vấn Chiến lược Cloud, doanh nghiệp của ông Doron Shachar còn đang triển khai các sáng kiến để phát triển nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao.

Dưới sự dẫn dắt của ông Hảo Trần - đồng sáng lập kiêm CEO của Vietcetera, hai chuyên gia sẽ lần lượt giải đáp các thắc mắc cũng như đưa ra những kinh nghiệm thực tế về: Thế nào là Data và Cloud? Làm sao để các công nghệ này giúp doanh nghiệp tìm ra những phát kiến kinh doanh mới? Cách giải các bài toán ở nhiều lĩnh vực khác nhau khi đưa Data lên Cloud.

Sự kiện trực tuyến Tech Innovators sẽ là cầu nối của những người đam mê công nghệ trao đổi, chia sẻ và học hỏi từ những kinh nghiệm thực tế của chuyên gia để nâng cao năng lực và tạo dựng lợi thế cạnh tranh trong chính lĩnh vực của mình. Để đăng ký tham gia, độc giả quan tâm tìm hiểu thêm tại vietcetera.typeform.com/to/Zsg4bJKL (ngôn ngữ: Tiếng Anh).

