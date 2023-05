Dấu ấn FPT.AI tại sự kiện Tài chính - Ngân hàng hàng đầu Châu Á

AI tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành Tài chính - Ngân hàng

Đây là nhận định chung được các chuyên gia đưa ra tại Retail Banking Asia Summit Indonesia ngày 17/5 tại Jakarta, Indonesia. Retail Banking Asia Summit là chương trình hội thảo cấp cao uy tín trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng, được tổ chức thường niên tại nhiều quốc gia Đông Nam Á, quy tụ hàng trăm đại diện ngân hàng, tổ chức tài chính tại Indonesia và trong khu vực.

Tại sự kiện, ông Lê Hồng Việt – Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud đã tham dự phiên tọa đàm có chủ đề “The Growing Role of Data Science and AI in Banking” cùng các nhà lãnh đạo, các chuyên gia hàng đầu đến từ Ngân hàng OCBC INSP, HomeCredit Indonesia và Ngân hàng CIMB. Trong phiên thảo luận chuyên sâu, ông Lê Hồng Việt đã cùng nhiều chuyên gia thảo luận về tiềm năng ứng dụng Data Science và AI (trí tuệ nhân tạo) cho các tổ chức Tài chính – Ngân hàng, đúc rút từ chính kinh nghiệm triển khai thực tế của FPT Smart Cloud cho thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Lê Hồng Việt – Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud phát biểu tại phiên tọa đàm cấp cao.

Nhiều câu hỏi đã được đặt ra tại sự kiện liên quan đến mức độ phổ biến ngày càng tăng của AI, cũng như những thách thức và cơ hội mà các nhà phát triển giải pháp AI như FPT Smart Cloud phải đối mặt. Ông Lê Hồng Việt nhấn mạnh: “ Chiến lược tận dụng tối đa sức mạnh của AI sẽ định vị khả năng cạnh tranh của các Ngân hàng và tổ chức tài chính trong thời gian tới. Trí tuệ nhân tạo là công cụ mạnh mẽ giúp các doanh nghiệp tự động hóa vận hành, cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa, đa kênh và tự phục vụ, từ đó tạo ra bứt phá về tăng trưởng. ”

Tham vọng của nền tảng AI hàng đầu Việt Nam khi chinh phục thị trường Indonesia

Là nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á với dân số hơn 270 triệu người, Indonesia trở thành “mảnh đất màu mỡ” trong việc ứng dụng những tiến bộ công nghệ. Với tỷ lệ ứng dụng AI ấn tượng, xấp xỉ 24,6%, cao nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á, Indonesia đã thể hiện sự sẵn sàng nắm bắt các công nghệ tiên tiến nhất. Tổng đóng góp của các ứng dụng AI vào GDP của Indonesia từ 2020 – 2030 dự đoán sẽ đạt 366 tỷ USD.

Tập trung vào nghiên cứu và phát triển cũng như triển khai rộng rãi các ứng dụng AI, Indonesia được định vị là trung tâm AI của khu vực. Với triển vọng đầy hứa hẹn trên hành trình chuyển đổi số, FPT Smart Cloud chọn dấn thân để chinh phục thị trường đầy tiềm năng này.

FPT.AI trình diễn hệ sinh thái bộ giải pháp AI và tư vấn cho các khách hàng tham gia sự kiện.

FPT Smart Cloud với vị thế là đối tác cung cấp giải pháp AI hàng đầu khu vực, hiện đang được tin tưởng đồng hành cùng hơn 100 doanh nghiệp trên 15 quốc gia thông qua bộ giải pháp chủ lực FPT.AI, phục vụ đa ngành từ tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, thương mại điện tử, y tế, logistics…, với hơn 200 triệu lượt sử dụng mỗi tháng.

Trọng tâm chiến lược là nắm bắt lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính và Bảo hiểm (BFI), FPT Smart Cloud đặt mục tiêu trở thành đối tác công nghệ uy tín, cung cấp những giải pháp AI tiên tiến nhất tại thị trường Indonesia. Ông Lê Hồng Việt chia sẻ: "FPT Smart Cloud đã tập trung vào hoạt động R&D hơn 2 năm trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) với ngôn ngữ Indonesia, hợp tác cùng với các viện nghiên cứu ngôn ngữ uy tín tại nước bạn. Thế mạnh về công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay của chúng tôi sẽ trao quyền cho các ngân hàng, tổ chức tài chính và công ty bảo hiểm ở Indonesia khai thác tối đa sức mạnh của dữ liệu để đưa ra các quyết định chiến lược. Các giải pháp AI như chatbot, voicebot có thể tự động hóa nhiều nghiệp vụ hỗ trợ khách hàng, giảm thiểu các tác vụ thủ công, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tạo ra sự bứt phá trong vận hành."

Nền tảng Hội thoại FPT.AI của FPT Smart Cloud có thể tự động hóa phần lớn các liên hệ tương tác của khách hàng với độ tự nhiên như người thật, đồng thời tăng đáng kể mức độ hài lòng của khách hàng. Ông Lê Hồng Việt cho biết: "Một trong những khách hàng lớn nhất của chúng tôi trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng đã phục vụ thành công hơn 6 triệu khách hàng thông qua Trợ lý ảo FPT.AI, giúp tiết kiệm chi phí hoạt động lên tới 60%".

Tận dụng và khai thác tối đa sức mạnh công nghệ, nền tảng FPT.AI được kỳ vọng sẽ tạo ra những thay đổi vượt trội trong vận hành, thúc đẩy đổi mới và tăng trưởng bền vững cho nhiều doanh nghiệp tại Indonesia, từng bước trở thành đối tác công nghệ hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á.