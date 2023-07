Dấu ấn "xanh" về lần đầu trải nghiệm dịch vụ xe điện beVinFast

Tiếp tục giữ vị trí nền tảng tiêu dùng đa dịch vụ hàng đầu, beVinFast là tính năng mới nhất của be. Đây được đánh giá là nước đi đưa Be Group tăng tốc trên hành trình nâng tầm chất lượng dịch vụ và mang đến những trải nghiệm hài lòng trọn vẹn cho khách hàng trên mọi nẻo đường. Không chỉ đáp ứng nhu cầu di chuyển cơ bản, tính năng beVinFast còn mang lại cảm giác mới mẻ, thoải mái, phù hợp với phong cách sống xanh. Đó là những phản hồi tích cực từ phía người dùng ngay trong thời gian đầu ra mắt dịch vụ.

"Không còn xa lạ với nền tảng be vì hằng ngày mình thường dùng để đặt xe đi làm, đặt đồ ăn trưa, gọi món lúc xế chiều. Thời gian trước, mình thấy dịch vụ beVinFast mới nên tò mò đặt thử thì mê đến giờ luôn" - bạn Nguyễn Hoài Thảo (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ về ấn tượng đầu khi biết đến dịch vụ. Nhấn nút đặt beVinFast để kịp "bắt trend", Thảo bất ngờ về trải nghiệm xe điện chạy mượt mà, không khó chịu do mùi xe ô tô, thật sự thích hợp với những người dễ bị say xe như Thảo. "Bên cạnh đó, mình được biết be còn có chương trình hợp tác với taxi Xanh SM để hỗ trợ cho các tài xế khác mua xe điện VinFast với giá ưu đãi nữa, mình rất mong sẽ thấy xe điện ngày càng nhiều trên đường phố Việt Nam".

Chia sẻ về những trải nghiệm 5 sao khi lần đầu sử dụng dịch vụ beVinFast, anh Ngô Hoài Nam (36 tuổi, doanh nhân bất động sản) vui vẻ nói: "Cũng như mọi ngày, tôi chọn đồng hành cùng tài xế be để di chuyển giữa nhà và công ty do mới vào TP.HCM còn lạ đường sá. Tuy nhiên, thay vì đặt beCar như mọi ngày, hôm nay, tôi đặt thử beVinFast để trải nghiệm. Xe chạy khá êm nên tôi lại tranh thủ xử lý được kha khá công việc trong quá trình di chuyển". Hỏi chuyện tài xế, anh Nam mới biết đến dịch vụ beVinFast ra mắt gần đây với sự xuất hiện của taxi điện nên vừa giảm ồn hơn hẳn lại thân thiện với môi trường. Là một người theo đuổi lối sống xanh bền vững, anh Nam "thả" ngay đánh giá 5 sao vì quá ưng dịch vụ mới này.



Chia sẻ thêm về dịch vụ beVinFast, tài xế Trần Hoài Đức (45 tuổi, TP.HCM) bộc bạch: "So với xe chạy bằng xăng, lái xe điện mượt mà hơn, cho tôi cảm giác thoải mái hơn khi phải lái xe nhiều giờ liền. Đặc biệt, từ khi chạy xe này, tôi không còn phải lo về chuyện giá xăng dầu tăng bất thường nữa. Đây thật sự là giải pháp kinh tế cho các bác tài như tôi".

beVinFast nhanh chóng "phủ xanh" TP.HCM và Hà Nội chỉ trong thời gian ngắn.

Mới nhất, phía GSM ghi nhận hơn 1.200 xe taxi điện đã hoạt động hết công suất, cán mốc 1 triệu chuyến đi đã hoàn thành sau 10 tuần khai trương. Với những thành công bước đầu, dịch vụ beVinFast trên nền tảng be nay còn khả dụng ở Huế, Nha Trang và Đà Nẵng. Bày tỏ cảm xúc về xu hướng mới này, bác tài Hồ Phước Trung (38 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nhận được những tín hiệu đáng mừng, phản hồi 5 sao từ phía hành khách, tôi cảm thấy lựa chọn taxi điện để làm nghề thật sáng suốt".



Có thể nói, cú bắt tay giữa Be Group và Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM) cho ra mắt dịch vụ taxi điện beVinFast là bước đi tích cực nhằm nâng tầm trải nghiệm di chuyển cho khách hàng cũng như góp phần vào hành trình "xanh hoá" giao thông Việt Nam của Be Group. Từ đây, doanh nghiệp mong muốn có thể thay đổi cái nhìn của cộng đồng về xe điện và cân nhắc như một lựa chọn để thay thế cho xe chạy bằng xăng.