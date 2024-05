Xả kho, Honda CR-V tiếp tục giảm đậm tối đa 170 triệu đồng trong tháng 5

Honda Việt Nam vừa công bố chương trình khuyến mại cho các mẫu ô tô của hãng trong tháng 5, áp dụng từ ngày 6/5 tới.

Theo đó, mẫu CR-V sẽ được áp dụng ưu đãi cho 2 phiên bản là G và L 2WD. Trong khi đó, 2 phiên bản cao cấp là L AWD và e:HEV RS vẫn không có khuyến mãi.

Cụ thể, Honda CR-V G sản xuất năm 2023 (VIN2023) sẽ được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và 30 triệu đồng tiền mặt - tương đương 140 triệu đồng. Với bản L VIN2023, hãng tặng 100% lệ phí trước bạ và 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Ưu đãi lệ phí trước bạ này tính theo mức 10%. Tuy nhiên, đó mới là chính sách công bố từ hãng. Tư vấn bán hàng tại một số đại lý đang chào bán Honda CR-V bản G và L VIN2023 mức giảm tối đa 170 triệu đồng hoặc 160 triệu kèm 1 năm bảo hiểm thân vỏ.

Sau giảm giá, Honda CR-V bản G sẽ còn 939 triệu đồng trong khi bản L là 989 triệu đồng. 

Trong khi đó, bộ đôi cỡ B Honda City và HR-V cùng được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ . Riêng khách mua Honda City được tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ. Honda City đã hết bản VIN2023 trong khi khách mua HR-V VIN2023 có thể được đại lý giảm giá tối đa 80 triệu đồng tiền mặt, tức là giảm thêm khoảng 45 triệu đồng.

Với Honda Civic, mẫu sedan hạng C này chỉ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ. Đặc biệt, hãng cho biết sẽ hỗ trợ trực tiếp 220 triệu đồng tiền mặt cho những khách hàng mua mẫu Honda Accord.

Trong tháng 3/2024, Honda Việt Nam bán được tổng cộng 2.832 xe, tăng 124,1% so với tháng trước và tăng 90,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh số cộng dồn từ đầu năm là 25.553 xe, giảm 1,0% so với năm tài chính 2023.

Trong đó, Honda City tiếp tục là mẫu xe ăn khách nhất của thương hiệu Nhật Bản với doanh số 1.043 chiếc, tăng 63% so với tháng 2, đứng thứ tư toàn thị trường và dẫn đầu phân khúc xe gầm thấp hạng B.

Với doanh số tăng 169% và đạt 759 chiếc, HR-V là mẫu xe bán chạy thứ hai của Honda trong tháng 3, đồng thời lọp top 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam và đứng thứ hai phân khúc SUV hạng B.

Xếp thứ ba là Honda CR-V với 649 chiếc đến tay khách hàng, gồm 467 chiếc dùng động cơ xăng và 182 chiếc thuộc phiên bản hybrid.

Các mẫu xe còn lại gồm BR-V, Civic, Accord và Civic Type R lần lượt đạt doanh số 272 chiếc, 97 chiếc, 11 chiếc và 1 chiếc.