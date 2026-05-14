“Dấu chân” mới của MIK Group tại Cát Bà

Bước tiến mới của MIK Group

Sau thành công trong phát triển các dự án nhà ở cao cấp, bất động sản nghỉ dưỡng, năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình của MIK Group khi doanh nghiệp mở rộng sang việc phát triển hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn thiện tại những điểm đến nổi tiếng.

Là một ông lớn trên thị trường, MIK Group trong tâm thế của một nhà tạo lập đã liên tục kiến tạo nên các dự án đáng sống, đáng chú ý, các dự án liên tục được nâng tầm, nâng chuẩn về chất lượng, dịch vụ và tiện ích. Từ các dòng sản phẩm I Series như Imperia Garden, Imperia Sky Garden, Imperia Smart City… cho đến dòng sản phẩm mang tính biểu tượng M Series như The Matrix One, The Matrix One Premium, The Magnolia. Từ khu Tây sang khu Đông Hà Nội, sự xuất hiện của MIK Group tại những dự án quy mô lớn đều là bảo chứng cho tinh thần đổi mới, theo đuổi sự hoàn hảo và phụng sự khách hàng.

Không chỉ thành công trong việc phát triển các dự án nhà ở chất lượng cao, MIK Group còn rất thành công trong việc triển khai và vận hành các dự án bất động sản nghỉ dưỡng, tiêu biểu như: Crowne Plaza Phú Quốc Starbay, Sol By Meliá Phú Quốc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc. MIK Group chọn đồng hành với những người khổng lồ, những thương hiệu top đầu trong các lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, quản lý vận hành như: Meliá, Accor, Hilton, Turner International, Gensler, NBBJ, Urban Land Institute (ULI), Benoy,... Hợp tác quốc tế chính là cách để MIK Group nâng cao năng lực phát triển ở hai mảng nhà ở đô thị và bất động sản nghỉ dưỡng.

Bằng kinh nghiệm và "mắt xanh" của người làm bất động sản chuyên nghiệp, MIK Group cũng sớm nhận ra tiềm năng từ các vùng đất để phát triển các dự án mới, vừa mang "màu sắc" riêng có: chuyên nghiệp, bài bản, đa tiện ích, đề cao trải nghiệm, đồng thời đảm bảo yếu tố cân bằng, hài hòa cùng thiên nhiên, cảnh quan. Và lần này, Cát Bà là điểm đến được chọn với Dự án Catbarina Bay (tên cũ Cát Bà Amatina).

Với hơn 300 đảo lớn nhỏ, nổi bật giữa vịnh biển trong xanh, núi đá vôi kỳ vĩ và hệ sinh thái rừng nguyên sinh, Cát Bà là quần đảo đẹp bậc nhất tại khu vực phía Bắc. Cát Bà được bao quanh bởi biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Những bãi cát trắng mịn, làn nước trong xanh càng tôn lên vẻ đẹp của một hòn đảo tựa sơn hướng hải. Một điểm khác làm tăng thêm vị thế cho Cát Bà, đó là "đảo ngọc miền Bắc" đã trở thành di sản thiên nhiên thế giới từ năm 2023. Với tất cả những ưu ái đó, mỗi ngày ở Cát Bà, là một ngày con người hoà mình cùng thiên nhiên, biển trời, sống và nghỉ dưỡng trong lòng di sản thế giới, với những: Vịnh Lan Hạ, vườn quốc gia, làng chài,…

"Tuyên ngôn cá nhân" với Catbarina Bay

Ở Catbarina Bay, các yếu tố cốt lõi: kết nối quy hoạch – kiến trúc – vận hành được hoà quyện hoàn hảo và mang đến trải nghiệm đa dạng cho các chủ sở hữu. Với Catarina Bay, MIK Group chọn cách tiếp cận mới mẻ, phát triển dự án trên nền tảng một điểm đến sống, nghỉ dưỡng thực thụ, từ đó nâng tầm sản phẩm cũng như trải nghiệm cho các khách hàng.

Là vùng đất nổi tiếng mang lại mang trên mình tuyên ngôn giá trị độc đáo khi là di sản thiên nhiên thế giới, Cát Bà được MIK Group chọn để kiến tạo nên một hệ sinh thái nghỉ dưỡng hoàn thiện: Catbarina Bay - siêu dự án phức hợp nghỉ dưỡng, thương mại cao cấp có quy mô hơn 172 ha tại vịnh Cái Giá, Cát Bà, Hải Phòng. Sở hữu chuỗi sản phẩm đa dạng, từ biệt thự, căn hộ dịch vụ đến bến du thuyền và khách sạn 5 sao, thoả mãn nhu cầu sống, nghỉ dưỡng đa dạng của khách hàng. Catbarina Bay không chỉ là điểm đến wellness sang trọng mà hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ này còn thể hiện khả năng kết nối quy hoạch – kiến trúc – vận hành, mang đến các trải nghiệm tổng thể, đa cảm xúc, đa giác quan cho mỗi người.

Trong rất nhiều các dự án bất động sản được triển khai trên cả nước, khác biệt lớn nhất của Catbarina Bay không chỉ đến từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng mà còn bởi Catbarina Bay là dự án hiếm hoi nằm bên vịnh di sản đã được UNESCO công nhận. Và nếu một bất động sản thông thường được định giá bằng những yếu tố như vị trí, chất lượng xây dựng, hệ tiện ích thì với Catbarina Bay, đó còn là sự khan hiếm, là tính biểu tượng khi hưởng trọn giá trị di sản mà "điểm đến" này mang lại.