Đau đầu lo thưởng Tết cho giúp việc từ giờ

Với những cặp vợ chồng đang nuôi con nhỏ, không có ông bà nội - ngoại hỗ trợ, mà vẫn muốn đi làm thay vì ở nhà trông con, thuê giúp việc hẳn là phương án tối ưu nhất. Tìm được người yêu thương con mình, tính cách phù hợp với lối sống của gia đình, chắc chắn là mong muốn chung và nếu đã tìm được, cũng không ai muốn đổi.

Tuy nhiên cứ đến mỗi đợt cận Tết, các gia đình đang thuê giúp việc lại cùng chung 1 cơn “đau đầu”: Thưởng Tết cho giúp việc ra sao?

Năm nay, tình trạng này cũng không phải ngoại lệ. Dù còn gần 3 tháng nữa mới đến Tết, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy khó nghĩ, khó quyết việc lương tháng 13 cũng như quà Tết, lẫn tiền thưởng Tết cho người giúp việc.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiêm quản lý tài chính, một cô vợ cũng thắc mắc về chuyện này.

Nguyên văn bài đăng của cô (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, nhiều người thở dài, thừa nhận cũng đang chưa biết tính sao cho hợp lý. Lương thưởng của bản thân còn chưa chắc có, kinh tế cũng không quá dư dả, không thưởng cho giúp việc thì lo họ nghỉ làm, mà thưởng mạnh tay đúng mong muốn của họ thì… làm gì còn tiền tiêu Tết!

“Mình cũng đang đau đầu quá đây. Làm công ty tư nhân, năm nay chắc cắt hết thưởng Tết các thứ rồi, còn lương còn việc là đã thấy may… Nói chung mình đi làm văn phòng mình hiểu tình hình năm nay ra sao, nhưng giúp việc nhà mình thì không, cũng đang khéo nhắc lắm rồi, cứ thi thoảng lại kể chuyện bà giúp việc nhà bên kia hết tết 1 tuần mới ra làm, rồi được thêm tháng lương. Nghĩ chán” - Một người bày tỏ.

“Nhà mình thì lương tháng thứ 13, thêm 1 túi quà tết và ra tết bà quay lại làm thì lì xì đầu năm cho bà. Bà tốt với nhà mình lắm, vun vén chăm con mình khéo, con nhà mình chỉ có bà ơi bà, quấn bà lắm nên mình cũng không tiếc gì” - Một người chia sẻ.

“Nhà mình lương mình không đủ trả tiền giúp việc, với mình khoán luôn cho chồng là lo quà cáp, thưởng tết cho bà. Bà nhà mình thì làm ok nhưng dăm bữa lại đòi tăng lương 1 lần, mà đang trả cho bà 11 triệu/tháng, bao ăn uống rồi, không phải làm việc nhà gì chỉ có trông con mình thôi. Nói chung việc này chị em mình nên khoán cho chồng lo, chứ mình phụ nữ nhiều khi cả nể, không cứng rắn là nói chuyện thua các bà ngay” - Một người tiết lộ kinh nghiệm.

“Mình còn đang chưa biết năm nay lương thưởng Tết sao, nên cũng nói với bác luôn là tình hình khó khăn, chỉ gửi bác được thêm nửa tháng lương với tiền đi lại về quê, bác ok thì mình biết ơn, còn không thì thôi cũng đành phải chia tay. Cứ rõ ràng thế cho đỡ mệt đôi bên mom ạ” - Một người khuyên.

Thoả thuận lương, thưởng với giúp việc ra sao để vừa lòng đôi bên?

Với những gia đình đã, đang hoặc sắp thuê giúp việc, ngay từ ban đầu, bạn nên thoả thuận cùng người giúp việc những điều dưới đây, để đảm bảo họ yên tâm về mức - lương thưởng và tập trung làm việc, đồng thời, cũng để hạn chế tình trạng "đùng cái, bác xin nghỉ" thành ra khó cho mình.

1 - Thời gian làm việc, chế độ và mức lương

Hiện nay, giúp việc theo giờ và giúp việc full-time (ở lại với gia đình) là 2 hình thức phổ biến nhất. Tùy từ mô hình mà cách trả lương/thưởng sẽ khác nhau. Dẫu vậy, cách thỏa thuận thì gần như không khác biệt.

Ảnh minh họa

Gia đình vẫn nên thoả thuận và làm rõ với giúp việc 4 điều:

- Mức lương thực nhận/theo giờ là bao nhiêu?

- Thời gian làm việc mỗi ngày?

- Chế độ ngày nghỉ ra sao? Mỗi tháng được nghỉ bao nhiêu ngày? Và nếu nghỉ thì có tính lương hay không?

- Có tăng lương hay thưởng thêm định kỳ nếu họ gắn bó với gia đình hay không?

2 - Nếu không đủ kinh tế để thưởng giúp việc 1 tháng lương, phải làm sao?

Trong trường hợp đôi bên chưa thoả thuận rõ ràng những điều phía trên và hiện tại, gia đình cũng không đủ tài chính để thưởng cho giúp việc 1 tháng lương, bạn có thể cân nhắc mua cho người giúp việc 1 giỏ quà, đồng thời gửi lì xì số tiền phù hợp với khả năng tài chính hiện tại của gia đình.