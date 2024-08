Dấu hiệu nhận biết Zalo bị hack

Nếu có một trong những dấu hiệu dưới đây, có khả năng tài khoản của bạn đã bị xâm nhập:

Mật khẩu Zalo bị thay đổi: Nếu bạn truy cập vào tài khoản của mình và được yêu cầu nhập lại mật khẩu mới thì đây chính là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tài khoản của bạn đã bị hack.

Nhận được cảnh báo đăng nhập: Thông thường khi tài khoản được đăng nhập ở một thiết bị hay địa điểm khác Zalo sẽ có thông báo cho bạn.

Bài đăng xuất hiện bất thường: Các bài đăng lạ không phải do chính chủ đăng xuất hiện thường xuyên trên trang cá nhân. Thông thường là các bài đăng về lô đề xổ số, hay đường link độc có gắn thẻ nhiều người trong danh sách bạn bè.

Hoạt động bất thường: Danh sách bạn bè, hoạt động thích, bình luận, chia sẻ bài viết xuất hiện nhiều hoạt động bất thường không do bạn thực hiện.

Các tin nhắn lạ được gửi đi: Một dấu hiệu rõ nhất đó chính là thấy các tin nhắn hỏi vay tiền hay gửi các đường link độc từ chính tài khoản của mình trong khi bạn không hề gửi.

Nhận được thông báo thông tin bị thay đổi: Khi nhận được thông báo về việc thay đổi thông tin cá nhân, như tên người dùng, ảnh đại diện, số điện thoại... mà bạn không thực hiện.

Việc tài khoản bị xâm nhập, bị chiếm đoạt có thể đến từ những nguyên nhân như:

Thiết lập mật khẩu bảo mật quá đơn giản: Việc đặt khẩu sơ sài chỉ bao gồm các kí tự đơn giản hoặc liên quan mật thiết đến thông tin cá nhân như họ tên, ngày tháng năm sinh rất dễ bị rò rỉ. Nhiều người thậm chí không phải là hacker có thể dễ dàng đoán ra thông tin mật khẩu nhờ vào thông tin mà bạn công khai.

Đăng nhập tài khoản trên nhiều thiết bị: Khi bạn đăng nhập từ nhiều nơi và thiết bị không tin cậy có thể tạo ra lỗ hổng bảo mật. Điều này vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng hacker tấn công.

Truy cập các ứng dụng ảo, đường link lừa đảo: Việc truy cập các đường link lừa đảo hay tải ứng dụng không uy tín cũng là nguyên nhân dẫn đến Zalo bị hack. Truy cập những cửa số này có thể chứa mã độc hại dẫn đến việc đánh cắp thông tin đăng nhập.

Để sử dụng một cách bảo mật, an toàn, bảo vệ tài khoản Zalo, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội hướng dẫn cách bảo mật tài khoản Zalo nhanh chóng từ tiện ích có sẵn của Zalo:

1/ Đặt mã khóa màn hình đăng nhập Zalo: Chức năng này sẽ giúp bảo mật Zalo an toàn hơn, mỗi khi đăng nhập tài khoản Zalo của mình trên bất kỳ thiết bị nào đều phải nhập mật mã bảo mật chính xác thì mới có thể truy cập và sử dụng vào tài khoản của mình.

2/ Bảo mật toàn bộ Zalo hiệu quả để bảo vệ hầu hết tất cả thông tin để người lạ không thể truy cập và đánh cắp thông tin của mình thông qua việc giới hạn nguồn kết bạn, tắt hết các nguồn dùng để gửi lời mời kết bạn.

Công an TP Hà Nội cho biết, cách bảo mật tài khoản Zalo trên sẽ giúp người dùng ngăn chặn được người lạ kết bạn với mình, nên sử dụng để được an toàn, tránh bị chiếm quyền.

Ngoài ra, người dân cần đề cao cảnh giác khi nhận được đề nghị vay, mượn, chuyển tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cần phải xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội khác… Khi phát hiện trường hợp nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.