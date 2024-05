Dấu hiệu VN-Index đã tạo đáy thành công và chuẩn bị bước vào nhịp tăng mới?

Sau nhịp lao dốc chóng vánh, VN-Index dần hồi phục giải toả phần nào tâm lý căng thẳng của nhà đầu tư. Tuy nhiên, thanh khoản liên tục giảm sâu cho thấy dòng tiền vẫn rất thận trọng.

Chia sẻ tại chương trình "Bắt mạch dòng tiền tháng 5" do FIDT tổ chức mới đây, ông Nguyễn Thanh Nguyên Vũ - Nhà sáng lập TVN & Partners cho rằng có một vài dấu hiệu cho thấy thị trường đã tạo đáy.

Cụ thể, phiên tạo đáy là là phiên thị trường điều chỉnh mạnh và thanh khoản tăng vọt. Bên cạnh đó, mức độ lan toả cực thấp hoặc từ mức thấp đến lan toả cao ngay trong phiên và tốc độ giao dịch nhanh chóng cho thấy lực bán được hấp thụ tốt. Một tín hiệu tạo đáy khác là VN-Index giảm mạnh hoặc hồi phục mạnh từ mức giá thấp ngay trong phiên.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, ông Vũ cũng đưa ra hai cách để phân biệt thanh khoản thấp do tiết cung hoặc do cầu yếu. Nếu thanh khoản thấp do lực bán yếu thì sau phiên kiệt cung cần có phiên bùng nổ vol và kéo mạnh về giá. Ngược lại, nếu thanh khoản thấp do cầu yếu thường kết thúc bằng cú chỉnh climax - thường xảy ra trước các chỉ số tâm lý cực đoan quá mức.

Theo chuyên gia, thị trường chưa đủ dấu hiệu tạo đáy bởi thời gian điều chỉnh chưa đủ lâu và dòng tiền lớn chưa nhập cuộc. Thị trường dự kiến sẽ ổn định từ giữa tháng 5, song trạng thái sideway có thể kéo dài đến tháng 6 trước khi bước vào nhịp tăng mới. Tuy nhiên, đây là thời điểm phù hợp để nhà đầu tư tích dần những cổ phiếu về vùng định giá hợp lý khi VN-Index vẫn đang trong xu thế tăng và kỳ vọng đạt 1.380 điểm vào cuối quý 3 năm nay.

Về tín hiệu thị trường đảo chiều tăng từ đáy, vị chuyên gia cho rằng thị trường cần có lực cầu lan toả đạt khoảng 41%, tỷ lệ mua đạt trên 52% và tốc độ giao dịch mạnh 3,5 triệu cổ phiếu/phút. Thông thường, phiên xác nhận hồi phục sẽ cách phiên tạo đáy khoảng 2-3 phiên.

Trong bối cảnh thị trường hoảng loạn, cổ phiếu có dòng tiền đi ngược hấp thụ đủ nhiều hoặc giữ được giá thì cần chú ý. Trải qua nhiều phiên như trên sẽ hình thành được vùng giá kiểm định cung cầu đáng tin cậy. Đặc biệt, nhà đầu tư nên chú ý những cổ phiếu mà cá nhân bán ra nhiều từ phiên 16/4, vol lớn và được các tổ chức đồng thời mua vào.

Cũng đưa ra quan điểm về thị trường, ông Huỳnh Hoàng Phương - Giám đốc Phân tích FIDT cho rằng sau đợt điều chỉnh, định giá P/E và P/B tại vùng VN-Index 1.160-1.180 là tương đối hấp dẫn cho năm nay và khả năng có thể kéo dòng tiền nhà đầu tư giá trị đang đứng ngoài nhập cuộc.

Với kỳ vọng lợi nhuận các doanh nghiệp niêm yết năm 2024 tăng trưởng khoảng 18% thì P/E forward 11,8 là mức hấp dẫn để mở vị thế mới cho cả cả năm.

Sau khi đợt hoảng loạn (panic) qua đi thị trường thời sẽ có các đợt hồi phục nhất định và các cổ phiếu tốt về mặt cơ bản có tăng trưởng tốt năm 2024 hay câu chuyện riêng sẽ tiếp tục phục hồi và tăng trưởng sau đó ít phụ thuộc vào chỉ số chung.

"Thị trường khó hồi phục hình chữ V, thay vào đó cần tích luỹ để tạo nền mới chờ những rủi ro ngắn hạn như tỷ giá giảm dần. Do đó, VN-Index tháng 5 sẽ trong trạng thái sideway và có sự phân hoá mạnh giữa các cổ phiếu"

Nhìn về trung và dài hạn, các yếu tố như tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng lợi nhuận các DN niêm yết, nền lãi suất và câu chuyện nâng hạng vẫn đang là yếu tố hỗ trợ tích cực cho thị trường.