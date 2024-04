Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ hơn 29 tỷ đồng trong quý I/2024, liên tục ‘khất nợ’ lãi trái phiếu

Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) báo lỗ hơn 29 tỷ đồng trong quý I/2024. Ảnh minh hoạ.

CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (MCK: PSH) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024 với kết quả kinh doanh khá ảm đạm.

Kết thúc quý đầu năm 2024, doanh thu thuần của PSH đạt 475,6 tỷ đồng, giảm 87,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 94%, về còn 22 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của PSH tăng từ 870 triệu đồng lên 5,7 tỷ đồng. Điểm tích cực là các chi phí của PSH đều được tiết giảm như chi phí tài chính giảm tới 86,7%, về còn 13,6 tỷ đồng do chi phí lãi vay giảm mạnh; chi phí bán hàng giảm 37,4%, về còn 13,6 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,5%, về còn 10,2 tỷ đồng.

Kết quả, PSH báo lỗ sau thuế 29,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 198,8 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của PSH đạt 11.079 tỷ đồng, giảm 87 tỷ đồng so với số đầu năm. Phần lớn tài sản của PSH nằm ở hàng tồn kho ghi nhận 4.690,3 tỷ đồng, tăng gần 36 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, chiếm 42,3% tổng tài sản. Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm gần 56 tỷ đồng so với đầu năm, về mức 1.017,8 tỷ đồng. Các "con nợ" lớn nhất của PSH có thể kể đến Công ty Cổ phần Sản xuất Dầu nhớt Long An (378,88 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Kho cảng ngoại quan và Thương mại Dầu khí NSH Gò Công (166,9 tỷ đồng); CTCP Thương mại Chợ Gạo (120,3 tỷ đồng).

Kết thúc quý I/2024, tổng nợ phải trả của PSH tăng 116,5 tỷ đồng, ghi nhận mức 9.517 tỷ đồng. Trong đó, PSH đang có 1.268,4 tỷ đồng thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. Nợ vay tài chính của PSH ghi nhận 6.716,4 tỷ đồng. Chủ nợ lớn nhất của PSH là Ngân hàng BIDV với dư nợ gần 4.270 tỷ đồng. Bên cạnh đó, PSH đang có dư nợ trái phiếu là 756,8 tỷ đồng.

Liên quan đến trái phiếu, ngày 12/4 vừa qua, PSH đã có thông báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán lãi cho lô trái phiếu PSHH2224003. Theo đó, PSH cần phải thanh toán gần 9,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này vào ngày 7/4. Nhưng do chưa cân đối được nguồn tiền để thanh toán, Doanh nghiệp đề xuất gia hạn ngày thanh toán thêm 1 tháng, tức đến ngày 7/5/2024.

Thực tế, PSH đã từng gia hạn trả lãi với lô trái phiếu này, từ 7/3 sang 7/4. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, Doanh nghiệp vẫn chưa thể thu xếp nguồn vốn để thực hiện thanh toán.

Lô trái phiếu PSHH2224003 có giá trị 400 tỷ đồng theo mệnh giá được PSH phát hành từ tháng 6/2022 và theo kế hoạch sẽ đáo hạn vào tháng 6/2024. Trái chủ được thanh toán lãi 3 tháng/lần cùng lãi suất phát hành 10%/năm.

Trước nữa, ngày 14/3, PSH cũng có thông báo gia hạn thời gian thanh toán lãi cho lô trái phiếu PSHH2224002 từ ngày 14/3 đến ngày 29/3 do chưa thu xếp đầy đủ được nguồn thanh toán. Ngày đáo hạn của lô trái phiếu này là ngày 4/4/2024.