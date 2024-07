Dấu mốc mới tại tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng, lỡ hẹn 13 năm ở Hà Nội

Thông tin từ Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, ngày 30/7, Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội chính thức được cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống (ATHT) đường sắt đô thị. Như vậy, với chứng nhận này chính thức xác nhận tuyến Nhổn - ga Hà Nội được thiết kế, xây dựng phù hợp với tiêu chuẩn quản lý an toàn và đủ điều kiện an toàn sẵn sàng vận hành thương mại.

Giấy Chứng nhận an toàn hệ thống do Cục Đường sắt Việt Nam - Bộ Giao thông vận tải ban hành là yêu cầu bắt buộc, thuộc điều kiện tiên quyết để đưa một dự án đường sắt đô thị vào vận hành thương mại theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngay trong ngày hôm nay, 31/7, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã có buổi làm việc tại dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội để xem xét, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình.

Hệ thống mua vé, các nhà ga và cơ sở hạ tầng của tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã sẵn sàng để đi vào vận hành- Ảnh: MRT

Trước đó, ngày 29/7, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã cấp Giấy phép môi trường cho Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội (Chủ đầu tư) và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Đơn vị vận hành) được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án metro Nhổn - ga Hà Nội tại các quận: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa và Ba Đình. Thời hạn của Giấy phép là 7 năm.

Đoạn trên cao của Tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội được triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành công tác thi công, được công nhận kết quả nghiệm thu PCCC, Tư vấn đánh giá chứng nhận ATHT đã cấp chứng chỉ ATHT, Bộ GTVT đã cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ ATHT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép môi trường.

Việc đạt được Giấy phép môi trường và Chứng nhận An toàn hệ thống là một cột mốc quan trọng, đánh dấu việc hoàn thành các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn cao nhất trong quá trình thi công và vận hành tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Hiện Ban Quản lý đường sắt đô thị Hà Nội đang tiếp tục nỗ lực để đảm bảo rằng mọi công đoạn cuối cùng được hoàn thành một cách an toàn, hiệu quả, theo đúng quy định.

Khi đi vào vận hành chính thức, Tuyến đường sắt đô thị thí điểm Thành phố Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dự kiến sẽ giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đồng thời kết nối các khu vực đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế và du lịch.

Dự án đường sắt đô thị thí điểm Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội (Metro Nhổn - ga Hà Nội) dài 12,5km với 12 ga, trong đó có 8,5km đi trên cao, 4km đi ngầm được phê duyệt lần đầu tiên năm 2006 với tổng mức đầu tư dư án hơn 18.000 tỷ đồng, do UBND TP Hà Nội làm chủ đầu tư. Theo quyết định phê duyệt dự án vào năm 2006, Hà Nội dự kiến khởi công năm 2006 để hoàn thành năm 2010. Tuy nhiên, dự án đã lỡ hẹn 13 năm với hơn 10 lần trì hoãn. Sau nhiều lần lùi tiến độ, tổng mức đầu tư cho dự án cũng đã tăng từ hơn 18.000 tỷ đồng lên 34.826 tỷ đồng.