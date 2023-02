Đầu năm mua nhà không khó tại S1&S2 Vinhomes Ocean Park

Mua nhà chung cư tại Thủ đô ngày càng khó

Theo khảo sát của Công ty Savills Việt Nam, giá bán căn hộ sơ cấp bình quân tại TP Hà Nội hiện đạt 47 triệu đồng/m2, tăng bình quân 5% theo quý trong năm 2022 và tăng mạnh so với năm 2021. Nếu so với quý 1/2019, giá sơ cấp hiện nay đã cao hơn 53%, sau 16 quý tăng liên tục.

Năm 2023 nhiều khách hàng hi vọng giá chung cư sẽ giảm ở các thành phố lớn trong đó có Hà Nội tuy nhiên các chuyên gia nhận định rằng giá sẽ khó giảm ở thị trường sơ cấp vì nguồn cung rất ít, trong khi nhu cầu nhiều và liên tục duy trì ở mức cao.

Chuyên gia cho biết, những phân khúc như căn hộ chung cư trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt vẫn sẽ có giao dịch nên khả năng hạ giá là rất khó. Đặc biệt là đang trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm vì nhiều dự án vẫn chưa thể triển khai do vướng mắc về pháp lý và giá vật liệu xây dựng tăng.



Quỹ căn hộ 2PN dưới 2 tỷ tại phía Đông Thủ đô

Trước những rào cản khi mua nhà cho khách hàng có nhu cầu ở thực ở thời điểm hiện tại, dòng căn hộ 02 phòng ngủ tại phân khu S1&S2 dự án Vinhomes Ocean Park phía Đông Thủ Đô đang là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều khách hàng vì đáp ứng được 3 tiêu chí quan trọng khi chọn nơi an cư lý tưởng cũng như đầu tư bền vững.

Thứ nhất, đây là quỹ căn hộ đang có giá tốt nhất tại dự án khi chủ đầu tư "tung ra" chính sách hấp dẫn chỉ có trong đầu năm với tổng giá trị quà tặng và chiết khấu lên tới ~ 1 tỷ đồng. Gói quà tặng bao gồm quà nội thất trị giá 490 triệu; Voucher Vinfast 150 triệu và chiết khấu thanh toán sớm 15% giá trị căn hộ. Trong đó dòng căn hộ 02 phòng ngủ được nhiều khách hàng lựa chọn vì đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt với giá phù hợp với tài chính chỉ còn từ 1,8 tỷ đồng

Ngoài ra năm đầu năm 2023 vừa qua tín dụng ngân hàng đã nới lỏng cho BĐS, nên khách hàng có thể dễ dàng mua nhà khi sử dụng gói đòn bẩy tài chính. Hiện tại, Vinhomes đang hỗ trợ vay 70% GTCH, lãi 0% đến 04/2024. Khách hàng chỉ cần chuẩn bị 30% giá trị căn hộ tương đương 700 triệu đồng.

Phân khu S1&S2 Vinhomes Ocean Park rực sáng về đêm.

Thứ hai, khi đặt mua căn hộ tại phân khu S1&S2 dự án Vinhomes Ocean Park, khách hàng có thể "nhận nhà ở ngay" để bắt đầu cuộc sống mới đầy đủ tiện nghi tại căn hộ với thiết kế thông minh tối ưu không gian sử dụng và hưởng trọn hệ thống 1000+ tiện ích nội - ngoại khu đồng bộ "All - In - One" hoàn hảo đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí, chăm sóc sức khỏe: biển hồ nhân tạo, hồ nước ngọt, vườn BBQ, sân tập Gym,...



Phân khu S1&S2 còn ghi điểm tuyệt đối khi nằm ngay tại cửa ngõ dự án kết nối trực tiếp với đại lộ 52m và kế cận Đại học tinh hoa Vinuni xứng tầm quốc tế. Đặc biệt hơn nữa phân khu S1, S2 có giao thông kết nối trực tiếp nối lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Thứ ba, dự án được bảo chứng bởi Vinhomes - chủ đầu tư uy tín số 1 Việt Nam với hàng loạt dự án lớn đã được triển khai và đi vào hoạt động trên các tỉnh thành cả nước. Khách hàng hoàn toàn yên tâm về tiến độ xây dựng, bàn giao, pháp lý dự án với dịch vụ quản lý và vận hành chuyên nghiệp.

Phân khu S1 &S2 thuộc Vinhomes Ocean Park là khu đô thị tầm cỡ và quy mô bậc nhất Hà Nội hiện nay. Dự án mới đi vào hoạt động hơn 2 năm nhưng đã bàn giao được gần 30 nghìn căn hộ và lượng cư dân về ở lên đến 70% và đang tiếp tục gia tăng. Khu đô thị thường xuyên các hoạt động lễ hội, sự kiện, hội chợ… để đáp ứng nhu cầu sống, vui chơi và nghỉ dưỡng dành cho cư dân sống tại đây.

