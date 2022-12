Đầu tư 4 tỷ, trang trại ngày càng bội thu, Quang Linh Vlogs bất ngờ gặp phải sự cố nghiêm trọng

Quang Linh Vlogs và cuộc sống của anh tại châu Phi vẫn luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đặc biệt là từ khi Quang Linh thông báo làm trang trại để tập trung trồng trọt, chăn nuôi.

Được biết, trang trại của Quang Linh Vlogs có diện tích 14ha tại Bailundo (huyện Huambo, Angola). Đây được coi là trang trại lớn bậc nhất trong khu vực này. Quang Linh dành nhiều tâm huyết, đầu tư cho trang trại khi đưa cả máy cắt cỏ từ Việt Nam sang để dọn dẹp, canh tác nhanh hơn. Ngoài ra, anh còn tiết lộ xây thêm chuồng trại để chăn nuôi gia súc, gia cầm. Tổng số tiền mà anh đầu tư vào trang trại lên đến 4 tỉ đồng.

Trang trại của Quang Linh Vlogs

Trên trang YouTube của mình, Quang Linh thường xuyên cập nhật tình hình các giống cây trồng tại trang trại. Nam YouTuber từng khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ khi khoe thành quả là những củ khoai tây to tròn, chất đầy hàng chục sọt lớn. Trước đó, anh từng gặp khó khăn trong việc chọn giống, bởi nếu không lựa chọn kĩ càng sẽ không cho ra được sản phẩm như mong muốn.

Việc Quang Linh mở trang trại không chỉ giúp bà con có thêm thực phẩm mà còn tạo việc làm cho rất nhiều người dân ở đây. Với tính cách của mình, Quang Linh cũng không ngại giúp đỡ, trả tiền lương và tặng cả thành quả lao động là những sọt khoai tây, bắp cải,... cho người làm của mình.

Mặc dù dành nhiều tâm huyết cho trang trại nhưng Quang Linh vẫn không tránh khỏi những sự cố. Mới đây, trong một video mới trên kênh YouTube của mình, Quang Linh Vlogs khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ một sự việc nghiêm trọng xảy ra tại chính trang trại của mình ở Angola. Theo đó anh cho biết, trang trại liên tục xảy ra tình trạng mất đồ đạc. Cho đến gần đây, khi bảo vệ và cháu của Lindo phát hiện người quản lý trang trại đã lấy trộm 2 bao xi măng đem đi bán, Quang Linh quyết định nhờ đến công an để giải quyết.

Quang Linh trình bày sự việc xảy ra tại trang trại với chính quyền địa phương

Được biết, người quản lý này do Quang Linh tuyển vào, cũng là người quen của một trong số những người làm tại trang trại. Trong thời gian làm việc, nhận thấy người này có khả năng tốt nên Quang Linh tin tưởng để làm quản lý, trông coi trang trại. Do vậy khi sự việc xảy ra, Quang Linh cảm thấy buồn bã và thất vọng khi bị phản bội lòng tin.

Cũng trong video, Quang Linh cho biết vì chức vụ quản lý nên anh mới quyết định gọi công an để làm biện pháp răn đe cho toàn bộ những ai đang làm việc tại trang trại. "Sự việc này không đến mức gọi công an nhưng mình mời họ tới để hỗ trợ. Bởi hiện tại ngoài 2 bao xi măng thì còn rất nhiều máy móc, đồ đạc khác cũng mất nên muốn các anh công an có thể tra khảo xem quản lý đã lấy những gì và đem bán ở đâu. Hơn nữa, mình cũng muốn cho mọi người trong trang trại cùng thấy trộm vặt là không nên, nhất là tại trang trại Quang Linh. Nếu như đây là người bình thường thì không sao, nhưng đây lại là quản lý, người mình tin tưởng", Quang Linh giãi bày trong video.

Bên cạnh đó, chàng trai xứ Nghệ cũng nói thêm: "Trộm vặt như này với mình cũng không đáng bao nhiêu. Máy bơm, đường ống,,... mua có thể 3 - 4 triệu nhưng khi bán đi chắc tính ra cũng chỉ được 500 nghìn. Nhưng khi mất lòng tin thì tiền bạc đã không còn quan trọng nữa đâu".

Quang Linh tỏ rõ sự buồn bã, thất vọng khi người mình tin tưởng lại trộm đồ đạc để đem bán

Quang Linh và team Châu Phi bàn bạc lại cách thắt chặt an ninh trang trại

"Mình muốn anh em trang trại ở đây nhìn vào để hiểu rõ sự việc. Khi mà người ta giúp mình, tạo công ăn việc làm cho mình mà mình lại trộm những đồ người ta bỏ tiền ra mua thì sẽ rất áy náy. Nói chung mình cũng bực nhưng mà không biết làm sao, thôi bỏ qua", Quang Linh chia sẻ thêm.

Hiện tại, anh đã nhờ công an đưa người quản lý về đồn để thực hiện các nghiệp vụ cần thiết. Qua sự việc mất trộm đồ này, Quang Linh và team Châu Phi cho biết sẽ phải cùng nhau họp lại, thắt chặt hơn về mặt an ninh, không để tình trạng này tiếp tục xảy ra.

Cộng đồng mạng cũng cho rằng Quang Linh nên đưa ra nội quy, quy định rõ ràng cho những người làm tại trang trại. Hơn nữa, nam YouTuber cũng cần kiểm kê kho mỗi khi nhập mới máy móc, ghi lại danh sách toàn bộ đồ đạc để khi thất lạc hay mất mát sẽ nhanh chóng phát hiện.