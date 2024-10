Đầu tư bất động sản KĐT phụ trợ gắn liền KCN tại Phổ Yên

Mô hình bất động sản giúp dễ dàng khai thác kinh doanh

Việc sở hữu bất động sản tại khu vực mới và có tiềm năng phát triển vượt bậc luôn là điều mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng mong muốn. Tại TP. Phổ Yên, lời giải cho điểm đến đầu tư sinh lời vượt trội đã được hé lộ. Đó chính là phân khu Yên Bình New Horizon - đón đầu mô hình bất động sản khu đô thị phụ trợ gắn liền khu công nghiệp cùng tiềm năng phát triển của thủ phủ công nghiệp trong tương lai.

Là khu vực tập trung nhiều cụm công nghiệp hàng đầu của tỉnh Thái Nguyên, TP. Phổ Yên những năm gần đây thu hút nhiều "đại bàng về làm tổ". Trong đó, điểm sáng phải kể đến tổ hợp Samsung với mức đầu tư 6,23 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 70.000 lao động. Đồng thời, Samsung cũng tiếp tục đầu tư gần 1 tỷ USD để mở rộng quy mô sản xuất. Điều này càng khẳng định sức hấp dẫn của Phổ Yên đối với nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài. Cũng từ đây, một làn sóng chuyên gia cao cấp trong và ngoài nước, chiếm phần lớn là đội ngũ chuyên gia Hàn Quốc đã đến Phổ Yên làm việc. Nhu cầu sở hữu một không gian sống tiện nghi, hiện đại, đáp ứng đúng tiêu chí khắt khe của nhóm khách hàng này ngày một gia tăng.

Tuy nhiên, một thực tế đang diễn ra tại Phổ Yên đó là đội ngũ chuyên gia đến đây làm việc đều lựa chọn đi lại giữa Hà Nội - Thái Nguyên hàng ngày. Nguyên nhân là bởi Phổ Yên vẫn chưa có một dự án đáp ứng được tiêu chuẩn của nhóm khách hàng cao cấp này. Đáng nói, đối với khách hàng Hàn Quốc, không gian cư trú không còn là nơi ở đơn thuần mà phát triển thành trung tâm trọng yếu trong nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục… với đầy đủ tiện nghi, dịch vụ. Chính vì thế, những phố Hàn quen thuộc như Mễ Trì, Tây Hồ (Hà Nội) hay khu Ngọc Hân Công Chúa (Bắc Ninh) chính là không gian an cư lý tưởng, đáp ứng tiêu chí sống tận hưởng của nhóm khách hàng này.

Lấy cảm hứng từ những khu phố sôi động của Hàn Quốc, Yên Bình New Horizon chính là phễu hút dòng khách tiềm năng đến Phổ Yên, hứa hẹn mang lại dòng tiền dồi dào cho nhà đầu tư từ việc khai thác cho thuê cũng như phát triển các hoạt động kinh doanh sôi động.

Nhờ lợi thế vị trí siêu kết nối cạnh Vành đai 5 huyết mạch, dễ dàng tiếp cận đến đường gom 20,5m, Yên Bình New Horizon đón đầu làn sóng dịch chuyển nơi an cư của đội ngũ chuyên gia cao cấp. Như vậy, thay vì làm việc tại Phổ Yên và sống tại Hà Nội như trước đây, nhóm khách hàng này sẽ lựa chọn Phổ Yên để "an cư, lạc nghiệp". Tiềm năng cho thuê tại Yên Bình New Horizon là điều hoàn toàn khả thi. Đặc biệt, lợi thế vị trí cũng giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến Thủ đô Hà Nội hay đi các tỉnh lân cận chỉ trong một thời gian ngắn, mở ra cơ hội giao lưu, kết nối và làm việc thuận lợi hơn.

Cùng với điểm cộng về vị trí, Yên Bình New Horizon còn chạm đến trái tim của cộng đồng xứ kim chi khi vừa tái hiện trọn vẹn kiến trúc đặc trưng của Hàn Quốc, vừa hội tụ đầy đủ các tiện ích, dịch vụ và trải nghiệm văn hóa chuẩn Hàn. Một không gian sống gần gũi, hiện đại chính là tổ ấm giúp cộng đồng cư dân Hàn Quốc có cảm giác như đang sống ngay ở quê hương mình.

Ngoài ra, tại Yên Bình New Horizon, chủ sở hữu có thể đa dạng hoá sản phẩm kinh doanh với hàng loạt cửa hàng, cửa hiệu sang trọng từ thời trang, spa, mini Hotel, nhà hàng, quán cafe... Nhờ chuỗi tiện ích ăn chơi và tổ hợp thương mại dịch vụ nối dài, phân khu chính là tọa độ không thể bỏ qua của cộng đồng cư dân văn minh với chuẩn sống cao cấp và khả năng chi tiêu cao. Bên cạnh đó, phân khu cũng đón hàng vạn lượt khách vãng lai di chuyển qua Phổ Yên nhờ vị trí vàng đắt giá, tạo nên nguồn khách hàng đều đặn cho mọi loại hình kinh doanh.

Yên Bình New Horizon - Khu đô thị mang phong cách Hàn Quốc lần đầu tiên xuất hiện tại Phổ Yên

Yên Bình New Horizon - Đón đầu cơ hội tăng giá vượt trội trong dài hạn

Bên cạnh việc thu lợi nhuận đều đặn từ khai thác kinh doanh hoặc cho thuê, khách hàng khi đầu tư vào Yên Bình New Horizon (Khu đô thị Yên Bình) còn hưởng "lợi nhuận kép" nhờ tiềm năng tăng giá trong dài hạn. Lịch sử tăng giá của các mô hình bất động sản khu đô thị phụ trợ gắn liền khu công nghiệp tại các địa phương như Bắc Ninh, Hải Phòng, Bình Dương… trước đây chính là minh chứng rõ ràng cho tiềm năng tăng giá tại Yên Bình New Horizon. Khảo sát giá bất động sản tại các thủ phủ công nghiệp trên Batdongsan.com.vn cho thấy, các dự án được hưởng lợi từ khu công nghiệp đã tăng từ 2-3 lần so với thời điểm ban đầu. Chính vì thế, nhà đầu tư sớm nắm bắt cơ hội tại Yên Bình New Horizon có thể sớm gia tăng tài sản gấp nhiều lần.

Không những vậy, với việc đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông, theo quy luật, giá các sản phẩm bất động sản ăn theo sức nóng của hạ tầng sẽ sớm bước vào chu kỳ "đại nhảy vọt". Yên Bình New Horizon bằng sự cộng hưởng từ lợi thế hạ tầng của TP. Phổ Yên cùng chất lượng sống vượt trội hơn cả giúp giá trị bất động sản tại phân khu tăng mạnh, mang lại cơ hội đầu tư hấp dẫn cho các nhà đầu tư.

Phân khu Yên Bình New Horizon mở ra cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư tại Phổ Yên nhờ những đòn bẩy: Sản phẩm tốt, dòng tiền tốt, tiềm năng lớn. Điều này cũng lý giải sự dịch chuyển của dòng tiền đầu tư, đang từ các thị trường quen thuộc chuyển hướng về phía Bắc Thủ đô với mô hình bất động sản khu đô thị phụ trợ khu công nghiệp.

Thông tin chi tiết về dự án:

Phân khu Yên Bình New Horizon thuộc khu đô thị Yên Bình Xanh

Vị trí: Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Yên Bình

Đơn vị phát triển dự án: Công ty Cổ Phần Bất động sản Newhome Việt Nam

Đơn vị tiếp thị dự án: Won Homes, Đất Xanh Đông Bắc Bộ, Phú Quý Land,

AGP Invest, ImperLand, Phúc Hoàng Land, TVH Land, DHC Land, GTHomes

Website: https://yenbinhnewhorizon.vn/