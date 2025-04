Vụ 300 cảnh sát triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Bắt con trai, em gái ông trùm "Tuấn chợ Gốc"

Liên quan đến đường dây đánh bạc hơn 2.500 tỷ đồng vừa bị triệt phá, thông tin mới nhất vào tối 9/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Thái Bình đã ra thêm các quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng có liên quan về tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" quy định tại Điều 321, 322 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đến nay, tổng số đã có 63 bị can liên quan đến đường dây nói trên bị cơ quan điều tra truy cứu, khởi tố hình sự (trước đó con số lần lượt là 39 và 12 bị can).

Các bị can bị bắt giữ không chỉ tại Thái Bình mà còn ở nhiều địa phương như Hà Nội, Hải Dương... Đáng chú ý, nhiều người trong số các bị can có quan hệ huyết thống như bố con, vợ chồng, anh em ruột thịt.

Trên TTO cho hay, cơ quan công an xác định, con trai, em gái của "Tuấn chợ Gốc" giữ vai trò quan trọng, mấu chốt trong vụ án đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam.

Bùi Quốc Tuấn khi bị bắt - Ảnh: CA Thái Bình

Công an Thái Bình ngày 31/3, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "đánh bạc" và "tổ chức đánh bạc" đối với Bùi Quốc Tuấn (thường gọi "Tuấn chợ Gốc", 55 tuổi, trú tại lô A16, khu dân cư Thành Công, tổ 4, phường Quang Trung, TP Thái Bình).

Đồng thời ra các quyết định khởi tố 38 bị can là các đối tượng giúp sức tích cực cho trùm "Tuấn chợ Gốc". Đến ngày 3/4, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố thêm 12 bị can cùng về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Trong đó, Bùi Quốc Tuấn, được xác định là người cầm đầu đường dây. Tuấn vốn quê ở xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương (nơi có chợ Gốc), từ đó có biệt danh này. Quá trình điều hành đường dây, Tuấn chủ yếu tin tưởng và giao nhiệm vụ cho người thân trong gia đình và những người thân tín.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Bùi Quốc Tuấn núp bóng doanh nhân để tổ chức đường dây lô đề có quy mô lớn, phân tầng nhiều cấp. Các đối tượng sử dụng triệt để mạng xã hội như Zalo, Telegram, tin nhắn SMS để giao dịch, đồng thời xóa dấu vết, thường xuyên thay đổi tài khoản ngân hàng, sử dụng tài khoản ảo hoặc tài khoản của cấp dưới để tránh bị phát hiện.

Để thanh toán tiền đánh bạc, các đối tượng chủ yếu thông qua chuyển khoản ngân hàng bằng nhiều tài khoản khác nhau; thường xuyên thay đổi số tài khoản và có thể chuyển giao trực tiếp bằng tiền mặt.

"Tuấn chợ Gốc" không sử dụng tài khoản giao dịch ngân hàng (là các tài khoản số đẹp như 666666, 888888 đã mở ở ngân hàng) để phạm tội, mà chỉ sử dụng tài khoản của cấp dưới, tài khoản ảo, rác... do Tuấn thống nhất đăng ký để giao dịch, thanh toán tiền thắng, thua.

Công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Tuấn - Ảnh: Báo Thái Bình

Công an xác định, chỉ tính riêng trong năm 2024, số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây này lên đến trên 2.500 tỷ đồng. Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền mặt, phong tỏa, kê biên tài sản trị giá hơn 700 tỷ đồng, bao gồm: bất động sản, ôtô, vàng, đá quý tại Hà Nội, Thái Bình và một số địa phương liên quan.

Để triệt phá chuyên án, khoảng 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã được huy động, tổ chức khám xét đồng loạt tại nhiều địa điểm. Việc bắt giữ, điều tra được triển khai chặt chẽ, bài bản, thể hiện quyết tâm xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục chỉ đạo điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng liên quan và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.