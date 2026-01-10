Đầu tư cho AI quá tốn kém, rộ tin đồn Microsoft chuẩn bị sa thải nhân viên để bù đắp

Tin đồn về một đợt sa thải lớn tại Microsoft đã lan truyền mạnh mẽ tuần này, với các báo cáo cho rằng gã khổng lồ công nghệ đang chuẩn bị cắt giảm từ 11.000 đến 22.000 việc làm vào tháng 1 năm 2026, ảnh hưởng đến các đội cloud, gaming và bán hàng. Tuy nhiên, phản ứng từ Microsoft đến nhanh chóng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Frank Shaw, Giám đốc Truyền thông của Microsoft, đã đưa ra lời phủ nhận rõ ràng trên nền tảng X, tuyên bố các báo cáo này là "100% bịa đặt, suy đoán và sai". Khi một người dùng trả lời rằng họ sẽ đánh dấu bài đăng để xem liệu Microsoft có xác nhận sa thải sau đó hay không, ông Shaw thậm chí còn phản pháo "Tôi háo hức chờ đợi". Trong tuyên bố với báo chí, ông Shaw nhấn mạnh: "Việc chúng tôi rõ ràng đến vậy về điều gì đó như thế này là hơi bất thường."

CEO Microsoft, ông Satya Nadella

Nguồn gốc của những tin đồn có vẻ đến từ các diễn đàn như Reddit và Blind, nơi các nhân viên công nghệ đăng bài ẩn danh. Đây không phải lần đầu. Năm ngoái, khi ngành công nghệ trải qua làn sóng sa thải liên tiếp, những tin đồn tương tự cũng xuất hiện và không lâu sau được xác nhận đúng. Sự đột ngột và tần suất của các đợt cắt giảm đã khiến nhân viên công nghệ luôn trong tâm trạng lo lắng.

Lịch sử ba năm qua của Microsoft cho thấy một mô hình đáng lo ngại. Năm 2023, Microsoft giảm 5% lực lượng lao động với 10.000 việc làm bị cắt giảm vào tháng 1, chủ yếu là điều chỉnh quy mô sau đợt tuyển dụng hàng loạt trong đại dịch. Các đội gaming như Bethesda, The Coalition và 343 Industries đã bị ảnh hưởng ngay từ đợt đầu.

Năm 2024 bắt đầu với 1.900 nhân viên bị sa thải vào tháng 1, chỉ ba tháng sau khi hoàn tất mua lại Activision Blizzard với giá 75,4 tỷ USD. Cú sốc lớn hơn đến tháng 5 khi Microsoft đột ngột đóng cửa bốn studio gaming: Arkane Austin, Tango Gameworks, Alpha Dog Games và Roundhouse Studios - những studio có danh tiếng với các tựa game như Prey, The Evil Within và Hi-Fi Rush.

Năm 2025 là tệ nhất. Microsoft sa thải 15.000 nhân viên từ tháng 5 đến tháng 9, với hai làn sóng lớn vào tháng 5 và tháng 7. Tháng 7 đặc biệt tàn khốc với gaming: The Initiative bị đóng cửa cùng dự án Perfect Dark reboot, ZeniMax Online Studios bị cắt giảm mạnh dẫn đến hủy Project Blackbird, và Everwild tại Rare cũng bị hủy bỏ. Turn 10 Studios bị ảnh hưởng nặng nề, về cơ bản trở thành studio hỗ trợ cho Forza Horizon sau các bản phát hành Forza Motorsport không thành công.

Microsoft đang nhồi nhét AI vào hầu hết các sản phẩm của mình mà không mang lại nhiều lợi ích

Động lực đằng sau những đợt sa thải này không biến mất - đó chính là chi phí khổng lồ của đầu tư trí tuệ nhân tạo. Chỉ riêng Microsoft đã chi 88 tỷ USD xây dựng cơ sở hạ tầng AI trong năm tài chính 2025 kết thúc vào tháng 6, và chi tiêu vốn vẫn đang tăng. Các báo cáo nội bộ tiết lộ Microsoft đang cố gắng hết sức thay thế công việc con người bằng AI agents, và các đợt sa thải về cơ bản là cần thiết để tài trợ cho chi tiêu AI tăng cao.

Trong khi theo đuổi lợi ích từ AI và đổ hàng tỷ USD vào công nghệ, các công ty công nghệ đang tìm cách làm phẳng cấu trúc công ty và biến lực lượng lao động khổng lồ thành những đội nhỏ nhanh nhẹn hơn. Nhưng giá phải trả là hàng chục nghìn việc làm bị mất, với nhân viên sống trong lo lắng không biết liệu họ có phải là người tiếp theo.

Dù Microsoft có phủ nhận tin đồn mới nhất mạnh mẽ đến đâu - thậm chí với tuyên bố "bất thường" rõ ràng của Shaw - lịch sử ba năm qua đã nói lên tất cả. Với tổng cộng gần 27.000 việc làm bị cắt giảm từ 2023 đến 2025, và chi phí AI tiếp tục tăng cao, nhân viên có lý do để lo lắng. Câu hỏi không còn là liệu có thêm đợt sa thải nào nữa, mà là khi nào.