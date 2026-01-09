Rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ

Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 Quyết định:

Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg ngày 31/7/2018 về trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đổi mới công nghệ; phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư;

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 về cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao;

Quyết định số 29/2023/QĐ-TTg ngày 19/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục xác định dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;

Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao.

Bổ sung phương thức nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Trong đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Điều 3, 4, 6 Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg về trình tự, thủ tục: Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho đổi mới công nghệ và xác nhận phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư.

Theo quy định cũ, để thực hiện 3 thủ tục trên, tổ chức cá nhân lập 1 bộ hồ sơ theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ Khoa học và Công nghệ hay bộ chủ quản dự án.

Theo quy định mới tại Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg thì ngoài 2 phương thức trên, tổ chức cá nhân có thể gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Rút ngắn thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính

Ngoài bổ sung phương thức nộp hồ sơ trực tuyến, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi nhiều thủ tục theo hướng rút ngắn thời gian giải quyết.

Cụ thể, thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ tại Điều 3 Quyết định số 30/2018/QĐ-TTg được rút ngắn thời gian cơ quan có thẩm quyền trả lời từ 10 ngày xuống còn 7 ngày; trường hợp cần thiết phải tổ chức hội đồng thẩm tra hồ sơ thì thời gian thẩm tra và trả lời được rút ngắn từ 20 ngày xuống còn 15 ngày.

Hay như thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong trường hợp khác quy định tại Điều 9 Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg, thời hạn giải quyết cũng được rút ngắn từ 10 ngày xuống còn 5 ngày. Cụ thể, theo quy định mới tại Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg, trong thời hạn 5 ngày làm việc (quy định cũ là 10 ngày) kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, cơ quan ngang bộ, chuyên gia có ý kiến về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị trong lĩnh vực quản lý chuyên ngành và cho ý kiến về đề xuất được nhập khẩu máy móc, thiết bị của doanh nghiệp.

Đồng thời, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi điểm c, d, g khoản 2 Điều 4 Quyết định số 12/2023/QĐ-TTg rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao . Cụ thể, trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 3 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyết định thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ để thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 2 ngày làm việc (quy định cũ là 5 ngày), kể từ khi nhận được báo cáo kết quả thẩm định và biên bản họp của Hội đồng, cơ quan cấp Giấy chứng nhận xem xét, quyết định việc cấp Giấy chứng nhận.

Bên cạnh đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3, 5 Điều 2 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg theo hướng giảm thời gian giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao như sau:

Trong thời hạn 13,5 ngày làm việc (quy định cũ là 15 ngày), kể từ khi nhận được đơn đề nghị xác nhận của tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận bằng văn bản các nội dung đã trình bày trong Bản thuyết minh dự án ứng dụng công nghệ cao, đề tài, đề án nghiên cứu và phát triển công nghệ cao.

Trong thời hạn 13,5 ngày làm việc (quy định cũ là 15 ngày), kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động do tổ chức, cá nhân gửi, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và cấp Giấy chứng nhận hoạt động và gửi cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động.

Cùng với đó, Quyết định số 02/2026/QĐ-TTg cũng sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 5 Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg về thời gian cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao .

Theo đó, trong thời hạn 15 ngày làm việc (quy định cũ là 30 ngày) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thẩm định và cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao và gửi cho doanh nghiệp.