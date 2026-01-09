Thêm một ông lớn công nghệ xây dựng trung tâm R&D tại Việt Nam, từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của Tập đoàn tại khu vực và châu Á

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời triển khai thực hiện Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược, đánh dấu bước mở rộng chiến lược về năng lực và quy mô của Dassault Systèmes tại Việt Nam nhằm phát triển nhân tài, giải quyết các thách thức công nghiệp và thúc đẩy đổi mới công nghệ cao.

Trong bối cảnh toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc dưới tác động của trí tuệ nhân tạo và công nghệ bản sao số (Digital Twin), các quốc gia và tập đoàn công nghệ hàng đầu đều coi đây là nền tảng cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ công nghệ và thúc đẩy phát triển bền vững. AI và bản sao số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong các ngành công nghệ chiến lược như công nghiệp chế tạo tiên tiến, hàng không vũ trụ, bán dẫn, năng lượng, y sinh, nhà máy thông minh và đô thị thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ nghiên cứu – phát triển, tối ưu vận hành và giảm thiểu rủi ro.

Trong xu thế đó, Dassault Systèmes - công ty số 1 thế giới về in 3D, phần mềm kỹ thuật, và trải nghiệm bản sao kỹ thuật số cam kết đồng hành cùng Việt Nam qua việc khai trương Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số.

Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc Dassault Systèmes về AI và Bản sao số đặt nền móng cho việc xây dựng lực lượng lao động kỹ thuật của Việt Nam dựa trên các công nghệ bản sao ảo của Dassault Systèmes. Ban đầu tập trung vào lĩnh vực hàng không vũ trụ, COE sẽ mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, vận tải và các mô hình di chuyển.

Trung tâm sẽ cho phép cả sinh viên và các chuyên gia trong ngành đạt được chứng nhận với các thực tiễn tốt nhất của ngành dựa trên nền tảng 3DEXPERIENCE của Dassault Systèmes. Cách tiếp cận lấy lực lượng lao động làm trung tâm này hỗ trợ tham vọng của Việt Nam trong việc hướng tới đổi mới công nghiệp có giá trị cao hơn và tự chủ về công nghệ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng chia sẻ: "Từ lâu, tôi đã ấp ủ mong muốn Việt Nam có trung tâm R&D như Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển của Dassault Systèmes, Trung tâm Xuất sắc về bản sao số và trí tuệ nhân tạo".

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng. Ảnh: NIC

Theo Phó Thủ tướng, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đối với Dassault Systèmes và NIC, mà còn đối với tiến trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự kiện này thể hiện niềm tin ngày càng mạnh mẽ của các đối tác Pháp và châu Âu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh, cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn của Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cũng đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Bộ Tài chính, NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes trong việc hình thành Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số tại Việt Nam. Phó Thủ tướng khẳng định đây là mô hình hợp tác tiêu biểu giữa khu vực công và khu vực tư nhân, giữa Việt Nam và các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới, phù hợp với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Về phía Tập đoàn Dassault Systèmes, Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn, Phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, cho biết bản sao số (Digital Twin) kết hợp với trí tuệ nhân tạo đang trở thành nền tảng cốt lõi giúp các quốc gia và doanh nghiệp thiết kế, mô phỏng, tối ưu và vận hành các hệ thống phức tạp một cách bền vững.

"Việc xây dựng Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc tại Việt Nam không chỉ nhằm nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ tiên tiến, mà còn hướng tới chuyển giao tri thức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu thông qua sự hợp tác với NIC", lãnh đạo Tập đoàn Dassault Systèmes khẳng định.

Từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á

Ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia hợp tác với các doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ hàng quốc tế hàng đầu, trong đó có Dassault Systèmes. Sự hợp tác giữa NIC và Tập đoàn Dassault Systèmes - doanh nghiệp hàng đầu thế giới về nền tảng bản sao số là mô hình hợp tác tiêu biểu, kết hợp hiệu quả giữa tầm nhìn chiến lược của Nhà nước, năng lực công nghệ hàng đầu thế giới của doanh nghiệp và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.

"Trung tâm R&D và Trung tâm Xuất sắc về AI và Bản sao số được khai trương hôm nay không chỉ là nơi nghiên cứu, phát triển công nghệ, mà còn là không gian đào tạo, ươm tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước làm chủ, ứng dụng và sáng tạo các công nghệ chiến lược tiên tiến", Thứ trưởng Bộ Tài chính đánh giá.

Về phía Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Tiến sĩ Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: “COE về Bản sao số và AI, cùng Phòng Thí nghiệm Giải pháp công nghiệp được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, thúc đẩy các ưu tiên quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vì sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.”

Phát biểu kết luận tại buổi lễ, thời gian tới, để đưa các Trung tâm của Tập đoàn đi vào vận hành hiệu quả, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng mong muốn Tập đoàn Dassault Systèmes tiếp tục nghiên cứu mở rộng hoạt động R&D tại Việt Nam, phấn đấu có 1.000 kỹ sư chất lượng cao làm việc tại Trung tâm R&D của Tập đoàn tại Việt Nam vào năm 2030.

Bên cạnh đó, kết nối các công ty trong mạng lưới của Tập đoàn mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, trước mắt tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược.

"Đặc biệt, mong muốn Tập đoàn sẽ tăng cường hợp tác với các đối tác trong nước để chuyển giao công nghệ. Qua đó, từng bước đưa Việt Nam trở thành "cứ điểm" đầu tư của Tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á và châu Á", Phó Thủ tướng gợi mở.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị Tập đoàn cùng NIC thúc đẩy mô hình hợp tác "3 Nhà" (Nhà nước – Nhà trường – Nhà doanh nghiệp) nhằm đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Trong đó, tăng cường chuyển giao các giáo trình đào tạo, mở rộng cả quy mô và tần suất tổ chức các Khóa đào tạo chuyên sâu trong các lĩnh vực mà Tập đoàn có thế mạnh, Việt Nam có nhu cầu và tiềm năng.