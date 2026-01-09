Triệt phá đường dây lô đề hơn chục tỷ đồng ở Đà Nẵng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt xóa đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc do Nguyễn Văn Công (SN 1986, trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) cầm đầu, hoạt động dưới hình thức ghi số đề với quy mô lớn.

Qua công tác nắm tình hình, cảnh sát phát hiện Nguyễn Văn Công có dấu hiệu nghi vấn liên quan hoạt động mua bán số đề nên đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.

Các đối tượng trong đường dây lô đề do Công cầm đầu. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra, Công câu kết với nhiều đối tượng khác trên địa bàn TP Đà Nẵng, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề thông qua mạng xã hội Zalo. Từ năm 2024, Công sử dụng các tài khoản Zalo như “Chí Thanh”, “Lê Nin Win Win”, “Zuka”, “Tiên Cây Cảnh”, “Đại Lâm Mộc”, “Nguyen Sy” để nhận số đề, sau đó chuyển vào nhóm Zalo “KH-B ĐỨC” gồm các tài khoản “Mình Công”, “Ú Mập Ú Ù”, “Peonyut” nhằm thực hiện hành vi mua bán số đề, hưởng hoa hồng.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 3/1/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án và tổ chức phá án, triệu tập hàng loạt đối tượng liên quan trong đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc để đấu tranh làm rõ.

Kết quả điều tra xác định, riêng trong ngày 2/1/2026, Nguyễn Văn Công đã nhận số đề với tổng số tiền 149.963.000 đồng.

Tiếp tục mở rộng đấu tranh, cơ quan chức năng triệu tập 43 người trong đường dây. Tổng số tiền các đối tượng tham gia đánh bạc từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị triệt phá ước tính trên 10 tỷ đồng.

Công an TP Đà Nẵng cho biết quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động tinh vi, thường xuyên xóa dữ liệu, sử dụng nhiều sim, nhiều tài khoản nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khôi phục dữ liệu điện tử, làm rõ vai trò từng đối tượng.