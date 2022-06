Đầu tư chung cư có còn sinh lời? Có 3 tỷ đồng nên ‘rót’ chung cư lúc này?

Anh Lê Văn Huy (Hà Nội) - một nhà đầu tư mới chuyển hướng từ đầu tư chứng khoán sang thị trường nhà đất đang cân nhắc lựa chọn phân khúc đầu tư bất động sản.

Khi có 3 tỷ đồng, nhiều người bạn khuyên anh nên mua một mảnh đất ở vùng ven để đó, nếu tăng giá thì bán, còn chưa tăng cứ để đó vẫn là tài sản của mình chẳng mất đi đâu.

Tuy nhiên, anh Huy lại đang tìm hiểu về phân khúc chung cư khi thấy nhiều báo cáo số liệu của các đơn vị bất động sản đều nói về việc chung cư tăng giá liên tục. Anh muốn mua một căn chung cư ban đầu có thể cho thuê, sau được giá sẽ bán rồi lại tiếp tục đầu tư căn khác.

Đầu tư chung cư có còn là kênh sinh lời tốt, với 3 tỷ đồng nhà đầu tư có nên ‘rót’ vào chung cư lúc này?

“Đầu tư chung cư thời điểm này có còn sinh lời tốt, tôi nên đầu tư chung cư hay mua mảnh đất như bạn tôi khuyên sẽ tốt hơn?”, anh Huy băn khoăn.

Theo các chuyên gia bất động sản, đầu tư chung cư hay đất lúc này điều quan trọng phải quan tâm là pháp lý của bất động sản định đầu tư có đảm bảo hay không. Với dự án căn hộ chung cư thì cần tìm hiểu thêm về uy tín chủ đầu tư rồi mới nên đưa ra quyết định.

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc phía Nam Batdongsan.com.vn cho hay, trong bối cảnh giá đất nền tăng nhanh, khả năng sở hữu bất động sản gần nơi làm việc, học tập ngày càng khó với những người trẻ thì căn hộ một lần nữa trở thành tâm điểm tìm kiếm trong khoảng 5 năm trở lại đây. Nhu cầu mua và đầu tư căn hộ đã trở thành "làn sóng" ở các thành phố lớn như Hà Nội, Bình Dương và TP.HCM.

Ông Tuấn dẫn chứng, năm 2017, giá căn hộ cao cấp ở trung tâm TP.HCM rơi vào tầm 2.000 USD/m2, nhưng đến năm 2022 đây là mức giá khởi điểm cho các dự án mới.

Nhu cầu ngày càng gia tăng nhưng nguồn cung căn hộ ngày càng hiếm tạo ra sự chênh lệch trong cung - cầu, cùng với sự tăng giá sắt thép, nguyên vật liệu đầu vào và cả chi phí nhân công đã dẫn tới giá chào bán căn hộ mới tăng trưởng không ngừng.

Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, trong 3 năm vừa qua mặc dù trải qua nhiều giai đoạn khó khăn của dịch bệnh nhưng mức giá căn hộ vẫn tăng trung bình 14%/năm và so với quý 1/2019 tăng 37%, chưa bao gồm dòng tiền từ việc cho thuê. Có thể nói đây là mức tăng khá ấn tượng trong bối cảnh có nhiều nghi ngờ về tỷ suất lợi nhuận khi đầu tư vào loại hình này.

Tuy nhiên, theo ông Tuấn, lựa chọn căn hộ phù hợp khi đầu tư cũng cần có nguyên tắc. Lựa chọn căn hộ dù để ở hay cho thuê khác hoàn toàn với việc lựa chọn một miếng đất nền, ưu tiên lựa chọn đầu tư căn hộ trước tiên phải là năng lực và uy tín của chủ đầu tư.

Bởi theo ông, khi căn hộ đã được xây dựng xong, chủ sở hữu có thể vẫn mua bán hoặc cho thuê lại khi chưa có sổ hồng. Rất nhiều khu căn hộ ở TP.HCM chưa có sổ hồng nhưng mức độ tăng giá và dòng tiền cho thuê hàng tháng vẫn rất tốt, dao động 5-7%/năm.

Nguyên tắc thứ hai khi chọn căn hộ chung cư đầu tư cần quan sát tiện ích thật nội khu và xung quanh. Ông Tuấn cho hay, giá căn hộ tăng lên tùy thuộc vào mức độ đáp ứng các nhu cầu học tập, mua sắm, thể thao, giải trí, bệnh viện, khu vực gửi xe, công viên... Cuộc sống thuận tiện, thoải mái sẽ tạo ra nhu cầu lớn hơn nguồn cung và kết quả tự bản thân của dự án sẽ tăng giá ngày càng nhanh mà không cần phải có sự tham gia của các bên khác như môi giới, chủ đầu tư hay cư dân.

Đặc biệt, dự án căn hộ chung cư phải đảm bảo an ninh, an toàn. Tiêu chí này có vai trò tương đối lớn khi quyết định dọn về sống trong căn hộ. Chủ nhân các căn hộ có thể để nhà trống vài tuần thậm chí vài tháng cũng yên tâm, hoặc nhiều gia đình có con nhỏ, neo người thì việc sống ở căn hộ sẽ đảm bảo tối đa về mặt an toàn cả bên trong và bên ngoài. Các dự án có hệ thống phòng cháy chữa cháy, an ninh hoàn chỉnh, hệ thống camera ở các khu vực quan trọng sẽ là điểm cộng trong việc lựa chọn nơi sinh sống cũng như thuê lâu dài.