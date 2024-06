Đầu tư hiệu quả năm 2024 trước những biến động của thị trường BĐS và Luật mới

Tiềm năng và lợi nhuận của phân khúc căn hộ về mặt xã hội

Để đo lường hay ước tính tiềm năng tăng giá trị của căn hộ chung cư tại TPHCM và các thành phố lân cận, ngươi mua cần chú ý các yếu tố quan trọng sau: Vị trí, tính thanh khoản, mức độ khan hiếm, nhu cầu tìm kiếm trong tương lai.

Phân tích một yếu tố cụ thể ảnh hưởng đến giá căn hộ chung cư nói chung, TS Trần Nguyễn Minh Hải – Chuyên gia Địa ốc Đại học Ngân hàng TPHCM chia sẻ một góc nhìn có thể nhà đầu tư chưa chú ý, "như việc nâng cấp đơn vị hành chính từ cấp quận huyện lên thành phố cho phép mật độ dân cư tại khu vực này theo quy định được điều chỉnh tăng lên, nếu trên thực tế mật độ của khu vực này ít hơn quy định, việc xuất hiện thêm các dự án chung cư là có thể. Ngược lại, nếu mật độ khu vực này cao hơn quy định, dĩ nhiên việc có thêm các dự án chung cư mới trong 1-2 năm tới là rất khó, điều này tạo nên vị thế khan hiếm đối với sản phẩm căn hộ trong khi nhu cầu vẫn luôn hiện hữu, vậy việc gia tăng giá trị là điều tất yếu".

Vì thế, nhà đầu tư có thể mở rộng cân nhắc các yếu tố quy hoạch, định hướng phát triển của địa bàn có BĐS để ra quyết định tốt hơn.

Về đầu tư theo hình thức cho thuê. Giá thuê từ lâu vẫn luôn được tự động điều chỉnh theo thị trường, có những thời điểm mức giá mua bán giảm mạnh hoặc đi ngang nhưng giá cho thuê vẫn giữ vững hoặc tăng trưởng. Lý giải điều này, Ông Nguyễn Ngọc Tiển – Phó tổng giám đốc khối Kinh doanh & Tiếp thị DXMD Vietnam - chia sẻ, "định giá cho thuê cũng dựa trên các yếu tố như vị trí thuận tiện không, gần hay xa trung tâm, tiện ích thế nào… như cách định giá bán nhưng không tính đến tính thanh khoản. Thêm vào đó, nhu cầu thuê luôn cao và giao dịch nhanh, vì thế đầu tư cho thuê căn hộ luôn giữ vị trí "an toàn" để tạo ra dòng tiền ổn định và đều đặn cho nhà đầu tư trong ngắn hạn và cả trong dài hạn".

Kết hợp với việc định hướng phát triển theo mô hình đô thị nén tại các thành phố lớn như TPHCM và các thành phố lân cận như TP Thuận An, TP Dĩ An, các dự án chung cư giúp giải quyết nhu cầu an cư từ vài trăm đến hàng nghìn cá nhân, hộ gia đình giúp tối ưu không gian và nâng cao chất lượng sống nhờ sở hữu hệ tiện ích đầy đủ và "tại chỗ". Vì thế, phân khúc BĐS được định trước sẽ là sản phẩm giao dịch sôi động trên cả thị trường thứ cấp và sơ cấp, TS Minh Hải chia sẻ thêm.

Những lợi ích cộng hưởng từ Chủ đầu tư

"Mình xác định nhu cầu mua ở nhưng 2 năm trước không mua được nhà vì khả năng thanh toán chưa đủ. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau mình vừa chọn được căn hộ ưng ý, vừa có chính sách thanh toán và ưu đãi giảm đáng kể gánh nặng tài chính" chị Mai Anh (quận 12, TPHCM) cho biết.

Trên thực tế, giai đoạn 2023-2024 (có thể kéo dài tối đa đến quý I/2025) là thời điểm người mua được hỗ trợ nhiều nhất từ các chủ đầu tư. Thị trường BĐS cần được hâm nóng trở lại và các chính sách kích cầu, hỗ trợ tài chính có phần cao hơn những năm trước đây. Tuy nhiên, không phải người mua, nhà đầu tư nào cũng dám mạnh dạn ra quyết định, vì thế có thể bỏ lỡ cơ hội tốt để sở hữu căn hộ giai đoạn này.

Đơn cử, một dự án căn hộ tại cửa ngõ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh là A&T Sky Garden của chủ đầu tư A&T Group đã đưa ra các phương thức thanh toán linh hoạt và hỗ trợ tài chính vượt trội gồm ngân hàng hỗ trợ vay đến 80% giá trị căn hộ, ưu đãi lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến khi nhận nhà; hoặc thanh toán chỉ 1%/tháng. Ngoài ra, chủ đầu tư còn có các chính sách ưu đãi cho người dân đang làm sinh sống hoặc làm việc tại một số quận Gò Vấp, quận 12, quận Bình Thạnh, TP Thủ Đức, Bình Dương, ...

Căn hộ cao cấp A&T Sky Garden cửa ngõ Bắc Thành phố Hồ Chí Minh 03 mặt view sông hồ nhưng có mức giá chỉ từ 31 triệu đồng/m2. Ảnh phối cảnh do chủ đầu tư cung cấp.

Lợi thế và chú ý khi đầu tư căn hộ trong chu kỳ luật mới

"Không rủi ro, không lo đội giá" là dành cho những thay đổi tích cực của chu kỳ luật mới đối với căn hộ chung cư. Kể từ tháng 8, khi loạt luật mới có hiệu lực, người mua có thể an tâm với pháp lý của những dự án đang được phép ra mắt trên thị trường. Kèm theo là cơ chế quản lý giá minh bạch, bảng giá được công bố theo năm dưới sự giám sát của cơ quan chức năng, điều này giúp giao dịch trở nên an toàn, tăng khả năng thanh khoản trên thị trường sơ cấp và thứ cấp.

"Lợi nhuận sẽ tăng nhanh trong giai đoạn đầu Luật đang điều chỉnh, nhưng khi luật đã "đủ thấm" vào cuộc sống thì mức lợi nhuận có phần "ổn định" nghĩa là không có chuyện tăng quá cao hoặc quá thấp vì cơ chế thị trường đã minh bạch và được kiểm soát tốt hơn. Người mua cần nắm bắt cơ hội đầu tư", Ông Nguyễn Ngọc Tiển nhận định.

Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)