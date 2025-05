Giới nhà giàu tại "làng biệt thự" triệu đô giữa Hà Nội sẽ vui mừng khôn xiết khi biết thông tin này

Sau 3 năm mong đợi kể từ lúc dự án được phê duyệt, vào ngày 19/4, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long (huyện Hoài Đức, Hà Nội). Dự án có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư.

Nút giao gồm hầm chui đi dưới Đại lộ Thăng Long theo hướng đường Hoàng Tùng (hay còn gọi đường Lê Trọng Tấn) đi Quốc lộ 32, tim tuyến trùng với đường Hoàng Tùng với chiều dài 975m; các cầu nhánh tuabin dầm bản bêtông cốt thép dự ứng lực có chiều dài 2.357m/4 nhánh.

Được biết, đây là nút giao đặc biệt quan trọng giúp tăng cường kết nối Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long - hai trục giao thông huyết mạch phía Tây Hà Nội. Khi hoàn thiện, công trình không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển cho hàng nghìn người dân sinh sống tại các khu biệt thự Geleximco, Nam An Khánh, Thiên Đường Bảo Sơn, Dương Nội...đến khu vực Mỹ Đình, trung tâm Hà Nội.





Vị trí nút giao nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 với Đại lộ Thăng Long.

Được biết, để cấp tập thi công dự án này, Sở Xây dựng Hà Nội mới đây đã thông báo phương án phân luồng tổ chức giao thông. Cụ thể như sau:





Đối với đường cao tốc Đại lộ Thăng Long:





Theo đó, điều chỉnh tốc độ lưu thông giảm dần xuống 60km/h khi qua khu vực thi công dự án. Cụ thể, đường cao tốc phải (hướng Hà Nội đi Hòa Lạc), từ Km7+420 đến Km8+900; đường cao tốc trái (hướng Hòa Lạc đi Hà Nội), từ Km9+460 đến Km7+900.

Thêm vào đó, cho phép các phương tiện được lưu thông trên làn dừng khẩn cấp của đường cao tốc đoạn tốc độ 60 km/h.

Đối với đường Lê Văn Huấn hướng đi ra đường gom phải Đại lộ Thăng Long:

Cấm các phương tiện lưu thông hướng từ đường Lê Văn Huấn ra đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ phạm vi rào chắn đến đường gom).

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông theo hướng: từ Lê Văn Huấn - đường nội khu tái định cư (cạnh đường 3,5) - đường qua khu đô thị Splendora - nút giao cầu vượt An Khánh - đường gom Đại lộ Thăng Long.

Đối với đường gom trái Đại lộ Thăng Long:

Cấm các phương tiện lưu thông trên đường gom trái Đại lộ Thăng Long từ Km 8+220 đến Km8+515.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện từ đường gom trái Đại lộ Thăng Long đi Hà Đông hoặc trung tâm Hà Nội theo các hướng:

Rẽ phải vào đường An Khánh, tại Km 9+500 (cầu vượt An Khánh), đường Nam An Khánh, ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng, đường Hoàng Tùng để đi về Hà Đông; hoặc đi thẳng đường Thiên Phúc, cầu vượt cầu Cốc, đường gom trái Đại lộ Thăng Long đi về trung tâm Hà Nội.

Từ đường gom Đại lộ Thăng Long rẽ phải vào đường Golden An Khánh (Km 8+960) - đường Nam An Khánh - ngã tư Thiên Phúc - Hoàng Tùng - theo đường Hoàng Tùng đi Hà Đông hoặc theo đường Thiên Phúc đi về trung tâm Hà Nội.

Phương án phân luồng từ xa, các phương tiện ô tô từ đường gom trái đi trung tâm Hà Nội chuyển hướng đi vào làn cao tốc theo lối vào tại Km10+290.

Bình đồ phân luồng trên đại lộ Thăng Long.

Đối với hầm chui số 3, hầm chui số 4:

Đóng hầm chui số 3 trên đường Đại lộ Thăng Long. Các phương tiện từ đường gom phải muốn sang đường gom trái đi theo hướng: Từ đường gom phải qua cầu vượt An Khánh sang đường gom trái và ngược lại.

Điều chỉnh tổ chức giao thông hầm chui số 4 theo hướng xe máy lưu thông hai chiều, ô tô chỉ được di chuyển từ đường gom trái sang đường gom phải.

Đối với đường Hoàng Tùng:

Cấm các phương tiện lưu thông trên hai trục đường chính của đường Hoàng Tùng đoạn từ đường gom Đại lộ Thăng Long đến cách nút giao Hoàng Tùng - Thiên Phúc - Nam An Khánh 30m.

Cấm xe container từ đường Hoàng Tùng rẽ trái vào đường Nam An Khánh.

Điều chỉnh tổ chức giao thông cho các phương tiện giao thông từ đường Hoàng Tùng đi đường gom Đại lộ Thăng Long theo các hướng Hoàng Tùng → ngã tư Hoàng Tùng – Thiên Phúc → đường gom của đường Hoàng Tùng rộng 7,5m.

Các phương tiện từ Hà Đông (trừ xe container) đi theo ngã tư Hoàng Tùng – Thiên Phúc → rẽ trái vào đường Nam An Khánh, đường An Khánh để đi Đại lộ Thăng Long hoặc rẽ phải vào đường Thiên Phúc, cầu vượt cầu Cốc để đi Đại lộ Thăng Long.

Các xe container từ Hà Đông muốn lên cao tốc đi theo hướng Lê Quang Đạo kéo dài hoặc qua đường tỉnh 72 để lên cao tốc.

Đối với các phương tiện xe buýt trên đường gom Đại lộ Thăng Long:

Điều chỉnh chuyển hướng đi vào đường cao tốc tại km10+290 và ra đường gom tại lối ra tại km6+900.

Thời gian thực hiện từ ngày 16/5/2025 đến 31/5/2026.