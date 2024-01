Đầu tư khoản lương thưởng cuối năm ra sao cho hiệu quả?

Trong dịp Tết Giáp Thìn, chỉ cần mở sổ tiết kiệm tại quầy từ 10 triệu đồng trở lên hoặc gửi tiết kiệm Online từ 1 triệu đồng trên ứng dụng ACB ONE, bạn sẽ có cơ hội hái lộc đầu năm từ ACB với hơn 700.000 quà tặng có tổng giá trị lên đến 50 tỷ đồng.



Muôn vàn lý do để gửi tiết kiệm

Nói về hoạt động gửi tiết kiệm đầu năm, nhiều bạn trẻ hướng đến mong ước tiết kiệm để lấy "hên". "Tôi thích cảm giác đủ đầy khi vừa bước sang năm mới đã có ngay cho bản thân một khoản tích lũy. Dù ít hay nhiều thì đều mang đến cảm hứng cho sự sung túc và may mắn trong một năm sắp tới." - Bảo Anh, chuyên viên tài chính trẻ từ SSI, chia sẻ.

Gửi tiết kiệm cũng là một sự chuẩn bị tốt về mặt tài chính để góp phần khởi đầu suôn sẻ cho các mục tiêu kế tiếp trong năm mới. Như trường hợp của Kim Ngân – nhân viên của một công ty hàng tiêu dùng – ngay khi nhận được tiền thưởng cuối năm, Ngân đã trích mở một tài khoản tiết kiệm online 50 triệu đồng trên ACB ONE. Theo Ngân, đây không chỉ là cách để quản lý thu nhập mà còn tạo động lực cho mình cố gắng nhiều hơn nữa.

Sự linh hoạt của công nghệ hiện nay cho thấy gửi tiết kiệm online ngày càng được ưa chuộng không kém gửi tiết kiệm truyền thống, người dùng dễ dàng gửi tiết kiệm mọi lúc mọi nơi chỉ với chiếc điện thoại. Với kỳ hạn gửi đa dạng theo ngày - tuần - tháng, khách hàng có thể chọn gửi tiền theo số ngày linh hoạt tùy vào nhu cầu.

Với khách hàng doanh nghiệp có dòng tiền mặt nhàn rỗi theo nhu cầu kinh doanh, họ cũng chọn cách gửi tiền có kỳ hạn ngắn để tối ưu hóa dòng tiền mặt sẵn có.

Gửi tiết kiệm tại ACB, quà tới cản không kịp

Trong bối cảnh hiện nay, kênh gửi tiền tiết kiệm hoặc tiền gửi có kỳ hạn vẫn là sự lựa chọn an toàn để bảo vệ dòng tiền của cá nhân và doanh nghiệp. Khách hàng sẽ chọn lựa ngân hàng đáng tin cậy để an tâm lâu dài hơn với khoản tiền đầu tư tiết kiệm của mình. Đáp lại sự tin tưởng đó, các ngân hàng thường có những chương trình tri ân khách hàng với nhiều quà tặng có giá trị.

ACB mới đây nhất đã triển khai chương trình quà tặng "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp" quy mô có tổng giá trị lên đến 50 tỷ đồng với danh mục quà tặng khuyến mãi hấp dẫn dành tặng khách hàng gửi tiết kiệm, vay và thanh toán cùng quà tặng tri ân dành cho khách hàng thân thiết nhân dịp Tết Nguyên Đán.

Theo đó, nếu bạn đăng nhập lần đầu vào tài khoản trên ứng dụng Ngân Hàng Số ACB ONE và thực hiện gửi tiết kiệm online với số tiền chỉ từ 1 triệu đồng, bạn sẽ nhận ngay một thẻ cào may mắn. Giải thưởng có thể là chiếc iPhone 15 ProMax thời thượng, hoặc E-voucher mua sắm trị giá lên đến 500.000 đồng, điểm thưởng ACB Rewards có thể lên đến 1.000 điểm, giúp bạn có thể đổi những phần quà thỏa thích từ kho quà tặng trên ứng dụng ACB ONE.

Đối với những khách hàng thường xuyên giao dịch trực tiếp tại quầy, ngân hàng đã thiết kế đặc biệt chương trình giao dịch 100% trúng quà. Chỉ cần mở sổ tiết kiệm tại quầy từ 10 triệu đồng trở lên, bạn sẽ tham gia quay số trúng ngay một trong những phần quà như bộ bao lì xì Thanh Long Đại Phát, bộ gốm sứ cao cấp Minh Long phiên bản đặc biệt, hàng chục ngàn lì xì E-voucher mua sắm hoặc giải thưởng công nghệ hấp dẫn là chiếc iPhone 15 ProMax.

Với thông điệp "Tết cùng ACB: Quà tới cản không kịp", không chỉ quà quay số mỗi ngày, ACB còn tăng thêm cơ hội nhận quà cho khách hàng khi thêm hàng loạt giải thưởng quay số trúng thưởng định kỳ giá trị. Mỗi lần gửi tiết kiệm mới tại quầy hoặc trực tuyến từ 100 triệu đồng, khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng may mắn. Giao dịch càng nhiều càng nhận được nhiều mã dự thưởng cơ hội trúng giải cao nhất lên đến tiền tỉ. Cụ thể, 02 giải đặc biệt là xe ô tô Mercesdes (C-class), 02 giải nhất Vàng PNJ 3,4 lượng/giải, và 06 giải nhì nhận thẻ ghi nợ Visa trị giá 100 triệu đồng/thẻ. Chương trình quay số sẽ được diễn ra vào ngày Thần tài 19/02/2024 và ngày đôi 04/04/2024.