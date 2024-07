Đầu tư LDG của ông Nguyễn Khánh Hưng bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, nhà đầu tư "mắc kẹt" với hàng chục triệu cổ phiếu chất giá sàn

Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định mở thủ tục phá sản đối với Công ty Cổ phần Đầu tư LDG.

Xét thấy có các căn cứ chứng minh CTCP Đầu tư LDG lâm vào tình trạng phá sản, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai quyết định mở thủ tục phá sản với LDG có địa chỉ tại số 104/4, ấp Hòa Bình, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

Bên nộp đơn là CTCP Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát. Thẩm phán phụ trách tiến hành thủ tục phá sản là ông Nguyễn Trung Hưng.

Theo văn bản, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Tòa án ban hành quyết định mở thủ tục phá sản, chủ nợ phải liên hệ với Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai để biết quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để gửi giấy đòi nợ. Hết thời hạn này các chủ nợ không gửi giấy đòi nợ đến Tòa án thì được coi là từ bỏ quyền đòi nợ.

Cùng ngày, Tòa án Nhân dân Tỉnh Đồng Nai cũng ra Quyết định chỉ định Công ty hợp danh quản lý tài sản Uy Nam làm doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản thực hiện việc quản lý tài sản, giám sát hoạt động kinh doanh, thanh lý tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán là: CTCP Đầu tư LDG. Thương mại và Xây dựng Phúc Thuận Phát có trách nhiệm tạm ứng chi phí quản lý, thanh lý tài sản cho Uy Nam.

Cựu Chủ tịch HĐQT LDG Nguyễn Khánh Hưng bị khởi tố

Trước đó, vào ngày 30/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Khánh Hưng, Cựu Chủ tịch HĐQT LDG, sinh năm 1978 về tội "Lừa dối khách hàng" quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn.

Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai liên quan dự án khu dân cư Tân Thịnh do Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.

Liên quan đến việc ông Hưng bị bắt, đại diện Công ty CP Đầu tư LDG khẳng định, vụ việc trên vẫn đang trong quá trình điều tra, ông Nguyễn Khánh Hưng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Sự việc trên chỉ liên quan đến dự án Khu dân cư Tân Thịnh tại Đồng Nai, không liên quan đến các dự án khác do LDG đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, Bảo hiểm Xã hội huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai - nơi Công ty CP đầu tư LDG đặt trụ sở - cho biết hiện LDG nợ tiền bảo hiểm xã hội của người lao động khoảng 6 tỷ đồng, đứng đầu danh sách đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, LDG còn nợ thuế và lương của nhiều nhân viên.

Ngoài việc bị bắt tạm giam nói trên, trong ngày 15/8/2023, ông Nguyễn Khánh Hưng đã bán hơn 2,6 cổ phiếu LDG mà không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch . Giao dịch này sau đó đã bị hủy bỏ, đồng thời cá nhân ông Hưng bị phạt hơn 500 triệu đồng. Sau giao dịch bán chui của Chủ tịch, cổ phiếu LDG đã giảm sàn liên tiếp 3 phiên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, cổ đông LDG đã chất vấn ông Nguyễn Khánh Hưng về vi phạm giao dịch “chui” cổ phiếu LDG gây thiệt hại cho cổ đông, ông Nguyễn Khánh Hưng đã gửi lời xin lỗi sâu sắc tới cổ đông, khẳng định đây là sơ xuất cá nhân của mình và thư ký. Ông nhấn mạnh không có toan tính hay thủ thuật gì về vấn đề nay, đã làm việc với UBCKNN và nhận quyết định xử phạt.

Trên thị trường, cổ phiếu LDG trên sàn chứng khoán lập tức phản ứng tiêu cực với thông tin trên. Hiện, thị giá cổ phiếu này giảm sàn "trắng bên mua", dừng ở mức giá 2.410 đồng/cp với lượng dư bán giá sàn "chất" lên tới 16 triệu đơn vị. Đây cũng là mức giá thấp nhất ghi nhận trong lịch sử giao dịch của cổ phiếu này.