FPT bắt tay hai “ông lớn” công nghệ Thái Lan, thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính, bán lẻ

FPT mở rộng hợp tác chiến lược trong lĩnh vực công nghệ và đào tạo nhân lực với các doanh nghiệp và trường đại học của Thái Lan. Cụ thể Tập đoàn ký kết thỏa thuận hợp tác với hai doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan là Sunline và Buzzebees góp phần đánh dấu bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác công nghệ, kinh doanh giữa Việt Nam và Thái Lan, trước bối cảnh kinh tế số đang trên đà phát triển. Liên quan đến đào tạo nhân lực, FPT cũng ký kết hợp tác với hai trụ cột giáo dục và khoa học công nghệ của Thái Lan là Đại học Khonkaen và Đại học King Monkut.

Hoạt động ký kết này diễn ra trong thời gian Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra có chuyến thăm Việt Nam đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi tháng 8/2024.

Cụ thể, trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Thái Lan 2025, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra và Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính, FPT và Sunline - Nhà cung cấp giải pháp phần mềm và dịch vụ công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng, đã trao Biên bản thoả thuận hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số ngành tài chính, bán lẻ. Với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ cho các ngân hàng, công ty bảo hiểm và tổ chức tài chính toàn cầu, FPT sẽ hỗ trợ Sunline nâng cao năng lực tích hợp hệ thống và triển khai các giải pháp công nghệ ngân hàng số, cho vay số và ngân hàng lõi đáp ứng nhu cầu thị trường ngày càng tăng, giữa làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình ngân hàng ảo tại Thái Lan. Hai bên kỳ vọng hợp tác này sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho các tổ chức tài chính tại Thái Lan, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hiện đại hóa hệ thống và xây dựng nền tảng vận hành linh hoạt, thích ứng với sự chuyển dịch mạnh mẽ của ngành ngân hàng.

Ông Levi Nguyễn, CEO FPT Thái Lan và FPT Đài Loan (thứ 4 từ trái sang) và ông Jameson Li, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sunline (thứ 4 từ phải sang) ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa FPT và Sunline.

Trước đó, sáng ngày 16/5, tại trụ sở chính FPT Tower, FPT đã ký kết hợp tác với Buzzebees - Nền tảng số hàng đầu về chăm sóc và quản trị trải nghiệm khách hàng, hỗ trợ các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), bán lẻ, tài chính và viễn thông, triển khai các giải pháp số tích hợp, sáng tạo và dễ mở rộng. Hai bên sẽ hợp lực để nâng cao trải nghiệm và mức độ gắn kết khách hàng, hiện đại hóa hệ thống, đồng thời tối ưu hiệu quả vận hành. Các dự án đầu tiên trong khuôn khổ hợp tác được kỳ vọng sẽ mang lại kết quả kinh doanh rõ rệt ngay trong năm nay.

Trong lĩnh vực giáo dục, trước sự chứng kiến của Thủ tướng hai nước, Trường Đại học FPT, Tập đoàn FPT và Đại học King Monkut đã trao biên bản hợp tác chính thức về việc thực hiện các chương trình liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên ngành Trí tuệ nhận tạo (AI), Robotic, Tự động hoá ô tô. Trường Đại học FPT và Đại học Khonkaen trao biên bản hợp tác xây dựng chương trình đào tạo nguồn nhân lực về bán dẫn cho Thái Lan. Hợp tác này nằm trong khuôn khổ chương trình Semiconductor Sandbox của Chính phủ Thái Lan, được triển khai bởi Bộ Giáo dục Đại học, Khoa học, Nghiên cứu và Đổi mới Thái Lan (MHESI).

Đại diện FPT và các doanh nghiệp trao biên bản thỏa thuận hợp tác trước sự chứng kiến của Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Thái Lan

Ông Levi Nguyễn, CEO FPT Đài Loan kiêm CEO FPT Thái Lan, Tập đoàn FPT cho biết: "Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên số, nơi đổi mới sáng tạo và trải nghiệm khách hàng là chìa khóa giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế dẫn đầu. Thái Lan sở hữu một hệ sinh thái dịch vụ năng động, nơi người tiêu dùng luôn sẵn sàng đón nhận những sáng kiến công nghệ mới. Thông qua hai quan hệ hợp tác chiến lược với Sunline và Buzzebees, FPT kỳ vọng sẽ cùng các đối tác thúc đẩy tiến trình số hóa toàn diện cho nhiều ngành nghề – từ ngân hàng, tài chính đến bán lẻ và bảo hiểm. Sự kết hợp giữa chuyên môn công nghệ của FPT và thế mạnh ngành của các đối tác sẽ mang lại các giải pháp ưu việt về tốc độ, chất lượng và khả năng mở rộng. Đây là nền tảng vững chắc để kiến tạo các mô hình kinh doanh mới, hiện đại và lấy khách hàng làm trung tâm."

Thái Lan là một trong những thị trường trọng điểm của FPT tại khu vực APAC. FPT đã khẳng định vị thế là đối tác chuyển đổi số tin cậy của các doanh nghiệp hàng đầu Thái Lan trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, tài chính, với các đối tác tiêu biểu như KBTG, SCB, KKP, TTB, Bangkok Bank và các lĩnh vực khác như bảo hiểm, bán lẻ, ô tô, sản xuất, y tế, năng lượng, hàng tiêu dùng và hàng không. Hiện nay, FPT có hàng trăm nhân viên bản địa tại Thái Lan và dự kiến sẽ tăng gấp đôi lực lượng lao động tại đây vào năm 2027.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Thái Lan vào tháng 5 này, Phó Tổng Giám đốc FPT – ông Phạm Minh Tuấn – đã có buổi gặp gỡ riêng với Thủ tướng và đoàn lãnh đạo Chính phủ Thái Lan. Tại đây, FPT tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc thúc đẩy hợp tác công nghệ tiềm năng trên nhiều lĩnh vực, đóng góp nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và cung cấp các giải pháp toàn diện cho công cuộc chuyển đổi số. Với vai trò đồng sáng lập Phòng Thương mại Việt Nam - Thái Lan (VietCham Thailand), FPT luôn tích cực đóng góp vào việc tăng cường các hợp tác song phương. Mới đây, công ty đã hợp tác với Hội đồng Đầu tư Thái Lan tại Hà Nội nhằm thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và cung cấp nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng.

Trong quý I năm 2025, FPT ghi nhận doanh thu tăng 13,9% và lợi nhuận trước thuế tăng 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Khối Công nghệ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính, với doanh thu tăng trưởng 15,3% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 61% tổng doanh thu của toàn Tập đoàn, tương đương 9.769 tỷ đồng. Trong đó, mảng dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài tăng trưởng 17,0% so với cùng kỳ, đạt 8.186 tỷ đồng.